В Украине утвердили показатель, который повлияет на все пенсии и индексации: детали

Рост средней зарплаты может существенно повысить пенсии в 2025 году.

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Утвержден показатель, который повлияет на пенсии и индексации / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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ПФУ обновил показатель средней зарплаты - 19 856,19 грн

Этот показатель влияет на размер будущих пенсий и ежегодную индексацию

В Украине утвердили обновленный показатель средней заработной платы, который по состоянию на апрель составляет 19 856 гривен 19 копеек. Этот показатель является ключевым для расчета будущих пенсий украинцев, а также для определения размера ежегодной индексации пенсий. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

По данным ПФУ, обновленный размер средней зарплаты учитывается при расчете пенсионных выплат за апрель 2025 года. Эта цифра является частью сложной формулы, по которой определяется размер будущей пенсии каждого украинца.

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Формула расчета пенсии выглядит так: средняя зарплата за 3 года × страховой стаж (в годах) × соотношение собственной зарплаты к средней × 1%.

Сейчас базовый показатель средней зарплаты за последние три года для расчетов пенсий составляет 15 057,09 грн. Однако в следующем году база будет обновлена и будет включать в себя и свежий апрельский показатель в 19 856,19 грн. Таким образом, для многих украинцев размер пенсии может вырасти, особенно если их стаж и зарплата были выше средних.

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Индексация пенсий - это ежегодное повышение пенсионных выплат, которое осуществляется путем применения специального коэффициента. Этот коэффициент рассчитывается по формуле, учитывающей два основных компонента:

50% инфляции за прошлый год,

50% среднего роста зарплат за три года.

Чем выше темпы роста зарплат в стране, тем больше будет коэффициент индексации, а следовательно - и сумма повышения пенсий. Учитывая обновленный показатель средней зарплаты, индексация пенсий в ближайшем будущем может быть существенно больше, чем раньше.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, пенсионеры могут получить надбавку к пенсии в размере 590 гривен. Она предусмотрена для участников боевых действий, людей с инвалидностью вследствие войны, членов семей погибших военных и пострадавших участников Революции Достоинства.

Также украинцы в возрасте от 65 лет могут получить повышенную пенсию, если не работают, имеют полный страховой стаж (мужчины - 35 лет, женщины - 30), а размер их пенсии не превышает 40% минимальной зарплаты. Перерасчет осуществляется автоматически без обращения в Пенсионный фонд.

Как сообщал Главред, военные пенсионеры в Украине могут получать ежемесячную доплату более 1000 грн за содержание нетрудоспособных родственников - в частности, детей до 18 лет или лиц с инвалидностью. Размер такой надбавки составляет 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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