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"Я поговорю с Путиным": Трамп рассказал о переговорах с РФ

Сергей Кущ
1 февраля 2025, 00:40
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Трамп подтвердил свое намерение положить конец войне.
Трамп рассказал о переговорах с РФ
Трамп рассказал о переговорах с РФ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

  • Трамп намерен поговорить с Путиным
  • США уже ведут переговоры с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "очень серьезное" обсуждение с Россией о войны в Украине.

Американский президент во время пресс-конференции пообещал, что у него состоится разговор с российским диктатором Владимиром Путиным и отметил свое намерение положить конец "украинскому конфликту".

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"Я поговорю с Путиным и думаю, что мы, возможно, сделаем что-то значимое", - заявил президент США.

Может ли Трамп помочь завершить войну в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что Трамп прислал сигнал - в СНБО сделали заявление относительно даты окончания войны. Дональд Трамп послал странам коммуникационный сигнал, очертив определенный курс относительно переговоров и последствий для России, отметил Коваленко.

Новая Дональд Трамп инфографика
Новая Дональд Трамп инфографика / Инфографика: Главред

Также ранее госсекретарь США сделал заявление об окончании войны. Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих "максималистских целей".

Напомним, политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов дал ответ, сможет ли США повлиять на Китай, чтобы побудить его поговорить с Путиным о возможном прекращении огня.

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