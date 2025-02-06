Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

О чем речь:
- В Госдуме заговорили о встрече Путина и Трампа
- В феврале или марте анонсировали переговоры президентов США и РФ
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о вероятности встречи Путина и Трампа, сообщает Иnterfax.
"Февраль или март, не будем загадывать. Дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.видео дня
По словам Слуцкого, вероятность контактов президентов РФ и США "стопроцентная".
Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что такая встреча "требует серьезной подготовки, которая сегодня находится в продвинутой стадии".
"Так что в ближайшее время, думаю, у нас с вами будет конкретная информация по встрече, и выражу надежду, что эта встреча будет иметь конструктивные последствия для наиболее актуальных и важных вопросов современной мировой политики. Это Украина, Ближний Восток и в целом вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем. Уверен, что это будет знаковая встреча, которая не пройдет даром", - сказал Слуцкий.
Переговоры Путина и Трампа - что известно
Как писал Главред, в первый день февраля глава Штатов подтвердил свое намерение положить конец войне и заявил, что поговорит с Путиным в скором времени.
Уже третьего февраля Дональд Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами". Такие комментарии прозвучали на фоне того, как советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин призвал к "более глубокому подходу" решения проблемы со стороны союзников Киева.
В то же время в материале The Wall Street Journal говорится о том, что нетерпимость Трампа в отношении Путина растет. Более того, по данным журналистов, Белый дом готовит план, а инструментом давления на РФ станет или усиление санкций, или снижение цены на нефть.
Больше новостей о намерениях Трампа закончить войну:
- Устраивает и США, и РФ: в какой стране встретятся Путин с Трампом - Reuters
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