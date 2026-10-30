Россия резко усилила удары по Украине: какое 'слабое место' обнаружил Кремль

Наиболее заметно эффективность ПВО снизилась в первые дни перебоев, когда доля сбитых целей опускалась ниже 78%.

https://glavred.info/war/rossiya-rezko-usilila-udary-po-ukraine-kakoe-slaboe-mesto-obnaruzhil-kreml-10808285.html Ссылка скопирована

Россия нашла подходящий момент для усиления атак / коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

Главное:

Москва воспользовалась паузой в разведданных США для проведения зимней кампании

Без спутниковой связи Украине сложнее сбивать дроны и ракеты

Страна-агрессор Россия на 58% увеличила количество воздушных ударов по Украине, воспользовавшись временными ограничениями в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, а также перебоями в обмене разведданными с США. С 12 по 24 октября оккупанты нанесли около 4003 ударов, тогда как за предыдущие 12 дней - 2527. Об этом пишет The Telegraph.

Аналитики не считают такой всплеск совпадением обстоятельств. Исследовательница Института изучения войны Екатерина Шимкив связывает его с расчетом Кремля, который решил не упускать удачный момент.

видео дня

"Украина полагается на разведывательные данные, предоставленные США, чтобы получать уведомления о российских ракетных ударах. И Россия, вероятно, стремилась воспользоваться перебоями в обмене разведывательными данными, чтобы облегчить свою зимнюю ударную кампанию и нанести большие потери и ущерб", - подчеркнула она.

Starlink / Инфографика: Главред

Как перебои сказались на ПВО

Отсутствие американских данных и высокоскоростной спутниковой связи напрямую сказалось на работе противовоздушной обороны: сбивать цели становилось все сложнее.

Если с 30 сентября по 11 октября Украина в среднем нейтрализовала 87% российских ракет и беспилотников, то с 12 по 23 октября этот показатель снизился до 84,9%.

Самое резкое падение пришлось на первые дни перебоев. 12 октября силы ПВО обезвредили 150 из 184 воздушных целей (81,5%), а в следующие сутки - 168 из 216, то есть лишь 77,8%.

На что сделала ставку Россия

Параллельно враг сделал ставку на ударные беспилотники, прежде всего на реактивные модели "Герань-4" и "Герань-5". До перебоев со связью было зафиксировано 103 их запуска, а за следующий аналогичный период - уже 382, то есть почти в четыре раза больше.

Увеличилось и использование классических "Шахедов". За 12 дней до 12 октября Россия запустила около 1939 дронов Shahed-136, а в течение следующих 12 дней - 3219, что примерно на 66% больше.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Сколько дронов в месяц производит Россия

Советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что Россия ежемесячно производит до 3 тысяч ударных дронов типа "Шахед" и еще около 700 беспилотников "Герань-5", накапливая ресурсы для атак на Украину зимой.

По его словам, параллельно с наращиванием производства противник разрабатывает новые виды вооружения, которые планирует производить массово.

Речь идет о новых дешевых реактивных ракетах, которые Москва хочет получить в большом количестве.

"Они планируют производить десятки тысяч в год", - подчеркнул Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флеш" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу, 30 октября, российские войска атаковали ракетами промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области.

Также в ночь на 30 октября страна-агрессор Россия атаковала Днепр. Из-за вражеского удара без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.

Вечером 29 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В Дарницком районе произошло попадание в складские здания, после чего возник пожар.

Читайте также:

Об источнике: The Telegraph The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, - британская ежедневная консервативная широкоформатная газета, издаваемая в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемая в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph, который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Electronic Telegraph был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и увеличением популярности аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред