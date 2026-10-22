Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

Дарья Пшеничник
22 октября 2026, 18:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Поспешная или слишком сильная осенняя обрезка может нанести вред кусту, поэтому часть работ лучше отложить до ранней весны.
Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов
Как правильно обрезать виноград осенью / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

Вы узнаете:

видео дня
  • Когда лучше всего обрезать виноград на зиму
  • Какие побеги убирать осенью, а какие оставлять
  • Как защитить лозу от морозов после обрезки

Виноград на зиму следует обрезать со второй половины октября до ноября, когда листья уже опали, а сильных морозов ещё нет. Впрочем, состояние куста и способ его формирования важнее конкретной даты в календаре, а если до ноября обрезать не удалось, работу можно спокойно перенести на раннюю весну, сообщает Trojmiasto.pl.

Главное условие - завершение вегетации. Побеги должны перестать расти и одревеснеть, а соки должны уйти в корни. Спешка здесь может дорого обойтись.

"Помните, что слишком ранняя обрезка может нарушить подготовку куста к зиме, а сильное укорачивание всех побегов перед наступлением морозов подвергает растение риску вымерзания", - предупреждают авторы издания.

Работать с секатором рекомендуют в сухой день, когда температура держится выше нуля. Во время дождя или когда древесина замерзла, куст лучше не трогать: влага способствует развитию инфекций, а промерзшие побеги легко повредить. Вместо того чтобы ориентироваться на календарь, стоит следить за самим растением и прогнозом погоды.

Какие кусты обрезать осенью, а какие - оставить до весны

Не каждая лоза нуждается в осенней обрезке. Старые разросшиеся кусты стоит предварительно привести в порядок, удалив больные и сломанные части. У столовых сортов, таких как Arkadia, растущих в местах, уязвимых для мороза, побеги рекомендуется немного укоротить, чтобы их было легче укрыть. У технических сортов, например Solaris, осенью достаточно удалить поврежденные части, а более серьезную обрезку запланировать на период покоя.

Прежде всего секатор понадобится там, где на кусте остались побеги, сильно пораженные грибковыми заболеваниями, ведь это источник инфекции на следующий сезон. Кроме них, удаляют засохшие ветки, тонкие приросты, которые не успели одревеснеть, а также те, что перекрещиваются или мешают укрытию.

"Никогда не укорачивайте все ветки до одинаковой длины. Если вы выращиваете виноград у беседки, арки или стены, объем обрезки должен учитывать его форму и способ плодоношения", - подчеркивают авторы материала.

Более сильную формирующую обрезку издание советует проводить не перед зимой, а ближе к весне. Осенью же лучше оставлять определенный запас длины, так как кончики побегов могут вымерзнуть. Не стоит активно обрезать и молодые растения первого-второго года после посадки: им важнее укорениться и пережить холода. То же самое касается сортов, очень чувствительных к морозу, - свежие срезы на них могут промерзнуть и открыть путь возбудителям болезней.

Что любит и чего не любит виноград
Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Как защитить лозу и что делать, если не успели

Сама по себе обрезка не гарантирует успешной зимовки. Устойчивость к морозу зависит от сорта, возраста растения, степени созревания побегов и условий на участке. После обрезки у основания куста насыпают холмик земли, а уязвимую часть укрывают соломой или агроволокном. Лозу, растущую на опорах, по возможности снимают и укладывают под укрытие.

При этом нельзя плотно обматывать растение материалом, задерживающим влагу: защита должна спасать от мороза, не создавая риска загнивания.

Если осень прошла, а виноград так и не обрезали, наверстывать упущенное после наступления морозов не стоит. Полноценную обрезку можно провести в конце зимы или ранней весной, пока не начался активный сокодвижение.

"В этом случае, однако, следите за сроками, ведь слишком поздняя обрезка может вызвать так называемый "плач лозы", то есть вытекание соков из ран", - предупреждает издание.

Смотрите видео о том, как обрезать виноград перед укрытием на зиму:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Trojmiasto.pl

Trojmiasto.pl - один из крупнейших и самых популярных региональных новостных порталов в Польше, специализирующийся на регионе Гданьска, Гдыни и Сопота. Издание служит основным источником местной информации для жителей и туристов, посещающих регион. Сайт поддерживает несколько тематических порталов, включая спорт, бизнес, культуру, развлечения, дом, детей, кино, науку.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
виноград сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут отключать весь день: свежие графики на 23 октября

Свет будут отключать весь день: свежие графики на 23 октября

19:20Энергетика
Украина готова на большую уступку ради мира, но есть нюанс: Зеленский раскрыл детали

Украина готова на большую уступку ради мира, но есть нюанс: Зеленский раскрыл детали

19:12Война
РФ может усилить удары по гражданским: Коваленко предупредил о планах Кремля

