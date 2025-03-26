Семьи с детьми могут ежемесячно получать по 8000 гривен: как оформить помощь

Главное:
- Украинцы могут воспользоваться услугой "Муниципальная няня"
- Услуга доступна для отдельных категорий граждан
- Финансовая поддержка достигает 8 тысяч гривен ежемесячно
Украинские семьи с детьми могут воспользоваться услугой "Муниципальная няня". Ее опробовали уже более двух тысяч семей и по состоянию на март 2433 ребенка находятся под присмотром няни.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. В ведомстве пояснили, что воспользоваться услугой могут несколько категорий граждан:
- Семьи ВПЛ с детьми до 3-х лет, которые не имеют тяжелых болезней.
- Семьи с детьми до 6 лет, которые нуждаются в дополнительном уходе.
- Семьи с детьми до 6 лет, если один из родителей является человеком с инвалидностью I или II группы.
- Семьи с детьми до 6 лет, которые живут на территориях, где невозможно обеспечить функционирование учреждений дошкольного образования (территории Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).
Ориентировочный размер возмещения услуги няни в месяц составляет 8 тысяч гривен.
"Услуга способствует устранению барьеров в доступе родителей к работе и экономической независимости, а детей - к получению надлежащего ухода и развития", - говорится в сообщении.
Доплаты и финансовая помощь украинцам - что известно
Напомним, Главред писал, что в Украине вводят доплату к зарплате. Однако получить надбавку в размере 10% от должностного оклада смогут не все - речь идет о государственных служащих, владеющих английским языком.
Накануне стало известно, что некоторые украинские пенсионеры с апреля 2025 года могут рассчитывать на ежемесячную доплату в размере 944 гривен. Речь идет о таких, которые нуждаются в постоянном уходе.
Ранее сообщалось, что в марте 2025 года украинцы будут иметь возможность подать заявку на финансовую поддержку от Благотворительной организации "СОС Детские городки Украины".
Другие новости:
- Изменения коснулись почти всех тарифов: известный оператор связи обновляет цены
- В Минэнерго сообщили, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в апреле
- В Украине ввели новые правила выплаты пенсий: что изменилось для всех украинцев
Что за ведомство Минсоцполитики?
Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред