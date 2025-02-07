Трамп назвал дату встречи с Зеленским - хочет поговорить и с Путиным

Он отметил, что ранее имел с диктатором "хорошие отношения".

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Трамп, Зеленский, Путин / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ОП, сайт Кремля

Вы узнаете:

Трамп хочет встретиться с Зеленским уже на следующей неделе

Также президент США намерен поговорить с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.

В интервью FoxNews он заявил, что встреча должна состояться в Вашингтоне.

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Президент США в очередной раз подчеркнул планы как можно скорее закончить войну и снова упомянул о количестве погибших и раненых с обеих сторон, утверждая, что в Украине чуть меньше 700 тысяч погибших и раненых военных, а в РФ - 800-900 тысяч.

"Я бы хотел, чтобы война закончилась", - заявил Трамн.

Кроме того, президент США допустил возможную встречу с Путиным. Он отметил, что ранее имел с диктатором "хорошие отношения".

Переговоры с РФ - что известно

Напомним, как сообщал Главред, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время.

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что возможные переговоры Украины и агрессора России могут закончиться в конце 2025 года. К тому моменту позиции на фронте будут уже другими.

Кроме того, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все равно готова к диалогу с ним.

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