В Украине ВПЛ будут получать субсидию на аренду жилья: кто может оформить помощь

Субсидии смогут получить внутренне перемещенные лица в рамках экспериментального проекта.

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Для получения субсидии для ВПЛ есть несколько требований / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Субсидию на аренду жилья получат ВПЛ в населенных пунктах в 9 областях Украины

Субсидия на аренду не будет отменять субсидию на оплату ЖКУ для ВПЛ

В Правительстве согласовали предложение Министерства социальной политики по реализации экспериментального проекта по предоставлению субсидий внутренне перемещенным лицам на оплату стоимости или части стоимости аренды жилья.

Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, проект рассчитан на два года и предусматривает субсидии для ВПЛ в найме помещений в населенных пунктах Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областей.

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"Кроме тех (населенных пунктов - Главред), которые включены в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ, утвержденного Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, для которых не определены даты завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации, и компенсации части налога на доходы физических лиц и военного сбора", - уточнил чиновник.

Также проект предусматривает, что субсидию получат только те украинцы со статусом ВПЛ, которые оформят договор найма, подлежащий регистрации и учету в базе договоров найма жилого помещения, созданной Пенсионным фондом Украины.

"Субсидия на аренду жилья будет назначаться, если расходы домохозяйства нанимателя будут превышать обязательный платеж, базовая процентная ставка которого составит 30 % совокупных доходов домохозяйства", - добавил он.

Мельничук предупредил, что субсидия на аренду жилья не будет лишать внутренне перемещенных лиц права на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Кто такой Тарас Мельничук? Тарас Мельничук - украинский государственный служащий, юрист, доктор философии, постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины, руководитель Секретариата депутатской фракции Слуга народа в Верховной Раде Украины, пишет Википедия.

Помощь ВПЛ в Украине - последние новости

Напомним, с 1 сентября 2024 года украинцам прекратили компенсировать расходы на размещение переселенцев в их домах. Правительство рассматривает возможность продлить проект аж в 2025 году.

Ранее Главред сообщал, что переселенцы обязаны вернуть в бюджет государства ошибочно выплаченные деньги - если не соответствуют определенным критериям для получения помощи. В случае невозврата средств добровольно органы социальной защиты могут взыскать их через суд.

Накануне стало известно, что из-за приоритета финансирования сферы безопасности и обороны в бюджете на 2025 год предусмотрено сокращение расходов на социальные выплаты, в частности для ВПЛ.

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