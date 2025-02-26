В Украине упадут цены на еще более 100 лекарств: Минздрав обнародовал список

Украинские фармкомпании снизят цены на более 100 лекарственных средств с марта 2025 года.

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Производители снизят цены на еще более 100 медпрепаратов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине расширили список лекарств, которые подешевеют с марта

Цены снизятся на еще более 100 лекарств видео дня

В список вошли обезболивающие, антибиотики, анестетики, сорбенты, антациды, лекарства для давления, жаропонижающие и витамины

Украинские фармацевтические компании согласились снизить цены на еще более 100 лекарственных средств. Отпускные цены снизятся уже с марта 2025 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Фармпроизводители уже предоставили Минздраву предложения по препаратам, которые в ближайшее время подешевеют. В список вошли:

обезболивающие,

антибиотики,

анестетики,

сорбенты,

антациды,

противоэпилептические средства,

лекарства для регуляции артериального давления,

жаропонижающие,

противокашлевые препараты,

витамины,

микроэлементы.

Перечень лекарств, которые подешевеют с марта / Фото: МИНЗДРАВ

Снижение цен коснется более 70 препаратов, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств. Также подешевеет 35 рецептурных препаратов, которые можно приобрести только по назначению врача.

Перечень лекарств, которые подешевеют с марта / Фото: МИНЗДРАВ

Новости Украины - снижение цен на лекарства

Напомним, президент Владимир Зеленский 13 февраля подписал указ, вводящий в действие решение СНБО об ограничении наценок на лекарственные средства. Согласно ему, с 1 марта 2025 года Кабмин должен ввести предельные надбавки: до 10% для дистрибьюторов, до 10% для розничной продажи рецептурных лекарств и до 35% для безрецептурных препаратов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, цены на 100 самых популярных лекарств снизятся в среднем на 30%. Аптеки смогут устанавливать наценку не более 35% для безрецептурных препаратов, а поставщики - не более 8% к оптовой цене.

Как сообщал Главред, с 1 марта в Украине подешевеет 100 самых популярных лекарств - фармпроизводители снизят отпускные цены на 30%, сообщил Минздрав. В список вошли лекарства от простуды, гипертонии, аллергии, противовоспалительных, противоязвенных и других средств.

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Чем занимается Министерство здравоохранения Украины? Министерство здравоохранения Украины - центральный орган исполнительной власти Украины в области здравоохранения, пишет Википедия. Минздрав обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и другим социально опасным заболеваниям, обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных средств, медицинских иммунобиологических препаратов и медицинских изделий, в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту, а также обеспечивает формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического здоровья.

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