Чтобы в следующем году гроздья были большими: что сделать с виноградом в ноябре

Избыток плодоносящих побегов приводит к загущению куста, провоцирует грибковые заболевания и делает ягоды мелкими и кислыми.

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Как обрезать виноград для увеличения урожая / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда лучше всего обрезать виноград осенью

Какие побеги стоит оставить на кусте

Обрезка винограда осенью оказывает огромное влияние не только на качество и количество урожая в следующем году, но и на общее состояние здоровья самой лозы. Поэтому проводить её нужно правильно и своевременно.

Главред решил разобраться, как обрезать виноград осенью.

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Когда следует проводить обрезку винограда

Избыток плодоносящих побегов на виноградном кусте снижает качество будущего урожая. Лоза загущается, хуже проветривается и освещается, а грозди плохо созревают, поэтому ягоды получаются мелкими и кислыми. Поэтому во время осенней обрезки садоводам рекомендуют целенаправленно сокращать количество побегов и оставлять только самые перспективные, пишет Deccoria.

Обрезку проводят после опадения листьев, когда растение переходит в состояние покоя. Обычно это вторая половина октября и начало ноября. Эта процедура помогает лозе легче перезимовать и активнее начать рост весной. Кроме того, она формирует структуру куста, от которой зависит урожай следующего сезона.

Густая крона создает благоприятные условия для грибковых болезней, а чрезмерная нагрузка гроздьями тормозит их созревание. Поэтому предпочтение следует отдавать небольшому количеству сильных побегов, а не массе слабых, которые лишь загущают куст.

Какие побеги нужно оставлять

Работу начинают с санитарной чистки: удаляют сухие, сломанные и пораженные болезнями ветки, ведь именно они впоследствии становятся источником проблем для всего растения. Далее избавляются от тонких и слабых приростов, которые, скорее всего, не переживут морозы.

Для дальнейшего выращивания оставляют здоровые однолетние побеги с коричневой корой и четко сформированными почками. В следующем сезоне из них развиваются зеленые побеги, часть которых даст соцветия.

Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Какие самые распространенные ошибки при обрезке

Среди типичных ошибок - хаотичный выбор побегов: удаление ценных однолетних лоз, оставление тонких приростов или ориентация только на самые толстые. Еще одна ошибка заключается в том, что все побеги равномерно укорачивают, не учитывая сорт и способ формирования куста.

Вредят урожаю любые крайности. Если в погоне за максимальным урожаем оставить слишком много почек, эффект часто будет противоположным. Слишком радикальная обрезка тоже опасна, так как часть оставшихся почек может вымерзнуть зимой.

Как обрезать виноград осенью - видео:

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