РФ может усилить удары по гражданским: Коваленко предупредил о планах Кремля

18:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке женщины с котом 55 с

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Не рвется и хорошо раскатывается: секрет идеального теста для вареников

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Бочки и погреб не нужны: как заквасить хрустящую капусту в обычной банке

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

Последние новости

19:50

Военный метод против моли: как избавиться от вредителя без химии с помощью бутылки

19:20

Свет будут отключать весь день: свежие графики на 23 октября

19:18

Эксперты призывают засыпать соду в оконные направляющие: названа причина

19:18

Как очистить душевую кабину от налёта: простое средство из двух ингредиентов

19:12

Украина готова на большую уступку ради мира, но есть нюанс: Зеленский раскрыл детали

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
19:10

Первая ловушка для Украины: Денисенко оценил шансы на перемирие в процентахмнение

18:49

Птица села на подоконник или балкон: что это означает с точки зрения фэн-шуй

18:42

Огурцы в банках становятся мягкими не просто так: какую ошибку делают хозяйкиВидео

18:36

Как подготовить виноград к зиме: когда обрезать лозу и как защитить от морозов

Реклама
18:27

Как понять, что кошка любит хозяина: 6 признаков, которые легко упустить из видуВидео

18:26

Не только вкус: чем молотый кофе отличается от растворимого

18:05

Samsung Galaxy S27 Ultra получит новый дизайн: что с ним не такВидео

18:05

В Украине прогнозируют новое подорожание дизеля: на сколько подскочат цены на АЗС

18:04

РФ может усилить удары по гражданским: Коваленко предупредил о планах Кремля

17:58

Зачем кладут свечи в морозилку: старинный бытовой трюк

17:33

Вселенная готовит приятные перемены: 5 знаков зодиака, которым улыбнется удача

17:23

Китайский гороскоп на завтра, 23 октября: Быкам - исцеление, Козлам - избегание

17:20

Дождь не смоет побелку с деревьев: что нужно добавить в известь осеньюВидео

17:18

Зарядные устройства в розетке тратят деньги: как сэкономить на электричестве

17:10

Какую позицию в отношении войны в Украине занимает Индия: Моди выступил с заявлением

Реклама
16:52

Все семьи с детьми должны покинуть свои дома: где объявлена принудительная эвакуация

16:29

Украину накроют дожди, но есть нюанс: где сохранится тепло до +20 градусов

16:16

Мобилизация в Украине: кому не дадут бронирование ни при каких условиях в 2026 году

16:00

Сколько людей осталось в Украине: демограф озвучила новую оценку

15:59

Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

15:55

Россия атаковала исторический центр Киева кассетной баллистикой: что заявил Зеленский

15:35

Мир между Украиной и РФ был "совсем близко": президент Чехии раскрыл подробности

15:20

Тест на IQ: нужно найти три сердца среди роз за 20 секунд

15:17

До ноября продлится "истерика Трампа": что может измениться после выборов в США

15:11

Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

14:51

Оззи Осборну грозила смерть на сцене: вдова рассказала о предупреждении врачей

14:50

Кто-то торговал пирамидками шиацу, а Фёдоров продавал воду как средство для похудения и едва не сел в тюрьму, - Юрий Луценко

14:42

Путин сделал Трампу "подарок": чего ожидать от нового этапа мирных переговоров

14:39

Свинина будет таять во рту: в чем замочить мясо перед запеканием

14:16

Гороскоп Таро на завтра 23 октября: Овнам - исцеление, Ракам - довериться

13:56

Войны могло не быть: Зеленский назвал настоящую цель Путина и предупредил об угрозеВидео

13:50

Гордон поделился редким фото своих родителей: как они выглядят

13:42

Люди с харизмой: 4 даты рождения, которым приписывают энергетику "главного героя"

13:16

Загородний обвинил политиков в попытке использовать обыски НАБУ для оказания давления на НБУ

13:14

Россия передала Украине тела 252 погибших защитников — КоордштабФото

Реклама
13:00

Умер легендарный кантри-певец Джон Андерсон: артисту был 71 годВидео

12:32

Лубинец заявил о кризисе в ТЦК: количество жалоб превысило показатель за весь 2025 год

12:30

Меган Маркл вышла в образе за 36 тысяч долларов: траты вызвали вопросыВидео

12:29

РФ начала бить по Украине новой крылатой ракетой "Филин": что выяснило ГУР

12:17

Кого ждет прибыль, знакомства и неожиданный поворот: гороскоп на ноябрь 2026

11:50

Кто заплатит за войну в Украине в 2027 году: Евросоюз ищет €70 млрд

11:26

Зеленский рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев: погибли людиФото

11:08

ВСУ провели подземное контрнаступление и разгромили оккупантов в тылу — "Хартия"

10:42

Десятки конгрессменов США обратились к Трампу из-за Украины: о чем говорится в письме

10:33

Гороскоп на завтра, 23 октября: Девам — переживания, Стрельцам — радость

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять