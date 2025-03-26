Цены на бензин в Украине падают: эксперт предупредил, что будет дальше

Тенденция снижения стоимости бензина и дизтоплива будет сохраняться еще несколько недель.

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Мировые цены на нефть будут диктовать, как будет меняться цена на бензин в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Куюн:

Падение цен на АЗС связано с удешевлением нефти

Цена на бензин может снизиться еще на гривну

Последние несколько дней стоимость бензина и дизтоплива на АЗС приятно удивляет. Топливо постепенно падает в цене, что подтвердил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

Он рассказал изданию Фокус, что такая тенденция на рынке наблюдается из-за снижения цен на нефть. Ее стоимость снизилась с 82 долларов за баррель до 70 долларов за баррель.

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"Если эти 70 долларов удержатся и в дальнейшем, в течение пару недель увидим еще минус 1-1,5 грн. за литр. Интересно, что несмотря на увеличение акциза за последние полгода на 3-4 грн. за литр, цены на бензин и дизель почти не изменились", - отметил он.

Несмотря на то, что бензин еще может подешеветь на гривну, общая ситуация на рынке в дальнейшем будет зависеть от мировых цен на нефть и колебаний курса гривны.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что цены на горючее продолжают расти, и автовладельцы все чаще ищут способы уменьшить расходы на заправку. Одним из самых эффективных методов является соблюдение оптимальной скорости во время движения.

Напомним, Главред писал, что в Нацбанке сообщали, что цены на топливо в феврале продолжили расти и годовая инфляция в этом сегменте достигла 13,9%. Увеличение стоимости автогаза стало главным фактором ускорения подорожания топлива, однако конкуренция среди АЗС, достаточное предложение бензина и оптимизация логистики импорта частично сдерживали этот процесс.

Впоследствии эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин сообщил, что стоимость бензина и дизельного топлива в Украине в марте 2025 года не претерпит значительных изменений.

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Кто такой Сергей Куюн? Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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