Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

Перерасчет не коснется двух категорий граждан.

Кому из пенсионеров не пересчитают выплату в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Индексация пенсий состоится 1 марта 2026 года

Повышение не получат новые пенсионеры (до 3 лет стажа) и владельцы спецпенсий

Размер индексации определяет Кабмин по инфляции и росту средней зарплаты

В Украине очередная индексация пенсий запланирована на 1 марта 2026 года. Это ежегодная процедура, которая проводится для частичной компенсации роста цен на товары и услуги.

Перерасчет осуществляется автоматически - без дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел, пишет 24 Канал.

Кому повысят выплаты

По информации Пенсионного фонда, индексация коснется большинства пенсионеров, однако не всех. Повышенные выплаты получат те граждане, чьи пенсии были назначены ранее и не относятся к специальным категориям. Всего в госбюджете-2026 на пенсионные выплаты предусмотрено 251,3 млрд грн для 10,3 млн украинских пенсионеров, часть из которых пойдет именно на индексацию.

Кто останется без индексации

Изменения не коснутся двух категорий:

тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет - их выплаты уже учитывают актуальные показатели заработка;

получателей "специальных пенсий" - военных, судей, прокуроров, чернобыльцев и других категорий, чьи выплаты регулируются отдельными законами.

Как определяют размер индексации

Размер повышения ежегодно рассчитывается по специальной формуле. Кабинет Министров определяет коэффициент индексации с учетом двух ключевых показателей:

уровня инфляции за предыдущий год;

роста средней заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы.

Что означает индексация для пенсионеров

Индексация не является полным решением проблемы низких пенсий, однако она позволяет частично компенсировать рост стоимости жизни. Для большинства пенсионеров это означает небольшое, но регулярное повышение выплат, которое помогает удержать покупательную способность в сложных экономических условиях.

