Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

Даяна Швец
6 февраля 2025, 14:59
265
Встреча двух президентов состоится в ближайшее время.
Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление
Трамп и Путин встретятся уже в скором времени / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем речь:

  • В Госдуме заговорили о встрече Путина и Трампа
  • В феврале или марте анонсировали переговоры президентов США и РФ

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже в ближайшее время. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос о вероятности встречи Путина и Трампа, сообщает Иnterfax.

"Февраль или март, не будем загадывать. Дадим возможность лидерам грамотно и всесторонне к ней подготовиться, но она будет скоро", - сказал Слуцкий журналистам в четверг.

видео дня

По словам Слуцкого, вероятность контактов президентов РФ и США "стопроцентная".

Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что такая встреча "требует серьезной подготовки, которая сегодня находится в продвинутой стадии".

"Так что в ближайшее время, думаю, у нас с вами будет конкретная информация по встрече, и выражу надежду, что эта встреча будет иметь конструктивные последствия для наиболее актуальных и важных вопросов современной мировой политики. Это Украина, Ближний Восток и в целом вопросы мировой политики и международных отношений в ближайшем будущем. Уверен, что это будет знаковая встреча, которая не пройдет даром", - сказал Слуцкий.

Переговоры Путина и Трампа - что известно

Как писал Главред, в первый день февраля глава Штатов подтвердил свое намерение положить конец войне и заявил, что поговорит с Путиным в скором времени.

Уже третьего февраля Дональд Трамп заявил о запланированных переговорах с Украиной, РФ и "другими сторонами". Такие комментарии прозвучали на фоне того, как советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин призвал к "более глубокому подходу" решения проблемы со стороны союзников Киева.

В то же время в материале The Wall Street Journal говорится о том, что нетерпимость Трампа в отношении Путина растет. Более того, по данным журналистов, Белый дом готовит план, а инструментом давления на РФ станет или усиление санкций, или снижение цены на нефть.

Больше новостей о намерениях Трампа закончить войну:

Что за ресурс - Interfax?

Interfax - это одно из информационных агентств, которое специализируется на предоставлении новостей, аналитики и бизнес-решений, в частности для рынков России, стран СНГ и других регионов.
Interfax был основан в сентябре 1989 года в СССР как первый негосударственный канал политической и экономической информации.
Имеет представительства во многих странах, включая Россию, Украину, Казахстан, Беларусь, Китай, США, Великобританию и Германию. В Китае, в частности, агентство активно развивает свою деятельность с 2000 года

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Владимир Путин Госдума РФ мирное урегулирование международная политика встреча Путина и Трампа война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украине создадут правила поведения для военных ТЦК и СП: что изменится

В Украине создадут правила поведения для военных ТЦК и СП: что изменится

15:26Украина
Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

14:59Мир
"Не надо себя тешить надеждами": известно, прорвется ли РФ в Днепропетровщину

"Не надо себя тешить надеждами": известно, прорвется ли РФ в Днепропетровщину

14:52Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Тест на IQ с оптической иллюзией: найдите букву "G" среди множества "C" за 5 сек

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 7 февраля: Близнецам - хорошие новости, Козерогам - вознаграждение

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Цена "тает на глазах": в Украине подешевел на 12% один из основных овощей

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по Украине

Последние новости

15:50

Станет намного легче: как пережить сильную магнитную бурю

15:41

Давно забытый, но такой вкусный салат: рецепт из СССР за 5 минут

15:33

5 комнатных растений, которые нельзя ставить в спальне

15:29

"Бюро уже не торт" – антикоррупционеры, всегда поддерживавшие НАБУ, требуют его закрыть, а здание продать

15:26

В Украине создадут правила поведения для военных ТЦК и СП: что изменится

Трамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - ФесенкоТрамп будет вести отдельные переговоры с Зеленским и Путиным, а потом попытается свести две стороны - Фесенко
14:59

