"Зеленскому придется действовать": громкое заявление Трампа о завершении войны

Алексей Тесля
13 февраля 2026, 20:45
По мнению Дональда Трампа, якобы "Россия хочет заключить сделку".
Зеленский, Трамп
Дональд Трамп сделал заявление о Владимире Зеленском

Главное:

  • Трамп заявил, что Зеленскому "придется действовать"
  • По мнению президента США, якобы "Россия хочет заключить сделку"

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому "придется действовать, иначе он потеряет прекрасную возможность".

По мнению Трампа, "Россия хочет заключить сделку", передает ClashReport.

Такое заявление президент США сделал в ходе общения с журналистами перед Белым домом.

"Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому придется действовать. Иначе он потеряет прекрасную возможность. Ему нужно действовать", - сказал Трамп.

Мирный план США из 20 пунктов
/ Инфографика: Главред

Мирный процесс застопорился: оценка аналитика

Политолог Владимир Горбач отмечает, что текущие контакты Украины, России и США носят преимущественно декларативный характер и не приводят к реальным договорённостям. По его мнению, прогресс сдерживают ограниченный формат встреч и уровень представительства сторон.

Эксперт считает, что к полноценному диалогу можно будет перейти только при совпадении нескольких факторов: ослаблении влияния России, усилении внешнего давления и готовности участников к компромиссам. Существенных изменений, по его прогнозу, ожидать раньше весны 2026 года не приходится.

Переговоры о мире - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

Clash Report

Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры о прекращении огня
