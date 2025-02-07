Трамп назвал дату встречи с Зеленским - хочет поговорить и с Путиным

Вы узнаете:
- Трамп хочет встретиться с Зеленским уже на следующей неделе
- Также президент США намерен поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе.
В интервью FoxNews он заявил, что встреча должна состояться в Вашингтоне.
Президент США в очередной раз подчеркнул планы как можно скорее закончить войну и снова упомянул о количестве погибших и раненых с обеих сторон, утверждая, что в Украине чуть меньше 700 тысяч погибших и раненых военных, а в РФ - 800-900 тысяч.
"Я бы хотел, чтобы война закончилась", - заявил Трамн.
Кроме того, президент США допустил возможную встречу с Путиным. Он отметил, что ранее имел с диктатором "хорошие отношения".
Переговоры с РФ - что известно
Напомним, как сообщал Главред, встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время.
Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что возможные переговоры Украины и агрессора России могут закончиться в конце 2025 года. К тому моменту позиции на фронте будут уже другими.
Кроме того, представитель российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия считает Зеленского "нелегитимным" президентом, однако Москва все равно готова к диалогу с ним.
Вам может быть интересно:
- Россия готова вести переговоры с Украиной: Песков сделал циничное заявление
- Главный козырь Украины: ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам
- Что будет "требовать" Путин и когда закончатся переговоры: военный сделал прогноз
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред