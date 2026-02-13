Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

Дарья Пшеничник
13 февраля 2026, 12:34
381
В этом году повышение пенсий на 4% превышает индекс инфляции предыдущего года.
Пенсия
Пенсии пересчитают с 1 марта / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное из новости:

  • Пенсии вырастут на 12,1% уже с 1 марта
  • Индексация превысит инфляцию прошлого года на 4%
  • Правительство завершает подготовку решения для перерасчета

видео дня

С 1 марта в Украине проведут индексацию пенсий на 12,1% - об этом в интервью Украинскому радио сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

По его словам, запланированное повышение на 4% превышает инфляцию прошлого года, а необходимые расчеты и проект нормативного акта уже финализируют для представления в Кабмин.

Индексация станет очередным этапом в системе перерасчета пенсий, которая за последние два десятилетия неоднократно менялась. Закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании, вступивший в силу в 2004 году, предусматривал ежегодное повышение выплат в соответствии с ростом цен и зарплат. Однако в 2014–2016 годах индексацию приостановили из-за экономического кризиса.

После пенсионной реформы 2017 года механизм пересмотра пенсий обновили, а ежегодное повышение возобновили только осенью того же года. С тех пор дата индексации определяется правительством в пределах бюджета Пенсионного фонда, а минимальный размер повышения должен учитывать динамику цен и зарплат.

В 2019 году Кабмин закрепил проведение индексации с 1 марта, и именно с этой даты перерасчет осуществляется преимущественно ежегодно. Для пенсионеров, вышедших на пенсию до конца 2018 года, индексация составила:

  • 2021 год - 11%
  • 2022 год - 14%
  • 2023 год - 19,7%
  • 2024 год - 7,96%
  • 2025 год - 11,5%

Нынешнее повышение на 12,1% станет одним из самых больших за последние годы и должно компенсировать рост стоимости жизни.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.

Стоит заметить, что одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату — почти 1000 гривен.

Напомним, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет — всего 15.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Денис Улютин

Денис Валерьевич Улютин (род. 18 апреля 1982) — украинский государственный служащий. С 2025 года — министр социальной политики, семьи и единства Украины. Ранее, с 2020 по 2025 год, был первым заместителем министра финансов Украины, пишет Википедия.

Начинал свою карьеру с должности главного государственного налогового инспектора Государственной налоговой администрации Украины.

С марта 2010 года по апрель 2016 года работал в Аппарате Премьер-министра Украины.

С апреля 2016 года по июнь 2018 года был руководителем Патронатной службы Министра финансов Украины. Имеет Благодарность Министерства финансов Украины от 16 июня 2017 года.

С апреля 2019 года занимал должность заместителя Государственного секретаря Секретариата Кабинета Министров Украины.

С 2020 по 2025 год занимал должность первого заместителя Министра финансов Украины. 17 июля 2025 года был назначен министром социальной политики, семьи и единства Украины в правительстве Юлии Свириденко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсия пенсионеры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:21Фронт
Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:37Синоптик
Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

12:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Доллар и евро резко пошли в пике: появился курс валют на 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Украина нанесла рекордный удар по России - по чему удалось попасть и где

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Последние новости

13:21

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:18

Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

13:15

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

12:37

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:34

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
12:27

"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

Реклама
11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

Реклама
10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

09:36

"Теперь официально": Анастасия Половинкина показала своего возлюбленного

09:32

"Киев остановится": эксперт предупредил об угрозе удара по Бортницкой станции аэрации

09:13

"За несколько минут до": друг покойного Ван Дер Бика показал последнее фото с ним

09:05

Гороскоп на завтра 14 февраля: Весам - радость, Близнецам - заботы

08:45

Сын звезды "Крепостной" оказался в больнице - детали

08:33

Со стопроцентной вероятностью США дожмут Индиюмнение

08:28

Массированные атаки РФ имеют временную цикличность: эксперт назвал вероятную дату нового удара

07:57

В Одессе - "прилеты" в жилые дома: что известно о последствиях ночной атаки РФФото

07:04

Трамп может выйти из переговоров по Украине уже в ближайшие недели — The Atlantic

06:10

Сколько еще продлится война?мнение

05:57

Полтавщину накроют осадки: синоптики предупредили, что будет с температурой

04:41

По приказу самого Сталина: для чего на самом деле в городах СССР массово сажали тополя

04:39

Любовь ворвется неожиданно: каким знакам зодиака совсем скоро повезет

03:47

Чудо-подкормка или бесполезный миф: стоит ли поливать цветы рисовой водойВидео

03:04

Как избежать отключений света следующей зимой - названы три шага

Реклама
02:00

"Здесь нет этого": почему Галина Безрук предала Украину на самом деле

01:30

Бойфренд-гипнотизер Дженнифер Энистон показал романтические фото с актрисой

01:16

На "Рамштайне" пообещали Киеву мощную военную помощь: о какой сумме идет речь

00:48

Миша Кацурин показал настоящую Надю Дорофееву в реальной жизни

00:39

Зацветут уже в мае: какие цветы стоит сеять на рассаду уже сейчасВидео

00:01

В поисках себя: 12-летний Гарри Галкин сменил имидж

12 февраля, четверг
23:53

Обычная яичница заиграет новыми красками: какой секретный ингредиент стоит добавить

23:26

Не ромкомами едиными: лучшие триллеры для просмотра в День всех влюбленных

23:20

Последствия атак бьют по свету: обновленный график для Днепропетровщины на 13 февраляФото

23:13

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять