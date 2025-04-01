'Скатились': ПриватБанк блокирует платежи и 'съедает' средства клиентов

Клиенты ПриватБанка сталкиваются с различными проблемами, связанными с блокировкой платежей и работой терминалов и банкоматов.

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Клиенты ПриватБанка страдают от блокировок и ошибок / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

В ПриватБанке блокируются платежи, есть проблемы с терминалами

Решил ли банк проблемы

Пользователи ПриватБанка жалуются на проблемы с платежами и работой терминалов. Один из клиентов заявил, что любой платеж блокируется, даже при оплате в интернет-магазине. На портале Минфин недовольный клиент рассказал, что инцидент произошел в одном из столичных банкоматов, пишет Главред.

"Последнюю неделю приватом просто невозможно пользоваться. Какой платеж не выберу, все блокируют. Платил в интернет-магазине за технику. Заблокировали, написал в поддержку - заблокировали карту. Делали 2 видеозвонка, чтобы подтвердить личность пока не разрядился телефон. Даже после проплаты по реквизитам платеж завис на 2 дня. Получил товар почти через 4 дня после списания средств", - рассказал он. видео дня

Блокировка платежей - жалоба / Фото: скриншот с сайта Минфина

Кроме того, клиент банка отметил, что платеж по реквизитам завис на два дня. Оплата услуг (в частности интернета), по его словам, также постоянно блокируется, даже при переводе средств через реквизиты.

"Платил за интернет, просто блокирует и не проводит платеж никак - даже по реквизитам. Поддержка ничего не решает, еще и просит персональные данные для проверки, а главное - вписать в назначение платежа, чтобы тот кому я плачу еще это все увидел. Чем они вообще там думают, раньше с такими проблемами не сталкивался. Скатились", - добавил он.

Другой клиент Ярослав Калинин сообщил о неудачном пополнении карты через терминал ПриватБанка. По его словам, терминал принял 12 300 грн, но выдал ошибку и чек о неуспешной операции.

Жалоба клиента на работу терминала самообслуживания / Фото: скриншот с сайта Минфина

"Терминал такой, что и принимает наличные, и выдает. После внесения средств, терминал провел перерасчет средств в сумме 12300 грн. Получил уточнение, что в купюроприемнике есть отдельные металлические предметы, поэтому должен их убрать. Еще раз нажал продолжить и получил ошибку на экране, а сам терминал выдал чек о неуспешной операции. Операторы КЦ очень вежливые, но помочь не смогли и я до сих пор в ожидании средств", - поделился Ярослав.

По его словам, инкассация состоялась 21 марта, но банк не спешил возвращать средства. Однако после шести дней ожидания деньги таки вернули.

Комментарии под жалобой о работе терминала / Фото: скриншот с сайта Минфина

Работа банков - новости Украины

Напомним, в Киеве клиент ПриватБанка не смог получить 7 000 грн из банкомата - деньги списались с карты, но устройство выдало ошибку и перезапустилось. Мужчина подал заявку на возврат средств и должен был ждать до 14 дней. К счастью, деньги вернули уже на следующий день.

С 1 апреля 2025 года Ощадбанк меняет тарифы на обслуживание карточных счетов. Также меняются тарифы на выпуск и перевыпуск карт.

Кроме этого, Кабмин принял решение о передаче акций Первого инвестиционного банка "Укрпочте", что станет основой для создания "Укрпочта банка". Новый банк расширит доступ украинцев к финансовым услугам, в частности выплат пенсий и соцпомощи.

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