Путин и Трамп встретятся уже за несколько недель: в Госдуме РФ сделали заявление

14:53

Копеечное средство гарантирует эффект: чем легко отмыть силиконовый герметик

14:52

"Не надо себя тешить надеждами": известно, прорвется ли РФ в Днепропетровщину

14:39

Есть один способ заставить РФ соблюдать режим прекращения огня - ФесенкоВидео

Реклама
14:35

Андрей Данилко разгромил роспропагандистов за ложь про концерты Верки Сердючки

14:35

Кто и когда представит мирный план Трампа: Келлог раскрыл детали

14:03

Плацдарм РФ "тает": ВСУ выбивают врага с Харьковщины, закрепиться не удается

13:59

Нужен всего месяц для подготовки: известно, когда откроют аэропорт Борисполь

13:55

Антициклон накрывает Украину: синоптик назвала даты мощных морозов

13:48

У Трампа сделали заявление по ядерному оружию для Украины

13:32

Ноги на лице и объятия с разбегу: известная певица впервые показала мужаВидео

13:30

Шикарная закуска из шампиньоном с новой начинкой - исчезают вмигВидео

13:14

Давняя приоритетная цель: ВСУ будут наращивать удары по аэродромам и НПЗ России

13:04

Где 3 отличия между девушками на велосипеде: только гений их найдет за 18 секунд

12:57

Скрытый запуск баллистических ядерных ракет: Кремль пошел на опасный маневр

Реклама
12:56

Что будет "требовать" Путин и когда закончатся переговоры: военный сделал прогноз

12:48

"Горя нет": Седокову уличили в фальши и актерской игре

12:43

У Ольги Сумской проблемы со здоровьем - что случилось

12:29

Мирного плана нет: Фесенко оценил, сможет ли Трамп закончить войну за 100 днейВидео

12:22

Главный козырь Украины: ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам

12:14

"Придется оставить оккупированные территории": Фесенко назвал способ договориться с РФВидео

12:09

Первые самолеты Mirage 2000-5 прибыли в Украину

11:56

Картошка вместо учебы: зачем в СССР школьников заставляли работать в поле

11:45

"Друг друга валить": Кароль рассказала, как ее подставляли коллеги-конкуренты

11:37

Единственный авианосец РФ обречен: почему гордость Путина больше не выйдет в море

11:30

Оккупанты Путина накапливают силы на четырех направлениях: в НГУ раскрыли детали

10:53

В 8 областях введены аварийные отключения света: где не будет электроэнергии

10:49

Десятки компаний, элитная недвижимость: жена Порошенко пытается снять арест с имущества по делу о госизмене мужа-олигарха, - СМИ

10:35

РФ атаковала 77 дронами и двумя ракетами: есть разрушения в трех областях Украины

10:32

Путинистка Шукшина нанесла сокрушающей удар своей матери

10:25

Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск: в Forbes раскрыли планы врага

10:20

Китайский гороскоп на завтра 7 февраля: Свиньям - манипуляции, Собакам - злость

10:03

ВСУ назвали потери России и КНДР за 6 месяцев операции на Курщине

09:35

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 февраля (обновляется)

09:28

Жена молчуна Игоря Николаева спровоцировала слухи о разводе - детали

Реклама
09:26

Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта

09:17

Карта Deep State онлайн за 6 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:15

Умеют удивлять: 5 самых непредсказуемых знаков зодиака

09:10

У Трампа растет нетерпимость к Путину, Белый дом готовит план – WSJ

08:26

У Путина "стремятся" к дальнейшей оккупации Украины: в ISW указали на сигнал

08:13

Молчунья Стоцкая удивила фотографией дочери, которая стала копией Киркорова

08:11

"Псевдопатриотка": орущую путинистку Поплавскую вывели на чистую воду

08:10

У россиян большие проблемы с ракетамимнение

08:02

Дроны атаковали аэродром, откуда Россия запускает Шахеды по УкраинеВидео

06:56

РФ атаковала дронами Харкьов и Киевщину: поврежден большой рынок и предприятиеВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять