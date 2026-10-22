Листовой перегной: как превратить опавшую листву в "золото" для сада

Опавшие листья помогут улучшить почву. Эксперт рассказала, как собрать листву и получить готовый перегной за два года.

https://glavred.info/sad-ogorod/listovoy-peregnoy-kak-prevratit-opavshuyu-listvu-v-zoloto-dlya-sada-10805930.html Ссылка скопирована

Зачем нужен листовой перегной - как опавшая листва улучшает почву / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Осень набирает силу, и с деревьев начинает осыпаться листва. Многие садоводы воспринимают листопад как лишнюю работу и мусор, который нужно поскорее убрать. Однако приверженцы органического земледелия знают: опавшие листья - это не проблема, а бесценный бесплатный ресурс, из которого можно приготовить отличный листовой перегной.

Можно ли оставлять опавшие листья под деревьями

Почему нельзя убирать опавшие листья, рассказала консультант по экологичному образу жизни Элизабет Уоддингтон в своей колонке для Rural Sprout.

По ее словам, в органическом саду важно поддерживать природные циклы.

видео дня

Как использовать опавшие листья:

Оставить под деревьями и кустарниками: перегнивая естественным образом, листья возвращают питательные вещества в почву и создают укрытие для полезных насекомых. Использовать как мульчу: укрыть ими приствольные круги взрослых растений. Добавить в компост: использовать как коричневую массу в общем компостнике или в теплых грядках ("лазаньях"). Для творчества и декора: сохранить листья в пчелином воске для осенних композиций или поделок с детьми.

Когда листву необходимо собирать?

Убирать листья необходимо в следующих случаях:

С газонов: плотный слой листвы перекрывает доступ света, из-за чего трава желтеет и выпревает. С дорожек и мощения: мокрые листья становятся очень скользкими и опасными для ходьбы. Вблизи водоемов: попадая в пруд, листва заиливает дно, гниет и нарушает экобаланс воды.

Зачем делать листовой перегной

Листовой перегной - один из лучших улучшителей почвы и вариантов мульчи. Его используют для удержания влаги в почве и подавления сорняков, а также для обогащения и улучшения структуры грунта.

Кроме того, листовой перегной можно использовать для приготовления почвосмесей для контейнерных и комнатных растений.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

Как сделать каркас для листвы

Для ферментации листьев можно соорудить простую конструкцию из подручных материалов. Для начала установите деревянные колышки и обтяните их металлической или пластиковой сеткой. Важно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы листва не "закисала".

Сверху загон стоит накрыть (например, куском рубероида или пленки), чтобы листва не размокала от частых дождей.

Если места мало, можно использовать плотные мусорные мешки, проделав в них отверстия для воздуха.

Идеальный выбор для листового перегноя - листья дуба, бука и граба. Они дают перегной самого высокого качества.

Крупные и плотные листья (например, каштана или клена) перегнивают гораздо дольше. Их лучше предварительно измельчить косилкой.

Если вместе с листвой в кучу попадет немного травы, это лишь обогатит состав. Главное - избегать сорняков с семенами и корнями.

Уже через один год получается частично разложившаяся крошащаяся мульча. Её раскладывают вокруг кустарников и на грядках для защиты почвы.

Через два года листва полностью превращается в рассыпчатый, темный листовой перегной. Его вносят в грядки и теплицы осенней порой для восстановления плодородия почвы после снятия урожая, а также смешивают с домашним компостом для горшечных культур.

Как писал Главред, ранее садовод Трейси Бесемер рассказала о шести способах эффективного использования опавших листьев.

В свою очередь, садовод Оксана Стеценко показала, как за зиму превратить опад с деревьев в питательную почву для овощей.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Rural Sprout Rural Sprout - это популярный англоязычный онлайн-ресурс, посвященный садоводству, огородничеству, домашнему хозяйству и экологичному образу жизни. Его главный слоган: "Down to earth gardening for everyone". Сайт позиционирует себя как практическое руководство для людей, стремящихся к большей самодостаточности и осознанности. Основные темы материалов: Садоводство и огородничество: подробные инструкции по посадке, сезонному уходу (например, подкормке, обрезке), борьбе с вредителями, сбору и максимизации урожая овощей, ягод и зелени.

Комнатные растения: советы по уходу за домашней "зеленой экосистемой".

Лайфхаки для дома и быта: экологичные способы уборки, натуральные рецепты (например, ферментация, консервация, приготовление традиционных освежающих напитков) и методы охлаждения дома в жару.

Пермакультура и эко-баланс: авторы делают упор на органическое земледелие без жесткой химии, восстановление биоразнообразия и улучшение качества почвы естественным путем. Контент создается небольшим коллективом реальных практиков - блогеров, фрилансеров и энтузиастов, которые сами живут на фермах или ведут органические хозяйства в США и странах Европы. Проект ориентирован как на владельцев крупных загородных участков, так и на городских жителей, которые выращивают зелень на балконе или подоконнике. Аудитория только их профильной новостной рассылки превышает 50 000 садоводов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред