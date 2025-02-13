Снижение цен на популярные лекарства: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Главное:
- Наценка на лекарства будет ограничена на уровне 10-35%
- Кабинет министров должен ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств
- Кабмин должен ввести запрет на услуги по продвижению лекарственных средств
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев". Наценка на лекарства будет ограничена на уровне 10-35%. Об этом говорится в указе на сайте президента.
"Принять к сведению информацию относительно намерений участников фармацевтического рынка Украины по снижению на 30% с 1 марта 2025 года цен на наиболее востребованные основные лекарственные средства с целью обеспечения их доступности населению Украины", - говорится в решение СНБО.видео дня
Также есть указание Кабинету министров ограничить наценку на всех этапах продажи лекарств. Правительство должно с 1 марта 2025 года ограничить:
- до 10% предельные снабженческо-сбытовые надбавки, начисляемые дистрибьюторами лекарственных средств к оптово-отпускным ценам на все зарегистрированные в Украине лекарственные средства.
- до 10% регрессивные предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все рецептурные лекарственные средства.
- до 35% предельные торговые (розничные) надбавки к закупочным ценам на все безрецептурные лекарственные средства.
В то же время, Кабмин должен с 1 марта 2025 года ввести запрет на осуществление маркетинговых услуг, услуг по продвижению лекарственных средств, информационных и других услуг, связанных с реализацией лекарственных средств конечному потребителю.
Кроме того, правительство должно восстановить с 1 марта 2025 года меры государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность в сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами и медицинскими изделиями, требований по формированию, установлению и применению государственных регулируемых цен.
Цены на лекарства - последние новости Украины
Напомним, как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал необходимость обеспечения финансовой стабильности каждой украинской семьи, в частности в вопросах цен на жизненно важные товары, такие как лекарства.
По его словам, сейчас цены на лекарства абсолютно неадекватные. Аптечные сети и производители должны дать более комфортные условия нашим людям.
Зеленский также отмечал, что изменения цен на лекарства должны быть ощутимыми и положительными для миллионов украинцев. Это персональная ответственность чиновников и конкретно - министра здравоохранения.
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Что известно о СНБО?
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ или СНБОУ) - координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины. В соответствии со статьей 107 Конституции Украины СНБОУ координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решение СНБОУ вводятся в действие указами Президента Украины. Компетенция и функции СНБОУ определяются законом, пишет Википедия.
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