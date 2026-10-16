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Как превратить опавшие листья в бесплатный "золотой" гумус: лайфках садовода

Анна Ярославская
16 октября 2026, 03:39
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Даже листья черного ореха или дуба осенью пригодны для мульчирования, ведь вредные для растений соединения в них разлагаются.
Трейси Бесемер, опавшие листья
Трейси Бесемер рассказала, что делать с опавшими листьями осенью / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/aahomesteader, pixabay.com

Читайте в материале:

  • Измельченные листья на газоне - бесплатное удобрение
  • Листовой перегной улучшает и глинистые, и песчаные почвы
  • Листья в курятнике дают птицам развлечение и защиту от ветра

Опавшие листья, которые осенью обычно сгребают в мешки или оставляют на газоне, можно превратить в удобрение, мульчу, компост и подстилку для птицы. Даже листва черного ореха или дуба, которой опасаются садоводы, в конце сезона почти не представляет угрозы для грядок. Об этом сообщила главный редактор издания Rural Sprout, садовод Трейси Бесемер.

Спор "убирать или оставлять" эксперт предлагает не продолжать. По ее мнению, польза неубранного опада для опылителей и полезных насекомых, которые в нем зимуют, уже общеизвестна.

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"Листья - это что-то вроде бесплатного садового инструмента, который усердно работает, если знать, как им пользоваться", - отмечает Бесемер.

Самый простой вариант - измельчить опад прямо на газоне. Косилка с мульчирующим ножом перетирает листья значительно мельче обычного, поэтому частицы оседают между травинками. Там они постепенно разлагаются и возвращают в почву питательные вещества и органику. Небольшую часть ярких листьев автор советует отложить для декора: законсервированные пчелиным воском, они подойдут для гирлянд, венков или осенней композиции на стол.

Страх перед орехом и дубом преувеличен

Главным практическим способом эксперт считает мульчирование. Оно защищает от сорняков, удерживает влагу, предотвращает эрозию, охлаждает корни летом и укрывает растения зимой. При этом часть садоводов отказывается от опада из-за аллелопатических деревьев - тех, что выделяют вещества, угнетающие другие растения.

"Самая высокая концентрация аллелопатических соединений содержится в корнях, скорлупе орехов и весенних почках деревьев. Концентрация соединений в листьях минимальна, особенно в конце сезона, когда листья отмерли и опали на землю", - объяснила Бесемер.

По ее словам, воздух, влага и почвенные микробы быстро разрушают остатки таких веществ. Осенью юглон и похожие соединения наиболее слабы, а на грядках уже ничего активно не растет. Другое дело, если бы речь шла о молодой весенней листве.

Впрочем, выкладывать опад толстым слоем целых листьев не стоит. После дождей он слеживается в плотную корку, которая разлагается очень медленно. Поэтому перед мульчированием листья нужно измельчить, и для этого подойдет обычная газонокосилка даже без специального ножа. Такой мульчей удобно укрывать посаженный осенью чеснок, шпинат для перезимовки, многолетники, кусты и горшки, которые будут зимовать на улице. Их лучше ставить ближе к стенам дома.

Перегной, компост и развлечение для кур

Еще одна ценная возможность - листовой перегной, который со временем образуется из опада. Он меняет структуру как глинистых, так и песчаных почв, обогащает их микроорганизмами и удерживает влагу, помогая растениям переживать засуху.

"Этот рассыпчатый черный гумус творит с почвой волшебные вещи. Если вы занимаетесь садоводством и у вас есть грабли для листьев, то вам также стоит завести загон для листового перегноя", - убеждена Бесемер.

В компостной куче листья играют роль богатых углеродом "коричневых" материалов, которые уравновешивают азотистые "зеленые". Поскольку опада осенью обычно слишком много, его стоит перекладывать кухонными отходами и скошенной травой. Если зеленой массы не хватает, листья можно складывать возле компостера и добавлять постепенно в течение нескольких недель. Измельченные косилкой листья перегнивают заметно быстрее.

Владельцам кур автор советует высыпать опад в вольер. Птицы будут копаться в нем в поисках насекомых, а слой листьев позже защитит от пронизывающего зимнего ветра.

"Когда вы в итоге уберете листья из вольера, они естественным образом будут содержать определенные "добавки" от кур. Компостирование этой смеси листьев и куриного помета дает невероятно питательный компост для вашего сада", - отмечает Бесемер.

Смотрите видео - Что делать с опавшими листьями осенью:

Как писал Главред, озимый чеснок важно посадить вовремя, чтобы он успел укорениться до наступления устойчивых холодов. В то же время не стоит торопиться с посадкой, поскольку слишком ранняя посадка может привести к появлению ростков еще осенью. Детальнее читайте в материале: Когда сажать озимый чеснок осенью: садовод назвала идеальное время и глубину.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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