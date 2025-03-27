Некоторым украинцам могут изменить размер субсидий: кого коснется перерасчет

Размер жилищной субсидии пересматривают, если доходы уменьшились или увеличились более чем на 50%.

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Перерасчет субсидий / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

В Украине пересмотрят размер субсидий для населения

Такой перерасчет проводится автоматически

Размер субсидии может увеличиться или уменьшится, в зависимости от доходов

В Украине размеры назначенных субсидий пересматриваются дважды в год - в марте и августе. Они зависят от дохода. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отмечается, что в марте и августе размер назначенной жилищной субсидии пересматривается для домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50%.

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Кроме того, такой перерасчет проводится автоматически, без обращения граждан.

При перерасчете выплат с марта 2025 года среднемесячный совокупный доход учитывают за III и IV квартал 2024 года, который сравнивают с доходами за I и II кварталы 2024 года (именно за этот период был учтен доход при расчете жилищной субсидии на отопительный сезон).

Если в результате сопоставления установлено, что доходы изменились более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается.

"Таким образом, у домохозяйств, у которых доходы уменьшились или увеличились более чем на 50%, с марта размер жилищной субсидии изменится: либо увеличится, либо уменьшится", - говорится в сообщении.

Выплаты украинцам - что известно

Как сообщал Главред, в Министерстве социальной политики Украины заявили, что украинские семьи с детьми могут воспользоваться услугой "Муниципальная няня". Ориентировочный размер возмещения услуги няни в месяц составляет 8 тысяч гривен.

Некоторые украинские пенсионеры с апреля 2025 года могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 гривен. Речь идет о таких, которые нуждаются в постоянном уходе.

Кроме того, заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак заявила, что пенсионеры, которые еще продолжают работать, могут рассчитывать на повышение ежемесячных выплат.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины

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