"Деньги никто не вернул": украинцы в бешенстве от работы банкоматов ПриватБанка

Вы узнаете:
- Почему украинцы недовольны работой банкоматов
- Возвращают ли деньги клиентам
Украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличку, хоть деньги с их карт списываются.
На портале Минфин недовольные клиенты рассказали, что в некоторых случаях деньги пока не возвращают.
"Добрый день. 01.04.2025 года пытался снять 5000 грн с карты Ощадбанка в банкомате Приватбанка. Деньги банкомат не выдал, а со счета списали. 02.04.2025 в отделении Ощадбанка написал заявление на возврат средств. Прошло уже 49 дней, деньги никто не вернул. Как мне вернуть свои незаконно отобранные средства?", - пожаловался пользователь.
Другой мужчина поделился, что не смог снять деньги как с пенсионной, так и с зарплатной карты.
"19.05.2025 года, я пытался снять наличные средства с пенсионной карты. Две попытки в течение дня были неудачными. Один раз в банкомате на Лесном массиве, второй раз в ТРЦ Район. Сегодня, 20.05.2025 года, история повторилась. Теперь уже с зарплатной карточки. Объясните, может быть, есть ограничения на снятие наличных средств? Каждый раз сумма снятия не превышала 5000 гривен. Я очень недоволен работой банкоматов Приватбанка. Что касается колл-центра по телефону 3700 — голосовой помощник не решает многих вопросов. А зачем нужен персональный менеджер в голд-клубе вообще непонятно. Связь с ним отсутствует", - отметил он.
Работа банков - новости Украины
Напомним, ранее пользователи ПриватБанка жаловались на проблемы с платежами, блокировкой карт и зависанием переводов. Один клиент утверждал, что банк блокирует любые операции, даже оплату по реквизитам, а поддержка не решает проблему. Другой заявил, что терминал принял 12 300 грн, но операцию отменило с ошибкой - средства вернули только через шесть дней.
Также клиенты ПриватБанка жалуются, что их счета блокируют. При чем делают это в одностороннем порядке и без объяснения причины.
На портале Минфин клиент рассказал, что является клиентом ПриватБанка уже около 15 лет, пользовался как счетами физического лица, так и ФЛП и до этого пользовался банковскими услугами без замечаний.
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