40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

Кратко:
- Месяц назад певица Лавика сообщила, что ждет ребенка
- 28 декабря она стала мамой
Украинская певица Лавика (Любовь Юнак) в ноябре в день своего сорокалетия объявила, что впервые готовится стать матерью. 28 декабря на свет появился ребенок артистки.
Об этом Лавика и ее муж сообщили в социальных сетях. Певица опубликовала серию фото из одного из столичных роддом - на последнем снимке можно рассмотреть колыбель с новорожденным.
Дмитрий Вознюк, супруг исполнительницы, в своем блоге написал, что Любовь подарила ему сына. В комментариях счастливые родители принимают поздравления с рождением первенца.
