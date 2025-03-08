'Круглая' надбавка в 10%: кто из украинцев получит повышение зарплаты

Главное:
- Госслужащие получат доплату к зарплате
- Английский поможет работникам заработать больше
В Украине вводят доплату к зарплате. Однако получить надбавку в размере 10% от должностного оклада смогут не все - речь идет о государственных служащих, владеющих английским языком. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях.
Доплата будет доступна для государственных служащих, которые имеют уровень владения английским не ниже B2 по шкале CEFR (Общеевропейские рекомендации по языковому образованию). Она будет касаться таких категорий работников:
- председателей и заместителей местных госадминистраций;
- военнослужащих-контрактников;
- полицейских;
- руководителей высших учебных заведений и научных учреждений;
- работников образовательной и научной сфер;
- руководящего состава других правоохранительных органов и служб гражданской защиты;
- прокуроров;
- руководителей и членов исполнительных органов, наблюдательных советов и должностных лиц государственных предприятий, в которых более 50% уставного капитала принадлежит государству.
Также отмечается, что это нововведение призвано стимулировать знание английского среди госслужащих и повысить эффективность международного сотрудничества.
Зарплаты в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, с 1 января одной категории украинцев начисляют доплату к зарплате. Это решение направлено на улучшение финансовой поддержки важной профессии по всей Украине.
В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что из зарплат ежемесячно будут отчислять 9%. Таким образом в будущем украинцы смогут получать на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь.
В свою очередь народный депутат Богдан Кицак объяснил, будут ли в Украине повышать минимальную зарплату. Повышение "минималки" повлияет на рост расходов госбюджета, подчеркнул он.
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Кто такой Тарас Мельничук?
Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.
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