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"Круглая" надбавка в 10%: кто из украинцев получит повышение зарплаты

Даяна Швец
8 марта 2025, 13:43
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Это нововведение призвано повысить эффективность международного сотрудничества.
'Круглая' надбавка в 10%: кто из украинцев получит повышение зарплаты
Кого коснется новая доплата / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Госслужащие получат доплату к зарплате
  • Английский поможет работникам заработать больше

В Украине вводят доплату к зарплате. Однако получить надбавку в размере 10% от должностного оклада смогут не все - речь идет о государственных служащих, владеющих английским языком. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях.

Доплата будет доступна для государственных служащих, которые имеют уровень владения английским не ниже B2 по шкале CEFR (Общеевропейские рекомендации по языковому образованию). Она будет касаться таких категорий работников:

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  • председателей и заместителей местных госадминистраций;
  • военнослужащих-контрактников;
  • полицейских;
  • руководителей высших учебных заведений и научных учреждений;
  • работников образовательной и научной сфер;
  • руководящего состава других правоохранительных органов и служб гражданской защиты;
  • прокуроров;
  • руководителей и членов исполнительных органов, наблюдательных советов и должностных лиц государственных предприятий, в которых более 50% уставного капитала принадлежит государству.

Также отмечается, что это нововведение призвано стимулировать знание английского среди госслужащих и повысить эффективность международного сотрудничества.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, с 1 января одной категории украинцев начисляют доплату к зарплате. Это решение направлено на улучшение финансовой поддержки важной профессии по всей Украине.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что из зарплат ежемесячно будут отчислять 9%. Таким образом в будущем украинцы смогут получать на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь.

В свою очередь народный депутат Богдан Кицак объяснил, будут ли в Украине повышать минимальную зарплату. Повышение "минималки" повлияет на рост расходов госбюджета, подчеркнул он.

Больше экономических новостей:

Кто такой Тарас Мельничук?

Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

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