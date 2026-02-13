Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

В этом году повышение пенсий на 4% превышает индекс инфляции предыдущего года.

https://glavred.info/economics/masshtabnaya-indeksaciya-pensiy-stalo-izvestno-na-skolko-podnimut-vyplaty-ukraincam-10740479.html Ссылка скопирована

Пенсии пересчитают с 1 марта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

Пенсии вырастут на 12,1% уже с 1 марта

Индексация превысит инфляцию прошлого года на 4%

Правительство завершает подготовку решения для перерасчета

видео дня

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий на 12,1% - об этом в интервью Украинскому радио сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По его словам, запланированное повышение на 4% превышает инфляцию прошлого года, а необходимые расчеты и проект нормативного акта уже финализируют для представления в Кабмин.

Индексация станет очередным этапом в системе перерасчета пенсий, которая за последние два десятилетия неоднократно менялась. Закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, вступивший в силу в 2004 году, предусматривал ежегодное повышение выплат в соответствии с ростом цен и зарплат. Однако в 2014–2016 годах индексацию приостановили из-за экономического кризиса.

После пенсионной реформы 2017 года механизм пересмотра пенсий обновили, а ежегодное повышение возобновили только осенью того же года. С тех пор дата индексации определяется правительством в пределах бюджета Пенсионного фонда, а минимальный размер повышения должен учитывать динамику цен и зарплат.

В 2019 году Кабмин закрепил проведение индексации с 1 марта, и именно с этой даты перерасчет осуществляется преимущественно ежегодно. Для пенсионеров, вышедших на пенсию до конца 2018 года, индексация составила:

2021 год - 11%

2022 год - 14%

2023 год - 19,7%

2024 год - 7,96%

2025 год - 11,5%

Нынешнее повышение на 12,1% станет одним из самых больших за последние годы и должно компенсировать рост стоимости жизни.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.

Стоит заметить, что одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату — почти 1000 гривен.

Напомним, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет — всего 15.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Денис Улютин Денис Валерьевич Улютин (род. 18 апреля 1982) — украинский государственный служащий. С 2025 года — министр социальной политики, семьи и единства Украины. Ранее, с 2020 по 2025 год, был первым заместителем министра финансов Украины, пишет Википедия. Начинал свою карьеру с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины. С марта 2010 года по апрель 2016 года работал в Аппарате Премьер-министра Украины. С апреля 2016 года по июнь 2018 года был руководителем Патронатной службы Министра финансов Украины. Имеет Благодарность Министерства финансов Украины от 16 июня 2017 года. С апреля 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины. С 2020 по 2025 год занимал должность первого заместителя Министра финансов Украины. 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины в правительстве Юлии Свириденко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред