'Ловушка' Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

Некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной.

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Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента

Главное из заявления:

Россия должна признать Зеленского президентом суверенной нации

Это должно быть одним из условий переговоров

Страну-агрессора Россию необходимо заставить принять Владимира Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между странами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, которого цитирует n-tv.

"Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров и как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров. Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами", - заявил он. видео дня

По его словам, Россия желает, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры, в связи с чем важно не попасть в эту ловушку.

Переговоры о завершении войны - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль прилагает усилия, чтобы заставить американского президента Дональда Трампа согласиться на требования российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно.

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Кто такой Ян Липавский? Ян Липавский - чешский политик, менеджер по информационным технологиям в банковской сфере и аналитике. С декабря 2021 года занимает должность министра иностранных дел Чехии. До этого был депутатом Палаты депутатов чешского парламента. Является членом Чешской пиратской партии, пишет Википедия.

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