40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

Лавика сделала себе и мужу грандиозный подарок под Новый год.

Лавика муж - певица впервые стала мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lavika, instagram.com/lignik_ua

Кратко:

Месяц назад певица Лавика сообщила, что ждет ребенка

28 декабря она стала мамой

Украинская певица Лавика (Любовь Юнак) в ноябре в день своего сорокалетия объявила, что впервые готовится стать матерью. 28 декабря на свет появился ребенок артистки.

Об этом Лавика и ее муж сообщили в социальных сетях. Певица опубликовала серию фото из одного из столичных роддом - на последнем снимке можно рассмотреть колыбель с новорожденным.

Дмитрий Вознюк, супруг исполнительницы, в своем блоге написал, что Любовь подарила ему сына. В комментариях счастливые родители принимают поздравления с рождением первенца.

Лавика муж - певица впервые стала мамой / фото: instagram.com/lavika

Лавика муж - певица впервые стала мамой / фото: instagram.com/lavika

Лавика муж - певица впервые стала мамой / фото: instagram.com/lavika

Лавика муж - певица впервые стала мамой / фото: instagram.com/lignik_ua

