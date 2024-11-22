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С 1,9 до 15 млн грн: Кабмин предлагает увеличить выплату семьям погибших защитников

Руслана Заклинская
22 ноября 2024, 16:32
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Правительство одобрило законопроект, предусматривающий внесение изменений в закон "О статусе ветеранов войны".
С 1,9 до 15 млн грн: Кабмин предлагает увеличить выплату семьям погибших защитников
Кабмин хочет повысить выплаты семьям погибших гражданских защитников / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, АрмияInform

Главное:

  • Семьям погибших защитников Украины увеличат выплату с 1,9 млн грн до 15 млн грн
  • Доплату до 15 млн грн предоставят тем семьям, которые уже получили меньшую сумму

Кабинет Министров инициировал повышение выплат семьям гражданских, которые погибли, защищая Украину от российской агрессии. Семьям погибших военных предлагают выплачивать 15 млн грн. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 22 ноября.

"В начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц. Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн грн. Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн грн, и считаем, что это правильно и справедливо", - отметил Шмыгаль.

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По его словам, денежная выплата поможет поддержать семьи тех, кто погиб, защищая Украину.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил, что правительство одобрило законопроект, который предусматривает внесение изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Согласно документу, выплаты в размере 15 млн грн будут назначать семьям гражданских лиц, погибших в период с 24 февраля по 25 марта 2022 года, выполняя задачи по обеспечению обороны Украины. Кроме этого, семьи, которые уже получили частичную компенсацию, получат доплату к общей сумме в 15 млн грн.

Выплаты для украинцев - новости по теме

Напомним, 20 августа Верховная Рада приняла законопроект, уравнивающий выплаты и преференции военным, воюющим на территории России, с защитниками на передовой. За это решение проголосовали 321 депутат, сообщил Ярослав Железняк.

Также Кабмин утвердил новый порядок выплат помощи семьям погибших военных и раненым бойцам. В случае гибели защитника или пропажи без вести семья получает 750 прожиточных минимумов (2,19 млн грн). При установлении инвалидности сумма зависит от группы.

Как сообщал Главред, в ноябре часть украинцев может зарегистрироваться для получения финансовой помощи от ООН. Помощь предоставляют переселенцам, гражданам, которые вернулись из-за границы, и тем, кто переместился после начала войны. Сумма помощи составляет 10,8 тыс. грн на человека в течение трех месяцев.

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Кто такой Денис Шмигаль?

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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