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Будут ли в Украине повышать минимальную зарплату – нардеп ответил

Виталий Кирсанов
6 марта 2025, 12:49
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По словам Богдана Кицака, Международный валютный фонд выступает против повышения "минималки".
минималка
Повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за меморандума с МВФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН.uа

Что сказал Богдан Кицак:

  • Повышение "минималки" повлияет на рост расходов госбюджета
  • Сейчас законодательно повышать минимальную зарплату невозможно

Повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ. Об этом в эфире "Ранок Live" заявил народный депутат Богдан Кицак.

"Формально эта цифра (минимальной зарплаты в 8000 грн – ред.) является зафиксированной, потому что в меморандуме и с МВФ, и со Всемирным банком у нас указано, что мы не будем делать никаких шагов относительно повышения минимальной заработной платы, которое повлияет на наши прогнозные показатели по доходности бюджета", - сказал он.

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Депутат отметил, что потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета по заработным платам на государственных предприятиях - учителей, врачей, других государственных служащих.

"Фактически это формализованная цифра, которая зафиксирована у нас в документе, а есть реальная сумма, которую люди получают на руки. И вот этот показатель средней зарплаты как раз является более-менее предметным показателем относительно того, что люди реально получают по определенным профессиям. Понятно, что есть нижняя вилка, есть верхняя вилка, и нижнюю вилку нам нужно будет поднимать", - сказал Кицак.

Однако он подчеркнул, что сейчас законодательно повышать минимальную зарплату невозможно из-за сопротивления международных партнеров, в частности, Международного валютного фонда.

Индексация пенсий в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, с 1 марта 2025 года в Украине проведут ежегодную индексацию пенсий, которая охватит более 10 миллионов пенсионеров. Выплаты вырастут на 11,5%, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также пенсии проиндексируют с коэффициентом 1,10. Общий бюджет Пенсионного фонда на этот год составит 908,2 млрд гривен.

Однако повышение выплат не охватит всех пенсионеров. Как пояснил адвокат Иван Хомич, индексация не коснется пенсионеров, которые начали получать пенсию с 1 января 2025 года, и гражданских пенсионеров, которым назначили выплаты в 2021-2024 годах.

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