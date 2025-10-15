Пусть цветут до снега: лучший способ помочь хризантемам перезимовать

Садоводы дали советы, которые работают.

Как ухаживать за хризантемой осенью и зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Как ухаживать за хризантемами в вазоне

Стоит ли обрезать хризантему на зиму

С приходом осени наступает идеальное время для того, украсить крыльцо тыквами, венками из желтых листьев и, конечно же, хризантемами. Эти классические осенние цветы представлены в потрясающих оттенках оранжевого, ржаво-красного и золотисто-желтого и сиреневого цветов, что делает их одними из самых популярных цветов сезона. Но как продлить цветение осенних хризантем, чтобы они как можно дальше радовали глаз?

При правильном уходе хризантемы могут цвести даже во время Хэллоуина, пишет Martha Stewart. Садоводы поделились советами, как ухаживать за этими прекрасными цветами.

1. Покупая хризантемы, не покупайте те, которые уже полностью распустились. Вместо этого ищите растения с бутонами. Это даст вашим хризантемам больше времени для постепенного раскрытия, продлевая их цветение после того, как вы принесете их домой.

Недостаток в том, что сложнее подобрать точный цвет, поэтому спросите в местном садовом центре, какой оттенок будет у цветов после раскрытия.

2. Большинство хризантем, которые можно купить осенью, считаются однолетними, поэтому они продаются в лёгких пластиковых горшках, которые могут легко опрокинуться.

После того, как вы принесёте растение домой, поставьте вазон в более крупный декоративный контейнер. Это добавит устойчивости и придаст вашему саду изысканный вид. Прочный уличный горшок также поможет предотвратить опрокидывание растений с тяжёлой верхушкой на ветру.

3. Слишком много солнца — одна из самых распространённых ошибок при уходе за хризантемами. Эти растения предпочитают частичный солнечный свет — около 4–6 часов в день. Берегите их от палящего полуденного или вечернего солнца, когда температура может быть слишком высокой. Если становится слишком жарко, переместите хризантемы в полутень. Достаточное количество солнечного света и контроль температуры снижают стресс, помогая цветкам оставаться крепкими.

4. Поддерживайте почву влажной, но не мокрой. Регулярно проверяйте верхний слой почвы толщиной в 2,5 см. Если она сухая, полейте растение возле основания, чтобы предотвратить увядание или повреждение цветов.

Хризантемы, растущие возле дверных проёмов или под навесами крыш, высыхают быстрее. Рекомендуется проверять почву через день.

Если грунт сухой, поливайте до тех пор, пока не увидите, как вода стекает со дна горшка, но обязательно слейте лишнюю воду. Хризантемы не любят, когда корни остаются под водой.

5. Если вы посадили хризантемы в грунт, помогите им пережить зиму, укрыв их мульчей. Толстый слой мульчи защитит корни от мороза, давая растениям больше шансов дожить до следующего года.

6. Хризантемы в горшке следует перенести в помещение до наступления заморозков. Разместите их рядом с ярким рассеянным светом и периодически поливайте, чтобы почва оставалась слегка влажной.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Хризантема в горшке - уход после покупки

Садовод Ярослава, которая зарегистрирована в Tik Tok под ником yara.live3 и делится полезными советами по уходу за растениями, рассказала, как ухаживать за хризантемой в горшке зимой.

"Купили в горшке хризантему? Не знаете, что с ней делать зимой? Рассказываю. Ничего. Возьмите ее прямо в горшке и поставьте в сарай, в гараж, в теплицу, на балкон, в прохладное место. Только в тепло мы не заносим", - сказала женщина.

По ее словам. хризантема должна перезимовать и войти в зимнюю спячку.

Это цветок не боится низких температур и промерзания в земле. Поэтому еслив помещении будет -5...-10 градусов, с растением ничего не случится.

"Но "шапку" мы не срезаем после того, как она у вас отцвела. Шапку оставляем, ставим в гараж в сарай. В погреб лучше не ставить, там большая сырость, а сырость хризантема не любит, поэтому погреб – нет. Поставили этот горшок и оставили его до весны. Лучшее, что вы можете сделать с хризантемой на зиму – это ничего", - добавила садовод.

Ранней весной хризантему нужно начать поливать. Как только появятся зеленые побеги, "шапку" нужно обрезать и подождать, пока побеги вырастут до 10 сантиметров. Затем общий куст нужно разделить и посадить в грунт.

Смотрите видео - Как ухаживать за хризантемой в горшке зимой:

Ранее Главред писал о том, как ухаживать за розами осенью. Уход за розами заключается в их подготовке к трудному периоду зимовки. Для этого необходимо соблюдать ряд правил.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

