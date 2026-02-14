Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

Чтобы не есть в качестве перекуса только бутерброды, можно приготовить простую, но очень вкусную закуску из куриного фарша и вафельных коржей. Потратить на нее нужно менее часа.
Главред узнал , что рецептом куриного рулета в вафле поделилась украинская блогерша Алена Карпюк в TikTok.
Куриный рулет в вафле - рецепт
Ингредиенты
- Куриный фарш 500 г
- Вафельные коржи
- Моцарелла
- Яйца 2 шт
- Майонез
Фарш смешиваем с майонезом, одним яйцом и специями по вкусу. Далее равномерно расмазываем фарш и вафельные коржи и посыпаем измельченным сыром.
Плотно заворачиваем вафельные коржи в рулеты, перекладываем в форму для выпечки и смазываем взбитым яйцом. Сверху можно посыпать их кунжутом. Запекать рулеты нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить куриный рулет в вафле:
@alionakarpiuk Куриный рулет в вафлях - просто, сочно и очень вкусно! Обычный фарш + вафельные коржи - а результат, который подойдет даже для праздничного стола ? Ингредиенты: • куриный фарш - 500 г • вафельные коржи • сыр моцарелла • петрушка • яйцо - 1 шт. в фарш + 1 для смазывания • кунжут • соль, перец, любимые специи Приготовление: 1️⃣ В куриный фарш добавь яйцо, соль, специи и хорошо перемешай. 2️⃣ Вафельный корж слегка смажь фаршем ровным слоем. 3️⃣ Выложи сверху натертый сыр, оставь на 15-20 мин, чтобы вафля размокла. Кстати, фарш и начинку я готовила с помощью мини-комбайна KitchenAid @kitchenaid.shop.ua ♬ Little Things - Adrián Berenguer
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
