Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

Мария Николишин
31 января 2025, 13:07
188
Некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной.
'Ловушка' Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров
Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента

Главное из заявления:

  • Россия должна признать Зеленского президентом суверенной нации
  • Это должно быть одним из условий переговоров

Страну-агрессора Россию необходимо заставить принять Владимира Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между странами. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, которого цитирует n-tv.

"Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров и как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров. Путин, его министр иностранных дел Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами", - заявил он.

видео дня

По его словам, Россия желает, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры, в связи с чем важно не попасть в эту ловушку.

Переговоры о завершении войны - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, аналитики американского Института изучения войны заявили, что Кремль прилагает усилия, чтобы заставить американского президента Дональда Трампа согласиться на требования российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что если до лета 2025 года не начнутся серьезные переговоры о прекращении войны, то будущее существование Украины может оказаться под большой угрозой.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что формат мирных переговоров с Россией будет зависеть от того, как будет выглядеть план завершения войны. Вести переговоры без Украины невозможно.

Читайте также:

Кто такой Ян Липавский?

Ян Липавский - чешский политик, менеджер по информационным технологиям в банковской сфере и аналитике. С декабря 2021 года занимает должность министра иностранных дел Чехии. До этого был депутатом Палаты депутатов чешского парламента. Является членом Чешской пиратской партии, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мокрый снег и дождь накроют Украину: в каких областях будут осадки

Мокрый снег и дождь накроют Украину: в каких областях будут осадки

14:01Синоптик
"Затягивают петлю": войска РФ подошли вплотную к ключевому городу - Reuters

"Затягивают петлю": войска РФ подошли вплотную к ключевому городу - Reuters

13:55Украина
"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

13:07Украина
Реклама

Популярное

Ещё
После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

После слухов о пополнении: Надя Дорофеева сообщила новость

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Если США остановят помощь Украине: The Hill назвал год захвата Киева Россией

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Почему в самолет нельзя проносить воду: ответ удивит многих

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

Леся Никитюк откровенно призналась, почему ушла из шоу "Хто зверху?"

Последние новости

14:12

"Ну сколько можно?": Ольга Сумская удивила заявлением о старшей сестре

14:02

Режим прекращения огня можно подписать без Путина и Зеленского - МорозовВидео

14:01

Мокрый снег и дождь накроют Украину: в каких областях будут осадки

13:59

На жестких условиях США: эксперт раскрыл сценарий звонка Трампа Путину

13:55

"Затягивают петлю": войска РФ подошли вплотную к ключевому городу - Reuters

Переговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войныПереговоры Трампа и Путина состоятся до 10 февраля: Морозов – о перспективе окончания войны
13:51

"Серьезная система": вскрыта ключевая проблема российской ракеты Орешник

13:45

Вкуснее, чем "Баунти": кокосовое печенье за считанные минуты - рецепт

13:22

ВСУ могут парализовать логистику РФ: ситуация для врага ухудшается - СМИ

13:19

"Пустые разговоры": Ксения Мишина за границей ответила на хейт украинцев

Реклама
13:07

"Ловушка" Путина: в МИД Чехии предупредили о замысле РФ относительно переговоров

12:56

Серия ударов без потери техники: на РФ налетают уникальные дроны ВСУ - Forbes

12:47

Морозы накроют Украину: в каких областях будет холоднее всего

12:40

Орбан шантажирует ЕС отменой санкции против РФ и ставит ультиматум Украине – СМИ

12:38

Чтобы не почернели: как правильно хранить бананы в домашних условиях

12:17

Александр Терен объяснил "исчезновение" и удивил признанием о "Холостяке"

12:15

"Добро пожаловать": Иракли Макацария стал отцом во второй раз и показал ребенка

12:15

Когда вырастут тарифы на коммуналку: украинцам назвали сроки

12:13

Какова цель ВСУ в Донецкой области и есть ли угроза Днепропетровщине: интервью с БратчукомВидео

12:06

Силы обороны поразили один из крупнейших НПЗ в России - Генштаб

12:00

Зима всего на три дня: какой будет погода в Украине в феврале

Реклама
11:59

Где спряталась бабочка: лишь единицы ее заметят за 5 секунд

11:44

До 70 тысяч окупантов на пути в Покровск: ВСУ уничтожают колоссальные силы РФ

11:32

Зачем повара добавляют соду в гречку: маленькая хитрость для хозяек

11:27

Армия РФ потеряла контроль над железной дорогой: где ВСУ оттеснили врага

11:24

В НАТО предложат Трампу план по Гренландии: СМИ узнали детали

11:12

Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой "FAQ Ukraine"

11:10

"Больших надежд пока нет": Морозов назвал кратчайший путь прекратить войнуВидео

11:00

Китайский гороскоп на завтра 1 февраля: Крысам - причуды, Свиньям - неудачи

10:50

Войска КНДР вывели с фронта из-за огромных потерь - NYT

10:18

Читают, как открытую книгу: 5 знаков зодиака, которые хорошо разбираются в людях

10:14

Внук Софии Ротару вышел на связь впервые за долгое время - певица отреагировала

10:01

Перед командой Трампа стоит задача устранить Путина - Морозов

09:59

"Есть человек, которого я люблю": Ольга Мартыновская намекнула на новые отношения

09:49

Цена бьет рекорды: в Украине резко подорожал популярный овощ

09:40

Когда будет прекращение огня: прогноз для Украины на февраль и завершение войны

09:24

Почему летучие мыши спят вниз головой: ученые раскрыли секрет млекопитающих

09:11

Екатерина Осадчая побывала за границей без мужа - детали

09:07

Госсекретарь США Рубио о завершении войны: "Будущее Украины под угрозой"

08:37

Путин хочет заставить Трампа вести переговоры без Украины: в ISW описали замысел Кремля

08:31

РФ оккупировала Новоандреевку, а ВСУ восстановили позиции возле Удачного - DeepState

Реклама
08:10

Путин выдал свои планымнение

08:05

У молчуна Валерия Леонтьева горе - что произошло

07:34

В РФ прогремелы взрывы: в Волгограде дроны атаковали район НПЗ и нефтебазыВидео

06:55

В Киеве обломки дрона упали на многоэтажку на Оболони: что известно

06:10

В ЕС хотят возвращения газа из России как часть соглашения с Украиноймнение

05:34

Гороскоп на завтра 1 февраля: Львам - счастливый день, Козерогам - большие деньги

04:35

Почему нельзя говорить "захисний імунітет": какой ошибки стоит избегатьВидео

03:56

Как одеть большую наволочку на меньшую подушку: быстрый лайфхак

03:33

Головоломка "пустой стакан": хитрую задачу нужно решить за 30 секунд

03:00

31 января: церковный праздник сегодня, что нельзя делать, приметы

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять