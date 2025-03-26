В Минэнерго сообщили, сколько украинцы будут платить за электроэнергию в апреле

Кратко:
- Тариф на электроэнергию в апреле будет 4,32 грн/кВт-ч
- Некоторые украинцы смогут платить за свет по льготному тарифу
С 1 по 30 апреля 2025 года, несмотря на многие предостережения экспертов о вероятности поднятия тарифа на электроэнергию, украинцы будут платить за свет все еще 4,32 грн/кВт-ч.
Как сообщили в Минэнерго, для потребителей, которые используют электроотопительные установки, также продолжит действие льготный тариф в размере 2,64 грн/кВт при потреблении до 2000 кВт-ч электроэнергии в месяц.
"Это совладельцы больших многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением. Правительство внесло изменения в постановление, и жители таких домов могут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВт-ч до конца апреля текущего года", - рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.
Нардеп отметил, что по состоянию на сейчас рыночная цена на электоэнергию достигает 7-8 грн/кВт-ч.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что по информации энергетической компании Yasno, в мае 2025 года часть украинских потребителей столкнется с повышением тарифов на электроэнергию.
Накануне глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.
Ранее стало известно, что в Украине за последний год значительно выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Больше всего выросла в цене электроэнергия - стоимость увеличилась на 63,6%.
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Что такое Министерство энергетики Украины?
Министерство энергетики Украины - министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Правительство Шмыгаля заново создало министерство экологии 27 мая 2020 г. 19 июня 2020 г. на должность министра экологии парламентом был назначен Роман Абрамовский, пишет Википедия.
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