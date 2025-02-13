Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

В Европе глубоко обеспокоены все более тесными связями между Пекином и Москвой.

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Китай предложил организовать саммит Трампа и Путина / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: видео

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Получил ли Белый дом предложение Китая о переговорах

Как в США и Европе восприняли это предложение

Китай выдвинул предложение провести саммит между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы способствовать прекращению войны в Украине.

По словам чиновников в Пекине и Вашингтоне для издания The Wall Street Journal, китайские чиновники в последние недели через посредников выдвинули предложение команде Трампа провести саммит между двумя лидерами и "способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".

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Однако в США и Европе это предложение восприняли скептически, учитывая глубокую обеспокоенность относительно все более тесных связей между Пекином и Москвой.

Как рассказали чиновники, предложение Китая предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Украины Владимира Зеленского.

"Перспектива США вести переговоры о будущем Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада привлечь Украину к любым переговорам для решения ее будущего", - говорится в материале.

Белый дом отказался подтвердить, получил ли он предложение Китая, но все равно отверг его.

"Совсем не жизнеспособное", - лаконично ответил представитель Белого дома.

Отвечая на вопрос об этом предложении, представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что не знал об этом, добавив при этом: "Мы надеемся, что стороны будут работать для деэскалации и стремиться к политическому урегулированию".

В то же время, как отметили ознакомленные собеседники, китайский лидер Си Цзиньпин "не хочет, чтобы любая помощь в прекращении войны ставила под угрозу тесные отношения Китая с Россией".

Переговоры Трампа с РФ и Украиной

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент США Дональд Трамп сказал, что нужно для завершения войны в Украине. Он также заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 2014 года. Для прекращения войны стране, вероятно, придется уступить территорию России.

Стали известны первые подробности разговора Трампа и Зеленского. Это произошло после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Украины отметил, что они говорили о возможностях достижения мира, сотрудничестве, технологических возможностях.

Дональд Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным. По словам президента США, переговоры Трампа с Путиным могут состояться в Саудовской Аравии. Также он отметил, что к этой встрече будет привлечен саудовский принц.

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