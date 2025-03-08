'Круглая' надбавка в 10%: кто из украинцев получит повышение зарплаты

Это нововведение призвано повысить эффективность международного сотрудничества.

https://glavred.info/economics/kruglaya-nadbavka-v-10-kto-iz-ukraincev-poluchit-povyshenie-zarplaty-10645592.html Ссылка скопирована

Кого коснется новая доплата / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Госслужащие получат доплату к зарплате

Английский поможет работникам заработать больше

В Украине вводят доплату к зарплате. Однако получить надбавку в размере 10% от должностного оклада смогут не все - речь идет о государственных служащих, владеющих английским языком. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях.

Доплата будет доступна для государственных служащих, которые имеют уровень владения английским не ниже B2 по шкале CEFR (Общеевропейские рекомендации по языковому образованию). Она будет касаться таких категорий работников:

видео дня

председателей и заместителей местных госадминистраций;

военнослужащих-контрактников;

полицейских;

руководителей высших учебных заведений и научных учреждений;

работников образовательной и научной сфер;

руководящего состава других правоохранительных органов и служб гражданской защиты;

прокуроров;

руководителей и членов исполнительных органов, наблюдательных советов и должностных лиц государственных предприятий, в которых более 50% уставного капитала принадлежит государству.

Также отмечается, что это нововведение призвано стимулировать знание английского среди госслужащих и повысить эффективность международного сотрудничества.

Зарплаты в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, с 1 января одной категории украинцев начисляют доплату к зарплате. Это решение направлено на улучшение финансовой поддержки важной профессии по всей Украине.

В то же время министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что из зарплат ежемесячно будут отчислять 9%. Таким образом в будущем украинцы смогут получать на пенсии 20% от своей средней зарплаты за жизнь.

В свою очередь народный депутат Богдан Кицак объяснил, будут ли в Украине повышать минимальную зарплату. Повышение "минималки" повлияет на рост расходов госбюджета, подчеркнул он.

Больше экономических новостей:

Кто такой Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред