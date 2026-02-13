Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
13 февраля 2026, 13:55
201
14 февраля не советуют лечить зубы - считается, что лечение в этот день не принесет желаемого результата.
Какой 14 февраля праздник
Какой 14 февраля праздник / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 14 февраля
  • Что можно и нельзя делать 14 февраля
  • Приметы 14 февраля

В субботу, 14 февраля, в православном календаре отмечается день памяти святого преподобного равноапостольного Кирилла, учителя славян. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 14 февраля

Константин родился в христианской семье в Солуне, одном из главных центров Византийской империи. Его отец Лев был высокопоставленным державным деятелем. С детства юноша отличался высокой образованностью: свободно владел греческим, обладал глубокими знаниями философии, риторики и богословия.

видео дня

Его образование включало в себя изучение священного писания, логики и латинского языка, что позже стало основой для его просветительской деятельности среди славян. Константин отличался мудростью и добротой, за что впоследствии его почитали как святого.

Около 851-855 годов Константин принял монашеский постриг в монастыре на Афоне и получил имя Кирилл. В монастыре он посвятил себя молитве, переводам богослужебных книг и изучению славянских языков. Его талант в лингвистике проявился именно тут: он понимал необходимость доступного богослужебного слова для славянских народов.

В 862 году Кирилл вместе со своим братом Мефодием был отправлен в Великую Моравию князем Ростиславом для христианского просвещения.

Кирилл - автор глаголицы, одной из первых славянских алфавитов. Позже она дала начало кириллице, которую сегодня используют украинцы.

867 Кирилл отправился в Рим вместе с Мефодием, чтобы защитить свою миссию перед папой Адрианом II. Он получил поддержку папского престола и подтверждение легитимности славянской литургии. В Риме Кирилл продолжал переводить тексты и проповедовать. Кирилл умер в Риме 14 февраля 869 от тяжелой болезни. Перед смертью он передал Мефодию свое дело - духовное просвещение славян. Его тело похоронили в Риме, а позже мощи перенесли в монастырь Сан-Клементе.

Приметы 14 февраля

  • Если снег идет густо, будет урожайный год.
  • Ясная погода на Кирилла - до теплой весны.
  • Если ветер с севера, весна будет поздней и холодной.

Что нельзя делать 14 февраля

В этот день не советуют лечить зубы - считается, что лечение в этот день не принесет желаемого результата. Также следует особо контролировать свои слова: будьте осторожны, чтобы не сказать лишнего и не обидеть близких или знакомых.

Что можно делать 14 февраля

В этот день православные обращаются к святому Кириллу с молитвой об успехе в обучении детей. Его просят о защите и поддержке перед важными выступлениями, лекциями или экзаменами - как учащиеся, так и учителя. Считается, что святой Кирилл помогает также политикам быть услышанными.

Также стоит прочитать:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:15Война
Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

14:14Война
ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:21Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Последние новости

15:15

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:03

Слова "катышки" не существует в украинском языке - как правильно сказатьВидео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

14:14

Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

14:04

Гигиена, университеты и женщины у власти: неожиданная правда о Средневековье

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
14:02

В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

13:55

Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

13:53

Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

13:21

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Реклама
13:18

Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

13:15

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

12:37

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:34

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

12:27

"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

Реклама
11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

09:32

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

09:13

"За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

08:45

Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

08:33

Со стопроцентной вероятностью США дожмут Индиюмнение

08:28

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

Реклама
07:57

В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФФото

07:04

Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

06:10

Сколько еще продлится война?мнение

05:57

Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

04:41

По приказу самого Сталина: для чего на самом деле в городах СССР массово сажали тополя

04:39

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

03:47

Чудо-подкормка или бесполезный миф: стоит ли поливать цветы рисовой водойВидео

03:04

Как избежать отключений света следующей зимой - названы три шага

02:00

"Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

01:30

Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла Пугачева
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять