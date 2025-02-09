Как остановить Путина и закончить войну: генерал США назвал условие

Для мира в Украине может понадобиться решительный шаг, к которому США когда-то уже прибегали, считает Уэсли Кларк.

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Путин должен осознать, что не победит в войне - американский генерал / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 21-я ОМБр

Главное из заявления Кларка

Нужно заставить Путина понять, что он не победит

Формула Келлога не устраивает ни Украину, ни РФ

Украине нужно мощное оружие для установления мира

Соединенным Штатам и Евросоюзу нужно будет проявить серьезную решительность, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина остановить войну против Украины. Единственное условие для достижения мирного соглашения – осознание Путиным того, что он не сможет победить, и если не остановится, то потеряет больше. Об этом заявил генерал американской армии в отставке бывший командующий Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (1997-2000) Уэсли Кларк.

В интервью Суспільне он рассказал о том, что в данный момент сложно сказать, какой будет формула будущего мира. Спецпредставитель США по Украине и РФ Кит Келлог очертил механизм, но такой вариант неприемлем ни для Киева, ни для Москвы.

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"Это не вопрос того, что вы предложите обеим сторонам какую-то формулу и они скажут: нам нравится… Но так происходят переговоры. Они будут сформированы сильными сторонами обоих участников", - объяснил Кларк.

"Это может понадобиться и в Украине"

Кроме того, генерал привел пример из истории, когда президент Эйзенхауэр еще в начале своей каденции сказал следующее: "У меня есть секретный план, как закончить Корейскую войну". По словам Кларка, тогда хозяин Белого дома отправил в Южную Корею такую пушку, которая способна была стрелять ядерными снарядами. И этот момент совпал во времени со смертью Сталина и готовностью Мао Цзэдуна пойти на компромисс.

"История закончилась перемирием, которое продолжается и по сей день", - резюмировал Кларк.

Генерал добавил, что тогда Соединенные Штаты проявили решительность для изменения баланса сил.

"Надеюсь, и европейские союзники, и Трамп понимают, что это может понадобиться и в Украине", - подчеркнул Уэсли Кларк.

Мирные планы Трампа – что об этом известно:

Как сообщал Главред, журналисты The Wall Street Journal опубликовали материал, в котором говорится, что у Трампа растет нетерпимость к Путину, а Белый дом готовит план по усилению санкций против РФ или снижению цен на нефть, чтобы добиться уступок от Кремля по завершению российско-украинской войны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что поддерживает стремление Трампа к миру. Однако мир должен быть справедливым, а украинское государство нуждается в серьезных гарантиях безопасности. Оптимальный вариант – вступление в НАТО.

Трамп допустил встречу с Зеленским уже на следующей неделе. Также американский президент предположил, что может встретиться и с Путиным. Трамп неоднократно подчеркивал свои планы завершить войну РФ и Украины.

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Кто такой Уэсли Кларк? Уэсли Кларк-генерал армии США. Командовал силами НАТО в Косово, когда он возглавлял Высший штаб союзных государств Европы с 1997 по 2000 гг. Кларк принимал участие в 2004 году в выборах на пост президента от Демократической партии, однако вышел из борьбы в пользу Джона Керри. Является автором книги "Как победить в современной войне" (Winning Modern War). Генерал очень высоко оценил действия украинской армии в нынешней войне на Донбассе, а операцию в Дебальцево с точки зрения стратегии считает успешной и вошедшей в учебники современного военного дела.

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