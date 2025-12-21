Укр
Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

Дарья Пшеничник
21 декабря 2025, 15:43
Перерасчет не коснется двух категорий граждан.
Кому из пенсионеров не пересчитают выплату в 2026 году

Главное из новости:

  • Индексация пенсий состоится 1 марта 2026 года
  • Повышение не получат новые пенсионеры (до 3 лет стажа) и владельцы спецпенсий
  • Размер индексации определяет Кабмин по инфляции и росту средней зарплаты

В Украине очередная индексация пенсий запланирована на 1 марта 2026 года. Это ежегодная процедура, которая проводится для частичной компенсации роста цен на товары и услуги.

Перерасчет осуществляется автоматически - без дополнительных обращений от пенсионеров, на основе материалов их пенсионных дел, пишет 24 Канал.

Кому повысят выплаты

По информации Пенсионного фонда, индексация коснется большинства пенсионеров, однако не всех. Повышенные выплаты получат те граждане, чьи пенсии были назначены ранее и не относятся к специальным категориям. Всего в госбюджете-2026 на пенсионные выплаты предусмотрено 251,3 млрд грн для 10,3 млн украинских пенсионеров, часть из которых пойдет именно на индексацию.

Кто останется без индексации

Изменения не коснутся двух категорий:

  • тех, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет - их выплаты уже учитывают актуальные показатели заработка;
  • получателей "специальных пенсий" - военных, судей, прокуроров, чернобыльцев и других категорий, чьи выплаты регулируются отдельными законами.

Как определяют размер индексации

Размер повышения ежегодно рассчитывается по специальной формуле. Кабинет Министров определяет коэффициент индексации с учетом двух ключевых показателей:

  • уровня инфляции за предыдущий год;
  • роста средней заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы.

Что означает индексация для пенсионеров

Индексация не является полным решением проблемы низких пенсий, однако она позволяет частично компенсировать рост стоимости жизни. Для большинства пенсионеров это означает небольшое, но регулярное повышение выплат, которое помогает удержать покупательную способность в сложных экономических условиях.

Пенсии в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине стандартный пенсионный возраст составляет 60 лет, однако для представителей отдельных профессий и жителей сельской местности предусмотрены исключения. В 2025 году некоторые категории граждан могут оформить пенсию досрочно - уже с 55 лет.

Стоит заметить, что одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Кроме того, в декабре 2025 года часть украинских пенсионерок сможет получить дополнительную доплату. Ее размер - примерно 870 гривен.



