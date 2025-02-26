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Как изменятся цены на бензин в Украине: чего украинцам ждать в марте

Юлия Закрепа
26 февраля 2025, 16:50
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В зависимости от региона Украины цены на бензин А-95 существенно различаются.
Как изменятся цены на бензин в Украине: чего украинцам ждать в марте
На сколько подорожает бензин / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Главное из материала:

  • Главным фактором влияния на рынок могут стать внешние обстоятельства
  • Хватит ли топлива для украинцев весной

Эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин сообщил, что стоимость бензина и дизельного топлива в Украине в марте 2025 года не претерпит значительных изменений. Если цены и изменятся, то не более чем на 50 копеек.

Он считает, что цены на топливо в Украине в марте 2025 года могут вообще не измениться, передает издание Автотема.

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Эксперт отметил, что на рынке достаточно топлива, даже с учетом предстоящей посевной кампании. В то же время в марте ее начало маловероятно.

По словам директора консалтинговой компании "А-95" Сергея Куюна, аграрный сезон не повлечет за собой рост цен на топливо, поскольку логистика в Украине работает стабильно. В то же время главным фактором влияния на рынок могут стать внешние обстоятельства, в частности политика президент США Дональда Трампа в отношении Ирака.

В зависимости от региона Украины цены на бензин А-95 различаются. Средняя стоимость стандартного бензина составляет 56,89 грн за литр, а премиального - 60,20 грн за литр.

  • В Черниговской области цена стандартного бензина самая высокая - 58,37 грн за литр, тогда как в Закарпатской области он самый дешевый - 56,20 грн за литр.
  • В Херсонской и Полтавской областях премиальный бензин стоит более 61 грн за литр, тогда как в Закарпатье его можно приобрести за 58,99 грн за литр.

Цены в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине упадут цены на еще более 100 лекарств. Украинские фармацевтические компании согласились снизить цены на еще более 100 лекарственных средств. Отпускные цены снизятся уже с марта 2025 года.

В Украине аномально подорожал очень популярный продукт. В начале 2025 года началось аномальное подорожание подсолнечного масла. Причина роста цены на этот популярный продукт кроется в том, что выросли стоимость семян и мировой спрос.

Стало известно, что в Украине основной продукт подорожает из-за опасной болезни. В 2024 и 2025 годах в Украине возросло количество вспышек опасных болезней среди домашних животных - особое беспокойство вызывает африканская чума свиней.

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