Убирать опавшие листья осенью больше не нужно: агроном назвал лучшее решение

Опавшие осенью листья не нужно вывозить из сада. Агроном советует обработать деревья карбамидом и измельчить листья газонокосилкой для улучшения почвы.

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Опавшие листья осенью: как превратить их в удобрение с помощью карбамида / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

Нужно ли убирать опавшую листву осенью

Как использовать опавшую листву в саду

Как превратить листья в удобрение

Осенью не обязательно собирать опавшие листья и вывозить их из сада. Растительные остатки можно использовать для улучшения структуры почвы, превратив их в органический материал. Для этого понадобятся карбамид и обычная газонокосилка. Агроном и автор YouTube-канала "Дача агронома" Игорь рассказал, как ускорить разложение листьев, зачем обрабатывать деревья осенью и как правильно измельчать растительные остатки. Какие способы помогут сэкономить время и принесут пользу саду - выяснял Главред.

Почему не стоит убирать опавшую листву осенью

Опавшая листва может стать природным материалом для улучшения почвы на приусадебном участке. После разложения оно способствует образованию органического вещества и улучшает структуру почвы, делая её более рыхлой. Поэтому вместо того, чтобы вывозить растительные остатки из сада, их можно использовать непосредственно на участке.

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Агроном подчеркивает, что наибольшая ценность листьев заключается не в количестве питательных веществ, а в их влиянии на структуру почвы. По словам специалиста, компост из листьев по своим свойствам можно сравнить с торфом, который используют для улучшения качества почвы.

"Самая большая польза компоста из опавшей листвы - в том, что он улучшает структуру почвы. По своим свойствам этот материал напоминает торф, который обычно покупают для сада", - отметил агроном Игорь.

Как использовать опавшую листву для улучшения почвы

Есть несколько способов переработать листья на участке. Их можно оставить для естественного разложения, заложить в компост или использовать при осенней обработке огорода. Выбор зависит от того, сколько времени хозяин готов потратить на работу и какими инструментами располагает.

Один из вариантов - собрать листья в полиэтиленовые мешки. Растительные остатки нужно слегка увлажнить, а для ускорения разложения добавить раствор карбамида. По рекомендации агронома, на 10 литров воды потребуется 150–200 граммов карбамида.

После этого мешки закрывают и оставляют до следующего года. За это время листья постепенно разлагаются, а полученный материал можно использовать для улучшения структуры почвы.

"Компост из листьев делает почву более рыхлой и улучшает её структуру. В процессе разложения органического материала образуются гуминовые кислоты. В то же время содержание микро- и макроэлементов в таком компосте будет относительно небольшим", - подчеркнул специалист.

Смотрите видео о том, как сделать компост из опавшей листвы:

Как ускорить разложение листьев с помощью карбамида

Тем, кто не хочет собирать растительные остатки в мешки, агроном предлагает другой подход. Он предусматривает обработку деревьев во время листопада и последующее измельчение опавших листьев газонокосилкой.

Первый этап проводят, когда листья начинают желтеть и опадать. Для обработки используют 5% раствор карбамида: 500 граммов средства на 10 литров воды. Во время опрыскивания раствор попадает не только на листья, которые ещё держатся на ветвях, но и на растительные остатки под деревьями.

По словам Игоря, такая обработка помогает обеспечить азотом микроорганизмы, участвующие в разложении органического материала.

"У этой обработки есть несколько преимуществ. Часть раствора попадает на листья, которые ещё остаются на деревьях, а остальное стекает на землю и увлажняет опавшие растительные остатки. Карбамид снабжает азотом микроорганизмы, в частности бактерии, участвующие в разложении листьев", - пояснил агроном.

В то же время применение карбамида следует согласовывать с состоянием растений, погодными условиями и рекомендациями производителя. Указанные пропорции - рекомендация эксперта, а не универсальная норма для каждого сада.

Зачем измельчать опавшую листву газонокосилкой

После обработки карбамидом можно переходить ко второму этапу. Для этого понадобится обычная газонокосилка, которой обычно подстригают траву. Её используют для измельчения листьев непосредственно на земле.

Агроном советует оставлять измельченные остатки на участке, а не собирать их в травосборник. Для этого можно воспользоваться предусмотренным производителем режимом мульчирования, если он доступен.

В результате измельчённые листья равномерно распределяются по поверхности почвы и выполняют функцию мульчи. Такой способ позволяет избежать ручного сбора растительных остатков и переноса их в другое место. Кроме того, более мелкие частицы имеют большую площадь контакта с почвой, что способствует более быстрому разложению органического материала.

"Не нужно собирать листья в мешки или переносить их в другое место. Достаточно измельчить растительные остатки газонокосилкой и оставить их на земле. Если у техники есть режим мульчирования, это можно сделать быстро и без лишней ручной работы", - советует Игорь.

Как заделать опавшую листву под деревьями осенью

Еще один способ использования растительных остатков - заделать их непосредственно в почву. Для этого ориентируются на проекцию кроны дерева и проделывают небольшую канавку вдоль ее внешнего контура. В углубление помещают листья, после чего присыпают их землей.

Такой метод позволяет внести органический материал в почву в зоне роста корней дерева. В то же время он требует больше ручного труда, чем поверхностное мульчирование с помощью газонокосилки.

Агроном отмечает, что заделывание листьев в землю можно совместить с осенними работами на огороде. Если участок перекапывают или культивируют, растительные остатки можно предварительно распределить по поверхности почвы.

Почему опавшую листву не стоит сжигать

Сжигание листьев лишает хозяйство возможности использовать органический материал для улучшения почвы. Вместо этого его можно оставить для разложения, измельчить или превратить в компост. Это поможет уменьшить количество отходов и сократить потребность в дополнительных материалах для улучшения структуры почвы.

Игорь подчеркивает, что вместо уничтожения листьев стоит выбирать способы его повторного использования. Одним из самых удобных вариантов для владельцев садов он считает сочетание обработки карбамидом и измельчения газонокосилкой.

"Не сжигайте опавшую листву. При сжигании в воздух попадают вредные вещества, а органический материал, который мог бы улучшить почву, просто сгорает. Если же использовать листья для приготовления компоста, в следующем году вы получите полезную добавку для сада", - призвал агроном.

Что делать с опавшими листьями / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространённых ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал уделяет особое внимание полезным лайфхакам для дачников, позволяющим избежать потерь урожая.

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