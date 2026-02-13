Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

14 февраля не советуют лечить зубы - считается, что лечение в этот день не принесет желаемого результата.

https://glavred.info/holidays/pochemu-14-fevralya-nelzya-lechit-zuby-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10740506.html Ссылка скопирована

Какой 14 февраля праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 14 февраля

Что можно и нельзя делать 14 февраля

Приметы 14 февраля

В субботу, 14 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 февраля

Константин родился в христианской семье в Солуне, одном из главных центров Византийской империи. Его отец Лев был высокопоставленным державным деятелем. С детства юноша отличался высокой образованностью: свободно владел греческим, обладал глубокими знаниями философии, риторики и богословия.

видео дня

Его образование включало в себя изучение священного писания, логики и латинского языка, что позже стало основой для его просветительской деятельности среди славян. Константин отличался мудростью и добротой, за что впоследствии его почитали как святого.

Около 851-855 годов Константин принял монашеский постриг в монастыре на Афоне и получил имя Кирилл. В монастыре он посвятил себя молитве, переводам богослужебных книг и изучению славянских языков. Его талант в лингвистике проявился именно тут: он понимал необходимость доступного богослужебного слова для славянских народов.

В 862 году Кирилл вместе со своим братом Мефодием был отправлен в Великую Моравию князем Ростиславом для христианского просвещения.

Кирилл - автор глаголицы, одной из первых славянских алфавитов. Позже она дала начало кириллице, которую сегодня используют украинцы.

867 Кирилл отправился в Рим вместе с Мефодием, чтобы защитить свою миссию перед папой Адрианом II. Он получил поддержку папского престола и подтверждение легитимности славянской литургии. В Риме Кирилл продолжал переводить тексты и проповедовать. Кирилл умер в Риме 14 февраля 869 от тяжелой болезни. Перед смертью он передал Мефодию свое дело - духовное просвещение славян. Его тело похоронили в Риме, а позже мощи перенесли в монастырь Сан-Клементе.

Приметы 14 февраля

Если снег идет густо, будет урожайный год.

Ясная погода на Кирилла - до теплой весны.

Если ветер с севера, весна будет поздней и холодной.

Что нельзя делать 14 февраля

В этот день не советуют лечить зубы - считается, что лечение в этот день не принесет желаемого результата. Также следует особо контролировать свои слова: будьте осторожны, чтобы не сказать лишнего и не обидеть близких или знакомых.

Что можно делать 14 февраля

В этот день православные обращаются к святому Кириллу с молитвой об успехе в обучении детей. Его просят о защите и поддержке перед важными выступлениями, лекциями или экзаменами - как учащиеся, так и учителя. Считается, что святой Кирилл помогает также политикам быть услышанными.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред