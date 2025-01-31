На жестких условиях США: эксперт раскрыл сценарий звонка Трампа Путину

Путину может не понравиться то, о чем будет идти речь во время переговоров с Трампом.

https://glavred.info/world/na-zhestkih-usloviyah-ssha-ekspert-raskryl-scenariy-zvonka-trampa-putinu-10635560.html Ссылка скопирована

В США не просто так отметили необходимость РФ идти на компромиссы / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Попов:

В Кремле не могут назвать дату переговоров Путина и Трампа

России, вероятнее всего, придется пойти на компромисс

США могут поставить серьезные условия Путину

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин вскоре должны провести разговор по телефону, который вряд ли будет очень приятным для главы Кремля.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. По его словам, российская сторона пока не называет конкретной даты, когда состоится диалог с США из-за того, что РФ не может запрашивать звонок.

видео дня

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Инициатива звонка будет от Трампа. Кремль не может запрашивать звонок, потому что это не согласуют, что опять же показывает то, что в несколько разных весовых категориях находятся лидеры этих стран. Для Трампа важно выполнять свое предвыборное обещание и показать, что он стремится завершить войну в Украине. Команда Трампа состоит из опытных и достаточно агрессивных политиков, поэтому они прогревают обстановку со своей стороны перед возможным звонком", - пояснил эксперт.

Именно по этой причине в Штатах официальные лица неоднократно отмечали, что России придется пойти на уступки ради компромисса. У Трампа и его команды есть четкое понимание печальных экономических перспектив РФ, поэтому США готовы ввести жесткие санкции против РФ, чтобы цены на нефть обвалились.

"И вот на этом фоне будет звонок. Я думаю, звонок может быть в ближайшее время. Но звонок может быть не очень приятным, потому что условия могут быть достаточно серьезные и жесткие со стороны США. А вот потом реакция покажет, то ли действительно Российская Федерация занижает свои требования после этого звонка, то ли срывает первый раунд переговоров, но еще один шанс, возможно, будет. Третий шанс может оказаться очень нескоро", - подытожил Попов.

Разговор Путина и Трампа - что известно

Напомним, в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор.

Накануне аналитики ISW сообщали, что Кремль прилагает усилия, чтобы заставить американского президента Дональда Трампа согласиться на требованиями российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.

Ранее, как писал Главред, российский политолог Татьяна Становая заявила, что президент США Дональд Трамп не сможет выполнить нереалистичные требования по мирному соглашению российского диктатора Владимира Путина.

Больше новостей:

Кто такой Игорь Попов? Игорь Попов - организатор кампаний мониторинга выборов, консультант и менеджер избирательных штабов, разработчик политических стратегий и информационных кампаний. Работал в миссиях наблюдения за выборами в 20 странах мира. Консультировал политиков за рубежом, преимущественно в регионе бывшего Советского Союза. Сейчас является экспертом Украинского института будущего.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред