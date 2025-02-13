Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

С 1 марта цены на наиболее важные лекарства должны быть снижены на 30%.

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Снижение цен на лекарства / коллаж: Главред, фото: Офис президента, pixabay

Главное:

Наценка на лекарства будет ограничена на уровне 10-35%

Кабинет министров должен ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств

Кабмин должен ввести запрет на услуги по продвижению лекарственных средств

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Наценка на лекарства будет ограничена на уровне 10-35%. Об этом говорится в указе на сайте президента.

"Принять к сведению информацию относительно намерений участников фармацевтического рынка Украины по снижению на 30% с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства с целью обеспечения их доступности населению Украины", - говорится в решение СНБО. видео дня

Также есть указание Кабинету министров ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств. Правительство должно с 1 марта 2025 года ограничить:

до 10% предельные снабженческо-сбытовые надбавки, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства.

до 10% регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства.

до 35% предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все безрецептурные лекарственные средства.

В то же время, Кабмин должен с 1 марта 2025 года ввести запрет на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.

Кроме того, правительство должно восстановить с 1 марта 2025 года меры государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.

Цены на лекарства - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал необходимость обеспечения финансовой стабильности каждой украинской семьи, в частности в вопросах цен на жизненно важные товары, такие как лекарства.

По его словам, сейчас цены на лекарства абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям.

Зеленский также отмечал, что изменения цен на лекарства должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения.

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Что известно о СНБО? Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.

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