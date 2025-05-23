"Деньги никто не вернул": украинцы в бешенстве от работы банкоматов ПриватБанка

В некоторых случаях деньги пока не возвращают.

https://glavred.info/economics/dengi-nikto-ne-vernul-ukraincy-v-beshenstve-ot-raboty-bankomatov-privatbanka-10667285.html Ссылка скопирована

Украинцы в бешенстве от работы банкоматов ПриватБанка / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему украинцы недовольны работой банкоматов

Возвращают ли деньги клиентам

Украинцы массово жалуются на работу банкоматов ПриватБанка - они не могут получить наличку, хоть деньги с их карт списываются.

На портале Минфин недовольные клиенты рассказали, что в некоторых случаях деньги пока не возвращают.

видео дня

"Добрый день. 01.04.2025 года пытался снять 5000 грн с карты Ощадбанка в банкомате Приватбанка. Деньги банкомат не выдал, а со счета списали. 02.04.2025 в отделении Ощадбанка написал заявление на возврат средств. Прошло уже 49 дней, деньги никто не вернул. Как мне вернуть свои незаконно отобранные средства?", - пожаловался пользователь.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Другой мужчина поделился, что не смог снять деньги как с пенсионной, так и с зарплатной карты.

"19.05.2025 года, я пытался снять наличные средства с пенсионной карты. Две попытки в течение дня были неудачными. Один раз в банкомате на Лесном массиве, второй раз в ТРЦ Район. Сегодня, 20.05.2025 года, история повторилась. Теперь уже с зарплатной карточки. Объясните, может быть, есть ограничения на снятие наличных средств? Каждый раз сумма снятия не превышала 5000 гривен. Я очень недоволен работой банкоматов Приватбанка. Что касается колл-центра по телефону 3700 — голосовой помощник не решает многих вопросов. А зачем нужен персональный менеджер в голд-клубе вообще непонятно. Связь с ним отсутствует", - отметил он.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Работа банков - новости Украины

Напомним, ранее пользователи ПриватБанка жаловались на проблемы с платежами, блокировкой карт и зависанием переводов. Один клиент утверждал, что банк блокирует любые операции, даже оплату по реквизитам, а поддержка не решает проблему. Другой заявил, что терминал принял 12 300 грн, но операцию отменило с ошибкой - средства вернули только через шесть дней.

Также клиенты ПриватБанка жалуются, что их счета блокируют. При чем делают это в одностороннем порядке и без объяснения причины.

На портале Минфин клиент рассказал, что является клиентом ПриватБанка уже около 15 лет, пользовался как счетами физического лица, так и ФЛП и до этого пользовался банковскими услугами без замечаний.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред