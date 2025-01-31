Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

На жестких условиях США: эксперт раскрыл сценарий звонка Трампа Путину

Анна Косик
31 января 2025, 13:59
109
Путину может не понравиться то, о чем будет идти речь во время переговоров с Трампом.
На жестких условиях США: эксперт раскрыл сценарий звонка Трампа Путину
В США не просто так отметили необходимость РФ идти на компромиссы / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Попов:

  • В Кремле не могут назвать дату переговоров Путина и Трампа
  • России, вероятнее всего, придется пойти на компромисс
  • США могут поставить серьезные условия Путину

Президент США Дональд Трамп и кремлевский диктатор Владимир Путин вскоре должны провести разговор по телефону, который вряд ли будет очень приятным для главы Кремля.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал эксперт Украинского института будущего Игорь Попов. По его словам, российская сторона пока не называет конкретной даты, когда состоится диалог с США из-за того, что РФ не может запрашивать звонок.

видео дня
Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

"Инициатива звонка будет от Трампа. Кремль не может запрашивать звонок, потому что это не согласуют, что опять же показывает то, что в несколько разных весовых категориях находятся лидеры этих стран. Для Трампа важно выполнять свое предвыборное обещание и показать, что он стремится завершить войну в Украине. Команда Трампа состоит из опытных и достаточно агрессивных политиков, поэтому они прогревают обстановку со своей стороны перед возможным звонком", - пояснил эксперт.

Именно по этой причине в Штатах официальные лица неоднократно отмечали, что России придется пойти на уступки ради компромисса. У Трампа и его команды есть четкое понимание печальных экономических перспектив РФ, поэтому США готовы ввести жесткие санкции против РФ, чтобы цены на нефть обвалились.

"И вот на этом фоне будет звонок. Я думаю, звонок может быть в ближайшее время. Но звонок может быть не очень приятным, потому что условия могут быть достаточно серьезные и жесткие со стороны США. А вот потом реакция покажет, то ли действительно Российская Федерация занижает свои требования после этого звонка, то ли срывает первый раунд переговоров, но еще один шанс, возможно, будет. Третий шанс может оказаться очень нескоро", - подытожил Попов.

Разговор Путина и Трампа - что известно

Напомним, в СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин сигнализируют, что в ближайшее время состоится их телефонный разговор.

Накануне аналитики ISW сообщали, что Кремль прилагает усилия, чтобы заставить американского президента Дональда Трампа согласиться на требованиями российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.

Ранее, как писал Главред, российский политолог Татьяна Становая заявила, что президент США Дональд Трамп не сможет выполнить нереалистичные требования по мирному соглашению российского диктатора Владимира Путина.

Больше новостей:

Кто такой Игорь Попов?

Игорь Попов - организатор кампаний мониторинга выборов, консультант и менеджер избирательных штабов, разработчик политических стратегий и информационных кампаний. Работал в миссиях наблюдения за выборами в 20 странах мира. Консультировал политиков за рубежом, преимущественно в регионе бывшего Советского Союза. Сейчас является экспертом Украинского института будущего.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Дональд Трамп Владимир Путин Трамп новости Путин новости мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Впечатляющие цифры: известно, сколько еще лет Украине придется сдерживать Россию

Впечатляющие цифры: известно, сколько еще лет Украине придется сдерживать Россию

14:59Украина
В США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия

В США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия

14:44Мир
В Рыльске прогремели взрывы: Силы обороны поразили важный объект РФ - Генштаб

В Рыльске прогремели взрывы: Силы обороны поразили важный объект РФ - Генштаб

14:38Мир
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

Последние новости

14:59

Впечатляющие цифры: известно, сколько еще лет Украине придется сдерживать Россию

14:48

Скандальный Джорджеску "наехал" на Зеленского и сделал выпад в адрес Украины

14:45

Почему в СССР так много курили: неожиданные факты о советских привычкахВидео

14:44

В США объявили о планах по завершению войны в Украине и назвали два условия

14:38

В Рыльске прогремели взрывы: Силы обороны поразили важный объект РФ - Генштаб

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
14:12

"Ну сколько можно?": Ольга Сумская удивила заявлением о старшей сестре

14:02

Режим прекращения огня можно подписать без Путина и Зеленского - МорозовВидео

14:01

Мокрый снег и дождь накроют Украину: в каких областях будут осадки

13:59

На жестких условиях США: эксперт раскрыл сценарий звонка Трампа Путину

Реклама
13:55

"Затягивают петлю": войска РФ подошли вплотную к ключевому городу - Reuters

13:51

"Серьезная система": вскрыта ключевая проблема российской ракеты Орешник

13:45

Вкуснее, чем "Баунти": кокосовое печенье за считанные минуты - рецепт

13:22

ВСУ могут парализовать логистику РФ: ситуация для врага ухудшается - СМИ

13:19

"Пустые разговоры": Ксения Мишина за границей ответила на хейт украинцев

13:07

"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

12:56

Серия ударов без потери техники: на РФ налетают уникальные дроны ВСУ - Forbes

12:47

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

12:40

Орбан шантажирует ЕС отменой санкции против РФ и ставит ультиматум Украине – СМИ

12:38

Чтобы не почернели: как правильно хранить бананы в домашних условиях

12:17

Александр Терен объяснил "исчезновение" и удивил признанием о "Холостяке"

Реклама
12:15

"Добро пожаловать": Иракли Макацария стал отцом во второй раз и показал ребенка

12:15

Когда вырастут тарифы на коммуналку: украинцам назвали сроки

12:13

Какова цель ВСУ в Донецкой области и есть ли угроза Днепропетровщине: интервью с БратчукомВидео

12:06

Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России - Генштаб

12:00

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

11:59

Где спряталась бабочка: лишь единицы ее заметят за 5 секунд

11:44

До 70 тысяч окупантов на пути в Покровск: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ

11:32

Зачем повара добавляют соду в гречку: маленькая хитрость для хозяек

11:27

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

11:24

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:12

Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой "FAQ Ukraine"

11:10

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войнуВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 1 февраля: Крысам - причуды, Свиньям - неудачи

10:50

Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

10:18

Читают, как открытую книгу: 5 знаков зодиака, которые хорошо разбираются в людях

10:14

Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

10:01

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

09:59

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

09:49

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

09:40

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

Реклама
09:24

Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

09:11

Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

09:07

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

08:37

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

08:31

РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

08:10

Путин выдал свои планымнение

08:05

У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

07:34

В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазыВидео

06:55

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

06:10

В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиноймнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять