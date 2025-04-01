Субсидии на аренду жилья: кто из украинцев может получить помощь

Государство поможет людям, которые не могут самостоятельно покрывать всю стоимость аренды жилья.

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Субсидии на аренду жилья / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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В Украине разрабатывают программы помощи для семей ВПЛ

Переселенцы могут получить субсидии на аренду жилья

Это защитит ВПЛ от резкого изменения арендных условий

Сейчас в Украине есть финансирование в общегосударственной программе єВідновлення для ВПЛ, предусматривающей компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье. Также государство реализует и другую жилищную политику для переселенцев. Об этом сообщила председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии Слуга народа Елена Шуляк, передает РБК-Украина.

По ее словам, сейчас государство активно работает над тем, чтобы все вынужденные переселенцы имели возможность получить жилье.

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"Сейчас для этого есть ряд инструментов, чтобы разработать программы помощи для семей ВПЛ с различным финансово-имущественным состоянием", - пояснила она.

Шуляк рассказала, что одной из таких программ стало предоставление переселенцам субсидий на аренду жилья. Пилотный проект уже разработали в Минсоцполитики, и процесс обеспечения субсидий понемногу набирает обороты.

"Субсидии на аренду жилья предоставляются с учетом уровня доходов семьи и ее количественного состава, а также в зависимости от стоимости аренды жилья в конкретном регионе. Благодаря этому инструменту государство хочет помочь переселенцам, которые не могут самостоятельно покрывать всю стоимость аренды", - подчеркнула глава профильного комитета.

Она также добавила, что в основе проекта заложены успешные международные практики. В частности, будет действовать норма, что семья ВПЛ должна тратить на аренду жилья не более 30% совокупных доходов, а остальное будет компенсировать государство.

Также эта программа будет способствовать юридическому оформлению арендных отношений, а затем и лучшей защите ВПЛ от резкого изменения арендных условий.

Субсидии - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных. Изменения касаются, в частности, жителей ОСМД, где поставщики коммунальных услуг подали информацию с опозданием или вообще этого не сделали.

Также известно, что в марте и августе размер назначенной жилищной субсидии пересматривается для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%. Такой перерасчет производится автоматически, без обращения граждан.

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Кто такая Елена Шуляк? Елена Шуляк - украинский политик. Председатель партии "Слуга народа" с 15 ноября 2021 года. Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, пишет Википедия.

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