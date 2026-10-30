Чтобы в следующем году гроздья были большими: что сделать с виноградом в ноябре

Вы узнаете:
- Когда лучше всего обрезать виноград осенью
- Какие побеги стоит оставить на кусте
Обрезка винограда осенью оказывает огромное влияние не только на качество и количество урожая в следующем году, но и на общее состояние здоровья самой лозы. Поэтому проводить её нужно правильно и своевременно.
Главред решил разобраться, как обрезать виноград осенью.
Когда следует проводить обрезку винограда
Избыток плодоносящих побегов на виноградном кусте снижает качество будущего урожая. Лоза загущается, хуже проветривается и освещается, а грозди плохо созревают, поэтому ягоды получаются мелкими и кислыми. Поэтому во время осенней обрезки садоводам рекомендуют целенаправленно сокращать количество побегов и оставлять только самые перспективные, пишет Deccoria.
Обрезку проводят после опадения листьев, когда растение переходит в состояние покоя. Обычно это вторая половина октября и начало ноября. Эта процедура помогает лозе легче перезимовать и активнее начать рост весной. Кроме того, она формирует структуру куста, от которой зависит урожай следующего сезона.
Густая крона создает благоприятные условия для грибковых болезней, а чрезмерная нагрузка гроздьями тормозит их созревание. Поэтому предпочтение следует отдавать небольшому количеству сильных побегов, а не массе слабых, которые лишь загущают куст.
Какие побеги нужно оставлять
Работу начинают с санитарной чистки: удаляют сухие, сломанные и пораженные болезнями ветки, ведь именно они впоследствии становятся источником проблем для всего растения. Далее избавляются от тонких и слабых приростов, которые, скорее всего, не переживут морозы.
Для дальнейшего выращивания оставляют здоровые однолетние побеги с коричневой корой и четко сформированными почками. В следующем сезоне из них развиваются зеленые побеги, часть которых даст соцветия.
Какие самые распространенные ошибки при обрезке
Среди типичных ошибок - хаотичный выбор побегов: удаление ценных однолетних лоз, оставление тонких приростов или ориентация только на самые толстые. Еще одна ошибка заключается в том, что все побеги равномерно укорачивают, не учитывая сорт и способ формирования куста.
Вредят урожаю любые крайности. Если в погоне за максимальным урожаем оставить слишком много почек, эффект часто будет противоположным. Слишком радикальная обрезка тоже опасна, так как часть оставшихся почек может вымерзнуть зимой.
Как обрезать виноград осенью - видео:
Читайте также:
- Нужно успеть до морозов: три важных дела, которые нужно сделать в саду осенью
- Герань будет усыпана пышными цветами: как правильно обрезать её перед зимой
- Весной взойдут первыми: какие овощи нужно посадить в ноябре
Об источнике: Deccoria
Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред