Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Пусть цветут до снега: лучший способ помочь хризантемам перезимовать

Анна Ярославская
15 октября 2025, 03:30
2
Садоводы дали советы, которые работают.
Хризантема
Как ухаживать за хризантемой осенью и зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как ухаживать за хризантемами в вазоне
  • Стоит ли обрезать хризантему на зиму

С приходом осени наступает идеальное время для того, украсить крыльцо тыквами, венками из желтых листьев и, конечно же, хризантемами. Эти классические осенние цветы представлены в потрясающих оттенках оранжевого, ржаво-красного и золотисто-желтого и сиреневого цветов, что делает их одними из самых популярных цветов сезона. Но как продлить цветение осенних хризантем, чтобы они как можно дальше радовали глаз?

Если вам интересно, как высушить бархатцы, читайте материал: "Шафран для бедных": когда собирать бархатцы, как сушить и чем они полезны.

видео дня

При правильном уходе хризантемы могут цвести даже во время Хэллоуина, пишет Martha Stewart. Садоводы поделились советами, как ухаживать за этими прекрасными цветами.

1. Покупая хризантемы, не покупайте те, которые уже полностью распустились. Вместо этого ищите растения с бутонами. Это даст вашим хризантемам больше времени для постепенного раскрытия, продлевая их цветение после того, как вы принесете их домой.

Недостаток в том, что сложнее подобрать точный цвет, поэтому спросите в местном садовом центре, какой оттенок будет у цветов после раскрытия.

2. Большинство хризантем, которые можно купить осенью, считаются однолетними, поэтому они продаются в лёгких пластиковых горшках, которые могут легко опрокинуться.

После того, как вы принесёте растение домой, поставьте вазон в более крупный декоративный контейнер. Это добавит устойчивости и придаст вашему саду изысканный вид. Прочный уличный горшок также поможет предотвратить опрокидывание растений с тяжёлой верхушкой на ветру.

3. Слишком много солнца — одна из самых распространённых ошибок при уходе за хризантемами. Эти растения предпочитают частичный солнечный свет — около 4–6 часов в день. Берегите их от палящего полуденного или вечернего солнца, когда температура может быть слишком высокой. Если становится слишком жарко, переместите хризантемы в полутень. Достаточное количество солнечного света и контроль температуры снижают стресс, помогая цветкам оставаться крепкими.

4. Поддерживайте почву влажной, но не мокрой. Регулярно проверяйте верхний слой почвы толщиной в 2,5 см. Если она сухая, полейте растение возле основания, чтобы предотвратить увядание или повреждение цветов.

Хризантемы, растущие возле дверных проёмов или под навесами крыш, высыхают быстрее. Рекомендуется проверять почву через день.

Если грунт сухой, поливайте до тех пор, пока не увидите, как вода стекает со дна горшка, но обязательно слейте лишнюю воду. Хризантемы не любят, когда корни остаются под водой.

5. Если вы посадили хризантемы в грунт, помогите им пережить зиму, укрыв их мульчей. Толстый слой мульчи защитит корни от мороза, давая растениям больше шансов дожить до следующего года.

6. Хризантемы в горшке следует перенести в помещение до наступления заморозков. Разместите их рядом с ярким рассеянным светом и периодически поливайте, чтобы почва оставалась слегка влажной.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Хризантема в горшке - уход после покупки

Садовод Ярослава, которая зарегистрирована в Tik Tok под ником yara.live3 и делится полезными советами по уходу за растениями, рассказала, как ухаживать за хризантемой в горшке зимой.

"Купили в горшке хризантему? Не знаете, что с ней делать зимой? Рассказываю. Ничего. Возьмите ее прямо в горшке и поставьте в сарай, в гараж, в теплицу, на балкон, в прохладное место. Только в тепло мы не заносим", - сказала женщина.

По ее словам. хризантема должна перезимовать и войти в зимнюю спячку.

Это цветок не боится низких температур и промерзания в земле. Поэтому еслив помещении будет -5...-10 градусов, с растением ничего не случится.

"Но "шапку" мы не срезаем после того, как она у вас отцвела. Шапку оставляем, ставим в гараж в сарай. В погреб лучше не ставить, там большая сырость, а сырость хризантема не любит, поэтому погреб – нет. Поставили этот горшок и оставили его до весны. Лучшее, что вы можете сделать с хризантемой на зиму – это ничего", - добавила садовод.

Ранней весной хризантему нужно начать поливать. Как только появятся зеленые побеги, "шапку" нужно обрезать и подождать, пока побеги вырастут до 10 сантиметров. Затем общий куст нужно разделить и посадить в грунт.

Смотрите видео - Как ухаживать за хризантемой в горшке зимой:

@yara.live3 Ответ пользователю @kcenua77 коли обрізати хризантемы #цветы#tik_tok#france#viral♬ оригинальный звук - Ярослава

Ранее Главред писал о том, как ухаживать за розами осенью. Уход за розами заключается в их подготовке к трудному периоду зимовки. Для этого необходимо соблюдать ряд правил.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хризантема
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

02:07Война
"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

00:05Мир
Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

23:02Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

Китайский гороскоп на завтра 15 октября: Тиграм - потери, Свиньям - вызовы

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

Гороскоп на сегодня 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

Гороскоп на сегодня 15 октября: Скорпионам - конфликт, Девам - повышение

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

"Ее сгребут и уберут": будущее предательницы Повалий в РФ под угрозой

Последние новости

03:30

Пусть цветут до снега: лучший способ помочь хризантемам перезимовать

02:30

Угроза крупнейшего землетрясения: ученые назвали место вероятной катастрофы

02:07

Харьковские власти расширили зону обязательной эвакуации: список громад

01:10

Бронетехника сокращается: НАТО раскрыл масштабы уничтоженной бронетехники РФ

00:13

В Киеве установят 500 мобильных укрытий: где они будут расположены

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:05

"Достаточно одного звонка": Сикорский объяснил, как можно завершить войну в Украине

14 октября, вторник
23:43

Что будет, если заняться уборкой в этот церковный праздник: приметы 15 октября

23:10

Сюрприз после мойки: механик назвал привычку, которая убивает двигатель быстрее пробега

23:02

Трамп анонсировал коллапс в России и намекнул на новое оружие для Украины

Реклама
22:28

Меня разрывает: Джамала в ужасе из-за песен-претендентов на Нацотбор Евровидения

21:57

Осенняя кампания РФ: полковник запаса раскрыл сценарии второй волны наступления

21:56

"Некогда заниматься": предательница Лолита отреклась от дочери

21:53

"Я выбрала спокойствие": предательница Яна Соломко оправдалась за свой выбор

21:51

Украинская Атлантида: что лежит на дне Днепра

21:50

Часть Киева погрузилась в темноту: в ДТЭК сказали, когда появится свет

21:38

Настя Каменских располнела в США - как она сейчас выглядит

21:34

Почему Трамп начал говорить о Tomahawk для Украины - раскрыт план Белого дома

21:20

Почему нельзя выключать кондиционер зимой: одну ошибку совершают многие водители

21:05

В узорах украинской вышиванки зашифрован тайный код: что он означает

21:05

Трамп не сможет завершить войну в Украине, с Путиным надо говорить иначе - CNN

Реклама
21:03

Ольга Сумская сделала важное признание - причина

20:52

Ломаченко може знову вийти на ринг: суперником може стати легенда боксу

20:42

Влупят сильные заморозки: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:32

"Мне жаль": актер Алек Болдуин попал в аварию — подробности

20:20

Есть три важных условия: в ОП высказались о завершении войны в Украине

20:13

Почему волосы быстро пачкаются: большинство людей делает одну ошибку в душе

20:02

Две недели украинской истории просто исчезли - историк объяснил, что произошлоВидео

19:55

"Ловушка, которую не ожидали" — военный раскрыл роковой просчет врага

19:33

Школьник поймал рыбу гигантского размера и удивил Сеть: кадры рекордного улова

19:25

"Мне уже тяжело": Киркоров признался, почему отказывается от длительных гастролей

19:24

Вместо Труханова: Зеленский анонсировал новые кадровые назначения в ОдессеВидео

19:10

Потери оккупантов на фронте резко взлетели: причинамнение

19:07

Лишение гражданства мэра Одессы Труханова: в СБУ раскрыли новые детали

18:49

"Природный порошок" для грядок: как сделать землю рыхлой без перекопки

18:37

Похожий на букет кружев: украинка нашла редкий гриб из Красной книги, фото

18:30

Цены на продукты бьют рекорды: назван список лидеров подорожания

18:23

"Украина должна получить все": в США анонсировали поставку мощного оружия Киеву

18:19

В 9 регионах вводят экстренные отключения света - Минэнерго

18:11

Мобилизация в Украине усилится: по каким спискам будут призывать и что изменится

18:04

Знают ли птицы, сколько яиц у них в гнездах: неожиданный ответ орнитологов

Реклама
17:58

"Наложенный платеж" и "более того": популярные выражения, которые мы говорим неправильноВидео

17:37

Люди заливают Coca-Cola в унитаз и остаются в восторге: в чем скрытый смыслВидео

17:15

"Начинаются проблемы": в Польше больше не могут принимать беженцев из Украины

16:51

Помнят каждую мелочь: в какие ТОП-4 даты рождаются люди с уникальным умом

16:38

Дворец больше не может скрывать болезнь: король готовится передать корону сыну

16:24

Почему 15 октября нельзя оставлять на столе недоеденный хлеб: какой церковный праздник

16:23

РФ выбрала 3 города и готова нанести массированный удар: названа дата

16:08

Доллар и евро резко взлетели вверх: новый курс валют на 15 октября

15:54

Труханов, Царев и не только: Зеленский подписал указы о лишении гражданстваВидео

15:53

Кто сгорит и возродится: ТОП-4 знака зодиака, которым улыбнется судьба в октябре

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять