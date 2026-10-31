Как стильно одеваться зимой 2027 и не мерзнуть: 6 советов блогера

Правильно подобранные материалы и качественная одежда помогут создать элегантные зимние образы и чувствовать себя комфортно даже в мороз.

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Как одеваться тепло зимой 2027 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, delicatejay; скриншот из видео

Вы узнаете:

Какие ткани лучше всего сохраняют тепло зимой

Как выбирать зимнюю одежду

Как правильно сочетать слои одежды зимой

Зимний гардероб должен быть не только красивым, но и функциональным. Часто из-за неправильно подобранных тканей человек то мерзнет на улице, то перегревается в автомобиле или помещении. Главред раскроет формулу зимнего образа, в котором сочетаются комфорт, качество и элегантность.

Шерсть для зимнего гардероба

Шерсть - один из лучших материалов для холодного времени года, считает блогер Маричка. Она помогает удерживать теплый воздух внутри ткани и отводить влагу, поэтому в такой одежде можно чувствовать себя комфортно, не перегреваясь.

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"Шерсть - она сохраняет тёплый воздух внутри и отводит влагу, поэтому в ней тепло, но не мокро. Ищем её в составе пальто, свитеров, перчаток", - пояснила Маричка.

Натуральные ткани для зимы 2027 / скриншот из видео

Мериносовая шерсть как первый слой одежды

Мериносовая шерсть подходит для первого слоя благодаря тонким волокнам. Она хорошо согревает, при этом не создавая лишнего объема под другой одеждой. Это особенно удобно, когда хочется одеваться многослойно, но сохранять аккуратный силуэт.

"Меринос или мериносовая шерсть - это та самая шерсть, её родственница, как говорится, но более тонкая, она лучше всего подходит для первого слоя, потому что она тонкая, но при этом хорошо согревает и не добавляет лишнего объема", - рассказала блогерша.

Мериносовая шерсть - как не мерзнуть зимой / скриншот из видео

Кашемир для дополнительного тепла

Кашемир ценят за тонкие волокна, мягкость и способность согревать. Такой материал позволяет создавать уютные зимние образы без визуальной перегрузки.

"Всем известен роскошный кашемир, интересно, что его получают от коз, а не от овец, поэтому его волокна невероятно тонкие, он может быть очень тёплым, не создавая ощущения тяжести", - отметила Маричка.

Кашемир - состав зимней одежды 2027 / скриншот из видео

Альпака на зиму 2027

Еще один материал, который стоит рассмотреть для зимнего гардероба, - альпака. Она сочетает в себе легкость, мягкость и пушистую текстуру. Такая одежда помогает создать уютный образ и при этом не утяжеляет его.

"Еще одно волокно - это альпака, оно очень теплое при своем довольно легком весе, мягкое и пушистое, уютное", - рассказала модная блогерша.

Альпака - зима 2027 / скриншот из видео

Коварные ткани на зиму: хлопок и акрил

Хлопок хорошо знаком многим как универсальный материал для повседневной одежды. Однако зимой его свойства могут создавать дискомфорт: ткань впитывает влагу и долго сохнет. Из-за этого после перегрева в автомобиле или помещении на улице может быстро становиться холодно.

"Хлопок мы всегда считали чем-то прямо-таки суперидеальной тканью для одежды, нейтральной, правильной, но на самом деле он впитывает влагу - для кого не секрет - и довольно долго сохнет. Поэтому, когда мы согрелись и, возможно, немного вспотели в машине, а потом вышли на улицу, нам сразу становится холодно", - поделилась Маричка.

Отдельное внимание стоит уделить акрилу, который часто используют в масс-маркете в качестве заменителя шерсти. В то же время синтетические волокна не обязательно нужно полностью исключать: некоторые из них выполняют полезные функции в составе тканей.

И вишенка на торте - акрил, он сейчас точно входит в состав большинства вещей в масс-маркете, это такой вид пластика, которым имитируют ту самую шерсть. При этом стоит заметить, что синтетика - это не полное зло: нейлон, например, придает прочность, а эластан держит форму", - пояснила блогерша.

Формула тёплого зимнего образа 2027

Чтобы зимой было тепло и комфортно, важно правильно распределить материалы между слоями одежды. Ближе всего к телу блогер советует носить шерсть или мериносовую шерсть. Для дополнительного утепления подойдут кашемир или альпака, а верхний слой должен защищать от холода.

Формула зимнего гардероба:

Первый слой: шерсть или мериносовая шерсть.

шерсть или мериносовая шерсть. Дополнительное утепление: кашемир или альпака.

кашемир или альпака. Верхняя одежда: качественное шерстяное пальто или плотный пуховик.

качественное шерстяное пальто или плотный пуховик. Деталь для тепла: шерстяные носки.

Мода зимы 2027 - советы блогера смотрите здесь.

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Об источнике: yakmarichka Маричка (@yakmarichka) - маркетолог, специалист по SMM и развитию личного бренда. В своём блоге она показывает, как экспертам продвигать собственное дело и вести блог без выгорания, консультирует и разрабатывает эффективные стратегии. Профессиональные SMM-советы и маркетинг Маричка гармонично сочетает с эстетичным лайфстайлом, модными рекомендациями и материнством.

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