Как изменятся цены на бензин в Украине: чего украинцам ждать в марте

Главное из материала:
- Главным фактором влияния на рынок могут стать внешние обстоятельства
- Хватит ли топлива для украинцев весной
Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин сообщил, что стоимость бензина и дизельного топлива в Украине в марте 2025 года не претерпит значительных изменений. Если цены и изменятся, то не более чем на 50 копеек.
Он считает, что цены на топливо в Украине в марте 2025 года могут вообще не измениться, передает издание Автотема.
Эксперт отметил, что на рынке достаточно топлива, даже с учетом предстоящей посевной кампании. В то же время в марте ее начало маловероятно.
По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, аграрный сезон не повлечет за собой рост цен на топливо, поскольку логистика в Украине работает стабильно. В то же время главным фактором влияния на рынок могут стать внешние обстоятельства, в частности политика президент США Дональда Трампа в отношении Ирака.
В зависимости от региона Украины цены на бензин А-95 различаются. Средняя стоимость стандартного бензина составляет 56,89 грн за литр, а премиального - 60,20 грн за литр.
- В Черниговской области цена стандартного бензина самая высокая - 58,37 грн за литр, тогда как в Закарпатской области он самый дешевый - 56,20 грн за литр.
- В Херсонской и Полтавской областях премиальный бензин стоит более 61 грн за литр, тогда как в Закарпатье его можно приобрести за 58,99 грн за литр.
Цены в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине упадут цены на еще более 100 лекарств. Украинские фармацевтические компании согласились снизить цены на еще более 100 лекарственных средств. Отпускные цены снизятся уже с марта 2025 года.
В Украине аномально подорожал очень популярный продукт. В начале 2025 года началось аномальное подорожание подсолнечного масла. Причина роста цены на этот популярный продукт кроется в том, что выросли стоимость семян и мировой спрос.
Стало известно, что в Украине основной продукт подорожает из-за опасной болезни. В 2024 и 2025 годах в Украине возросло количество вспышек опасных болезней среди домашних животных - особое беспокойство вызывает африканская чума свиней.
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