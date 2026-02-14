Очень вкусная закуска, когда мало времени: рецепт куриного рулета в вафле

Рецепт куриного рулета, который точно понравится всем.

https://glavred.info/recipes/ochen-vkusnaya-zakuska-kogda-malo-vremeni-recept-kurinogo-ruleta-v-vafle-10740548.html Ссылка скопирована

Рецепт крутого рулета из куриного фарша / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы не есть в качестве перекуса только бутерброды, можно приготовить простую, но очень вкусную закуску из куриного фарша и вафельных коржей. Потратить на нее нужно менее часа.

Главред узнал , что рецептом куриного рулета в вафле поделилась украинская блогерша Алена Карпюк в TikTok.

Куриный рулет в вафле - рецепт

Ингредиенты

видео дня

Куриный фарш 500 г

Вафельные коржи

Моцарелла

Яйца 2 шт

Майонез

Фарш смешиваем с майонезом, одним яйцом и специями по вкусу. Далее равномерно расмазываем фарш и вафельные коржи и посыпаем измельченным сыром.

Плотно заворачиваем вафельные коржи в рулеты, перекладываем в форму для выпечки и смазываем взбитым яйцом. Сверху можно посыпать их кунжутом. Запекать рулеты нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить куриный рулет в вафле:

@alionakarpiuk Куриный рулет в вафлях - просто, сочно и очень вкусно! Обычный фарш + вафельные коржи - а результат, который подойдет даже для праздничного стола ? Ингредиенты: • куриный фарш - 500 г • вафельные коржи • сыр моцарелла • петрушка • яйцо - 1 шт. в фарш + 1 для смазывания • кунжут • соль, перец, любимые специи Приготовление: 1️⃣ В куриный фарш добавь яйцо, соль, специи и хорошо перемешай. 2️⃣ Вафельный корж слегка смажь фаршем ровным слоем. 3️⃣ Выложи сверху натертый сыр, оставь на 15-20 мин, чтобы вафля размокла. Кстати, фарш и начинку я готовила с помощью мини-комбайна KitchenAid @kitchenaid.shop.ua ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC creator. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На ее страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред