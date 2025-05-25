Украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования: сколько будут платить

Доплата назначается автоматически, без необходимости личного обращения в Пенсионный фонд.

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Пенсии пересчитают, но есть условие / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто имеет право на доплату

Какой размер доплаты

Особенности начисления

Украинцы, достигшие 65-летнего возраста, могут рассчитывать на повышение пенсионной выплаты, если выполнен ряд условий. Такая доплата предусмотрена для обеспечения минимальной социальной защиты пожилых людей, чья пенсия не дотягивает до определенного порога.

Согласно информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), право на доплату имеют неработающие пенсионеры, которые соответствуют следующим критериям:

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достигли 65 лет;

получают пенсию по одному из положений Закона Украины №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании": по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет;

имеют необходимый страховой стаж: мужчины - не менее 35 лет, а женщины - не менее 30 лет.

В то же время размер их пенсии с учетом всех надбавок должен не превышать 40% от минимальной заработной платы, определенной на соответствующую дату. Для пенсионеров, которые работают или занимаются предпринимательской деятельностью перерасчет с учетом нового размера минимальной зарплаты осуществляется только после прекращения трудовой или предпринимательской деятельности.

Перерасчет пенсий пенсионерам, которые соответствуют вышеупомянутым критериям, осуществляется автоматически, без необходимости обращаться в ПФУ. Это означает, что граждане получат обновленную сумму выплаты без представления дополнительных документов или заявлений.

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Как менялся размер минимальной пенсии

В 2024 году дважды менялся размер минимальной заработной платы, от которого напрямую зависит минимальная пенсия для 65-летних. С 1 января 2025 года минимальная зарплата составляет 8000 грн. Поэтому 40% от нее - 3200 грн - новый минимум для пенсионной выплаты.

В соответствии с постановлением КМУ от 25.02.2025 №209, с 1 марта 2025 года пенсии для лиц в возрасте 65+ были проиндексированы. После индексации минимальный размер пенсионной выплаты составляет 3758 грн.

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Как сообщал Главред, пенсионеры, которые являются военными, могут получать ежемесячную доплату более 1000 грн за содержание нетрудоспособных родственников, таких как дети до 18 лет или лица с инвалидностью. Размер этой надбавки составляет 50% от прожиточного минимума, что в 2025 году составляет примерно 1180 грн.

Также пенсионеры обязаны в течение 10 дней информировать Пенсионный фонд Украины о трудоустройстве, увольнении или регистрации предпринимательства. В случае нарушения этого срока может произойти переплата пенсии, которую нужно будет вернуть.

Кроме этого, пенсионеры, достигшие 75 лет, получают доплату в размере 456 грн, но фактическое повышение составляет 156 грн, поскольку для лиц в возрасте 70-74 года уже установлена надбавка в размере 300 грн. Надбавка действует только для тех пенсионеров, чья пенсия не превышает 10 340 грн.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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