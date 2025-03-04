Некоторые украинцы останутся без субсидий: кто потеряет выплаты уже в марте

В 2025 году получателям субсидий важно строго придерживаться правил, чтобы не потерять государственную помощь.

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Что нужно сделать, чтобы не потерять выплаты / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Кто рискует остаться без субсидии

Что нужно сделать, чтобы не потерять выплаты

Украинцы, чьи расходы на оплату коммунальных услуг превышают установленный обязательный платеж, имеют право на получение субсидии. В то же время, нарушение установленных условий может привести к прекращению выплат. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Из-за войны многие граждане были вынуждены покинуть свои дома, а часть выехала за границу. Однако не все своевременно сообщили Пенсионный фонд об отсутствии членов семьи, что может повлиять на право получения субсидии.

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Если человек находится за пределами Украины более 60 дней, его больше не учитывают при расчете выплат. Это означает, что его доходы и нормативы жилищных услуг не включаются в общий расчет субсидии.

Например, если в домохозяйстве зарегистрированы три человека, но двое из них более 60 дней находятся за границей, субсидию получит только тот, кто остался в Украине.

Получатели субсидий обязаны сообщать Пенсионный фонд о длительном пребывании члена домохозяйства за пределами страны. Это необходимо сделать в течение 30 дней с момента выезда.

Если этого не сделать, возможны последствия:

прекращение выплат субсидии;

необходимость возврата средств, полученных сверх нормы;

повторная подача заявления, которое рассмотрят только в начале нового отопительного или неотопительного сезона.

В 2025 году получателям субсидий важно строго придерживаться правил, чтобы не потерять государственную помощь. Если кто-то из членов семьи планирует длительное пребывание за границей, об этом следует уведомить соответствующие органы заранее.

Начисление субсидий украинцам - что известно

Напомним, Главред в начале года писал о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Также объяснялось, как подать заявку на субсидию.

Также сообщалось о том, что Кабмин принял решение о доначислении субсидий гражданам. Речь идет о людях, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Кроме этого, правительство поддержало инициативу Министерства социальной политики по запуску пилотного проекта, в рамках которого внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получать денежную помощь на оплату арендованного жилья.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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