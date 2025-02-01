"Я поговорю с Путиным": Трамп рассказал о переговорах с РФ

В материале:
- Трамп намерен поговорить с Путиным
- США уже ведут переговоры с РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о войны в Украине.
Американский президент во время пресс-конференции пообещал, что у него состоится разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и отметил свое намерение положить конец "украинскому конфликту".
"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значимое", - заявил президент США.
Может ли Трамп помочь завершить войну в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что Трамп прислал сигнал - в СНБО сделали заявление относительно даты окончания войны. Дональд Трамп послал странам коммуникационный сигнал, очертив определенный курс относительно переговоров и последствий для России, отметил Коваленко.
Также ранее госсекретарь США сделал заявление об окончании войны. Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих "максималистских целей".
Напомним, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов дал ответ, сможет ли США повлиять на Китай, чтобы побудить его поговорить с Путиным о возможном прекращении огня.
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