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Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки

Инна Ковенько
31 октября 2026, 05:22
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Для ухода за орхидеями цветоводы используют простые домашние настои из доступных ингредиентов.
Орхидея оживет и пустит цветоносы: рецепт домашней подкормки
Чем поливать орхидею для цветения / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Чем подкормить орхидею в домашних условиях
  • Чем поливать орхидею для цветения
  • Как приготовить настой из чеснока для орхидей

Орхидеи нередко перестают цвести после первого сезона, а повторно добиться появления цветоносов бывает непросто. Помочь растению можно с помощью простого домашнего средства на основе чеснока.

Главред расскажет, как приготовить чесночную подкормку для орхидей.

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Чем полезен чеснок для орхидей

Чеснок содержит серосодержащие соединения, которые участвуют в биохимических процессах растений, пишет Smakosze. Калий помогает регулировать водный баланс и поддерживает стрессоустойчивость, а фосфор необходим для энергетического обмена и развития корневой системы.

Особого внимания требуют орхидеи, растущие в субстрате из коры. В отличие от обычной почвы, он содержит мало питательных веществ, поэтому растения нуждаются в регулярной подкормке. Чесночному настою также приписывают защитные свойства: отдельные соединения чеснока обладают противогрибковой и антибактериальной активностью, а характерный запах может отпугивать некоторых вредителей, в частности тлю.

Как приготовить удобрение из чеснока

Для домашнего настоя понадобятся два зубчика чеснока и один литр кипяченой охлажденной воды. Чеснок нужно раздавить плоской стороной ножа, залить водой и оставить на 24 часа в закрытой банке. Желательно поставить емкость в темное место. После настаивания жидкость необходимо процедить.

Перед использованием концентрат разбавляют чистой водой в соотношении 1:3: на одну часть настоя берут три части воды. Полученный раствор используют для полива орхидеи вместо обычной воды. В рецепте рекомендуют делать это раз в две недели, желательно утром.

3 способа размножения орхидей дома
3 способа размножения орхидей дома / Главред - инфографика

Как не навредить орхидее

Важно соблюдать пропорции, ведь слишком концентрированный настой может раздражать чувствительные корни орхидеи. Перед первым использованием лучше проверить его действие на одном растении и понаблюдать за его состоянием в течение недели. Также не стоит поливать цветок, если субстрат ещё влажный: избыток воды может привести к загниванию корней.

Чесночный настой не заменяет специализированное удобрение для орхидей. Он не имеет гарантированного состава питательных веществ, необходимых для полноценного развития растения. Поэтому основой ухода остается регулярная подкормка удобрением для орхидей в соответствии с инструкцией производителя, а домашнее средство не стоит считать проверенным способом стимулирования цветения или лечения болезней.

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Об источнике: Smakosze.pl

Smakosze.pl - польский кулинарный интернет-портал, посвящённый рецептам, приготовлению пищи, продуктам и практическим советам для кухни. Сайт также публикует материалы о питании и кулинарных традициях. Он принадлежит польской медиакомпании Iberion Sp. z o.o.

На портале публикуются рецепты повседневных и праздничных блюд, рекомендации по выбору и использованию продуктов, а также советы по приготовлению мяса, выпечки, супов и домашних заготовок. Среди авторов - редакторы, специализирующиеся на кулинарной тематике.

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