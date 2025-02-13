Китай хочет провести саммит Трампа и Путина без Зеленского: в СМИ раскрыли цель

Главное из материала:
- Получил ли Белый дом предложение Китая о переговорах
- Как в США и Европе восприняли это предложение
Китай выдвинул предложение провести саммит между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы способствовать прекращению войны в Украине.
По словам чиновников в Пекине и Вашингтоне для издания The Wall Street Journal, китайские чиновники в последние недели через посредников выдвинули предложение команде Трампа провести саммит между двумя лидерами и "способствовать миротворческим усилиям после возможного перемирия".
Однако в США и Европе это предложение восприняли скептически, учитывая глубокую обеспокоенность относительно все более тесных связей между Пекином и Москвой.
Как рассказали чиновники, предложение Китая предусматривает проведение американо-российского саммита без участия президента Украины Владимира Зеленского.
"Перспектива США вести переговоры о будущем Украины и европейской безопасности с Россией и Китаем противоречит давнему обещанию Запада привлечь Украину к любым переговорам для решения ее будущего", - говорится в материале.
Белый дом отказался подтвердить, получил ли он предложение Китая, но все равно отверг его.
"Совсем не жизнеспособное", - лаконично ответил представитель Белого дома.
Отвечая на вопрос об этом предложении, представитель посольства Китая в Вашингтоне сказал, что не знал об этом, добавив при этом: "Мы надеемся, что стороны будут работать для деэскалации и стремиться к политическому урегулированию".
В то же время, как отметили ознакомленные собеседники, китайский лидер Си Цзиньпин "не хочет, чтобы любая помощь в прекращении войны ставила под угрозу тесные отношения Китая с Россией".
Переговоры Трампа с РФ и Украиной
Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент США Дональд Трамп сказал, что нужно для завершения войны в Украине. Он также заявил, что Украина вряд ли вернется к границам 2014 года. Для прекращения войны стране, вероятно, придется уступить территорию России.
Стали известны первые подробности разговора Трампа и Зеленского. Это произошло после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Президент Украины отметил, что они говорили о возможностях достижения мира, сотрудничестве, технологических возможностях.
Дональд Трамп назвал страну, в которой хочет встретиться с Путиным. По словам президента США, переговоры Трампа с Путиным могут состояться в Саудовской Аравии. Также он отметил, что к этой встрече будет привлечен саудовский принц.
Больше интересных новостей:
- Трамп сделал заявление о депортации принца Гарри из США и назвал Меган "ужасной"
- Как остановить Путина и закончить войну: генерал США назвал условие
- Трамп готовит торговую войну против ЕС: какая цель США и как это повлияет на Украину
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред