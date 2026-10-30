Эксперты советуют протирать кухонную технику молоком - для чего

Для приготовления этого необычного средства понадобятся ещё три доступных ингредиента, которые помогут вернуть блеск поверхностям из нержавеющей стали.

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Прокисшее молоко для чистки - как вернуть блеск нержавейке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

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Как использовать скисшее молоко

Прокисшее молоко может стать основой необычного домашнего средства для очистки кухонной техники. Блогер YouTube-канала Smart Fox показал, как приготовить смесь из четырёх ингредиентов, с помощью которой, по его словам, можно ухаживать за духовкой, холодильником и чайником.

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Для этого рецепта не обязательно использовать свежий продукт. Наоборот, автор лайфхака рекомендует обратить внимание на молоко, которое уже скисло и не пригодно для питья. Как приготовить необычное средство и правильно его использовать - выяснял Главред.

Как приготовить средство для чистки духовки из молока

Основой домашней смеси становится обычное молоко, к которому нужно добавить ещё три компонента. Для приготовления понадобятся 200 мл молока, чайная ложка соли, столовая ложка средства для мытья посуды и две столовые ложки пищевой соды.

Блогер советует тщательно перемешать все ингредиенты до однородной консистенции, а затем перелить готовое средство в пульверизатор. Однако наносить его непосредственно на бытовую технику не нужно.

"Возьмите ёмкость и налейте туда 200 мл молока. Для этого нам понадобятся ещё три ингредиента. Первый - соль. Теперь добавьте в смесь одну чайную ложку соли. После этого добавьте одну столовую ложку средства для мытья посуды и две столовые ложки пищевой соды", - рассказал блогер Smart Fox.

Почему для чистки лучше использовать скисшее молоко

Автор лайфхака обращает внимание на то, что для этого способа не обязательно открывать новую упаковку продукта. Он советует использовать молоко, которое уже скисло и которое все равно пришлось бы вылить.

Такой подход позволяет найти практическое применение продукту, который больше не используется в пищу. Блогер также рассказал, чем, по его словам, особенен этот компонент в составе домашней смеси.

"Прежде чем я покажу вам невероятный результат, вам также следует знать, что в идеале нужно использовать скисшее молоко. То есть молоко, которое вы всё равно уже не пили бы. Вместо того чтобы просто выливать его, вы, по крайней мере, можете использовать его с пользой", - отметил эксперт.

Как правильно наносить молочную смесь на поверхности

После приготовления средства нужно взять салфетку из микрофибры. Именно на неё блогер рекомендует распылять готовый состав, а уже потом протирать загрязнённые участки духовки.

Такой способ нанесения автор видео предлагает использовать вместо непосредственного распыления смеси на бытовую технику.

Универсальное чистящее средство / Инфографика: Главред

Какую кухонную технику можно чистить молоком

По словам блогера, применение домашнего средства не ограничивается духовкой. Его также можно использовать для ухода за холодильником, чайником и другими предметами из нержавеющей стали.

Автор видео связывает действие смеси с сочетанием молочнокислых бактерий и других компонентов. Он утверждает, что после нескольких обработок можно избавиться от загрязнений и вернуть металлическим поверхностям блеск.

"Ведь благодаря молочнокислым бактериям в сочетании с другими ингредиентами мы получаем невероятно эффективное средство для чистки нержавеющей стали. Если протереть ею поверхность несколько раз, вы не только заметите, что удается удалить всю грязь, но и нержавеющая сталь снова засияет, как новая, и будет очень красиво блестеть", - подчеркнул блогер.

Смотрите видео о том, как очистить нержавеющую сталь:

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Об источнике: YouTube-канал "Smart Fox" "Smart Fox" - YouTube-канал с аудиторией в 426 тысяч пользователей, в видео которого авторы рассказывают о лайфхаках, советах для дома и хитростях уборки. Кроме того, на канале есть разделы с простыми лайфхаками, учебные пособия по созданию видео, а также некоторые идеи для гаджетов, которые чрезвычайно информативны и просты в воплощении.

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