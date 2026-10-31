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Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом

Руслана Заклинская
31 октября 2026, 19:23
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Зеленский и Эрдоган договорились продолжить работу по обеспечению функционирования зернового коридора.
Зеленский раскрыл планы относительно переговоров с РФ после встречи с Эрдоганом
Встреча Зеленского и Эрдогана / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Кратко:

  • Украина заинтересована в привлечении Турции к мирному процессу
  • Стороны обсудили возможность проведения встречи в Турции
  • Эрдоган подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Украина готовится к трехсторонним переговорам с США и Россией, которые могут состояться в первой половине ноября. Киев также заинтересован в привлечении к мирному процессу Турции, Европы и других партнеров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины во время визита в Турцию провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили подготовку к трехсторонней встрече Украины, США и России, возможность привлечения к переговорному процессу Турции и европейских партнеров, а также проведение переговоров на территории Турции.

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"Сейчас мы готовимся к трехстороннему формату - Украина, США, Россия - в первой половине ноября. Мы обсудили с господином президентом перспективы такого формата и другие возможности, в частности привлечение Турции, Европы, всех партнеров. Также возможность встречи в Турции", - сказал Зеленский.

По словам президента, в ходе переговоров стороны также уделили внимание безопасности судоходства в Черном море и работе зернового коридора. Украина и Турция договорились продолжить совместную работу, чтобы обеспечить его стабильное функционирование.

Зеленский подчеркнул, что для достижения мира нужны решительные меры и четкие сигналы России об отсутствии альтернативы прекращению войны. Он также подчеркнул, что международная поддержка Украины должна продолжаться. Эрдоган, со своей стороны, подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Какой козырь может потерять Путин на переговорах - мнение эксперта

После выборов в США Дональд Трамп может ослабить давление на Украину, а позиции российского диктатора Владимира Путина на переговорах - ослабнуть. Это связано с тем, что Кремль рассчитывает на поддержку американского президента, однако результаты ноябрьского голосования могут изменить политическую ситуацию в Вашингтоне, заявил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

По оценке дипломата, Вашингтон и Москва и в дальнейшем будут пытаться склонить Киев к уступкам. В то же время после выборов Трамп может ослабить давление на Украину, что повлияет и на переговорные позиции Кремля. Без поддержки американского президента Путину будет сложнее настаивать на ультимативных условиях.

"Украину будут пытаться склонить к тому же, что и раньше. Возможно, после выборов Трамп будет делать это в меньшей степени. Если так, то и аппетиты у Путина уменьшатся, поскольку единственная его надежда - это Трамп. Если позиции Трампа ослабнут, то и Путин не сможет выдвигать ультимативных требований", - отметил Огрызко.

Также дипломат обратил внимание на то, что Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием альтернативы американским системам Patriot.

Мирные переговоры - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, телефонный разговор Зеленского с Путиным не заменит полноценной встречи на уровне лидеров. Советник президента Дмитрий Литвин акцентировал внимание на необходимости переговоров с участием трех сторон.

Президент США заявил о значительном прогрессе в отношениях с Россией в контексте войны в Украине. Дональд Трамп сообщил о возможности встречи с Зеленским и Путиным в ближайшее время.

Также Трамп сообщил, что Украина и Россия приближаются к соглашению о прекращении войны. В комментарии журналистам он отметил, что стороны близки к достижению договоренности.

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О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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