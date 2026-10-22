Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

Поспешная или слишком сильная осенняя обрезка может нанести вред кусту, поэтому часть работ лучше отложить до ранней весны.

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Как правильно обрезать виноград осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

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Когда лучше всего обрезать виноград на зиму

Какие побеги убирать осенью, а какие оставлять

Как защитить лозу от морозов после обрезки

Виноград на зиму следует обрезать со второй половины октября до ноября, когда листья уже опали, а сильных морозов ещё нет. Впрочем, состояние куста и способ его формирования важнее конкретной даты в календаре, а если до ноября обрезать не удалось, работу можно спокойно перенести на раннюю весну, сообщает Trojmiasto.pl.

Главное условие - завершение вегетации. Побеги должны перестать расти и одревеснеть, а соки должны уйти в корни. Спешка здесь может дорого обойтись.

"Помните, что слишком ранняя обрезка может нарушить подготовку куста к зиме, а сильное укорачивание всех побегов перед наступлением морозов подвергает растение риску вымерзания", - предупреждают авторы издания.

Работать с секатором рекомендуют в сухой день, когда температура держится выше нуля. Во время дождя или когда древесина замерзла, куст лучше не трогать: влага способствует развитию инфекций, а промерзшие побеги легко повредить. Вместо того чтобы ориентироваться на календарь, стоит следить за самим растением и прогнозом погоды.

Какие кусты обрезать осенью, а какие - оставить до весны

Не каждая лоза нуждается в осенней обрезке. Старые разросшиеся кусты стоит предварительно привести в порядок, удалив больные и сломанные части. У столовых сортов, таких как Arkadia, растущих в местах, уязвимых для мороза, побеги рекомендуется немного укоротить, чтобы их было легче укрыть. У технических сортов, например Solaris, осенью достаточно удалить поврежденные части, а более серьезную обрезку запланировать на период покоя.

Прежде всего секатор понадобится там, где на кусте остались побеги, сильно пораженные грибковыми заболеваниями, ведь это источник инфекции на следующий сезон. Кроме них, удаляют засохшие ветки, тонкие приросты, которые не успели одревеснеть, а также те, что перекрещиваются или мешают укрытию.

"Никогда не укорачивайте все ветки до одинаковой длины. Если вы выращиваете виноград у беседки, арки или стены, объем обрезки должен учитывать его форму и способ плодоношения", - подчеркивают авторы материала.

Более сильную формирующую обрезку издание советует проводить не перед зимой, а ближе к весне. Осенью же лучше оставлять определенный запас длины, так как кончики побегов могут вымерзнуть. Не стоит активно обрезать и молодые растения первого-второго года после посадки: им важнее укорениться и пережить холода. То же самое касается сортов, очень чувствительных к морозу, - свежие срезы на них могут промерзнуть и открыть путь возбудителям болезней.

Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Как защитить лозу и что делать, если не успели

Сама по себе обрезка не гарантирует успешной зимовки. Устойчивость к морозу зависит от сорта, возраста растения, степени созревания побегов и условий на участке. После обрезки у основания куста насыпают холмик земли, а уязвимую часть укрывают соломой или агроволокном. Лозу, растущую на опорах, по возможности снимают и укладывают под укрытие.

При этом нельзя плотно обматывать растение материалом, задерживающим влагу: защита должна спасать от мороза, не создавая риска загнивания.

Если осень прошла, а виноград так и не обрезали, наверстывать упущенное после наступления морозов не стоит. Полноценную обрезку можно провести в конце зимы или ранней весной, пока не начался активный сокодвижение.

"В этом случае, однако, следите за сроками, ведь слишком поздняя обрезка может вызвать так называемый "плач лозы", то есть вытекание соков из ран", - предупреждает издание.

Смотрите видео о том, как обрезать виноград перед укрытием на зиму:

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