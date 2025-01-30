'Трамп может сделать это': госсекретарь США сделал заявление об окончании войны

Марко Рубио заявил, что ни Украина, ни Россия не смогут достичь своих "максималистских целей".

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Ни Украина, ни Россия не достигнут максималистских целей в войне / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

Ключевые тезисы Рубио:

Путин имеет свои интересы, так же, как и Зеленский, но "максималистских целей" достичь не удастся никому

Для завершения войны нужна тяжелая дипломатия и компромиссы обеих сторон

Только США под руководством Трампа могут достичь мира в Украине

Ни Украина, ни Россия, вероятно, не смогут достичь своих "максималистских целей" в войне. Для достижения мира придется проделать сложную работу. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью для журналистки Мегин Келли.

По его словам, как у президента Украины Владимира Зеленского, так и у лидера России Владимира Путина есть внутренние интересы.

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"Если представить, что вы украинец, россияне заставили вас так страдать, и теперь вы позволите им оставить землю (под контролем РФ - Главред)? Я имею в виду, что в Украине люди были бы расстроены этим, вы бы это поняли", - отметил Рубио.

Госсекретарь США напомнил, что многие украинцы выехали из Украины и живут сейчас в других странах. Рубио подчеркнул, что из-за угрозы их жизни они могут никогда не вернуться домой, поэтому точка зрения Трампа заключается в том, что "это затяжной конфликт и его нужно закончить сейчас".

"Нужно вступить в переговоры. В любых переговорах обе стороны должны будут от чего-то отказаться", - сказал политик.

Рубио также отметил, что обе стороны несут большие потери в войне и заинтересованы в ее завершении. По его словам, мирное завершение войны потребует времени и жесткой дипломатии.

"Это (война - Главред) не закончится с максималистскими целями одной из сторон, и придется проделать много тяжелой работы. И я думаю, что только Соединенные Штаты под руководством президента Трампа могут сделать это возможным, но это будет нелегко, и потребует определенного времени. Но я знаю, что он твердо намерен добиться этого", - подчеркнул он.

План победы / Инфографика: Главред

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Напомним, 24 января Владимир Путин заявил, что Россия "готова" к переговорам по завершению войны, но обвинил Украину в невозможности диалога из-за решения СНБО, которое запрещает переговоры с ним. Путин также требует, чтобы Запад "заставил" президента Зеленского отменить это ограничение.

В ответ глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Кремль предлагает недопустимые условия, ведь Путин пытается решать вопросы Европы без ее участия и обсуждать Украину без самой Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что завершение войны возможно только при условии, что Россия понесет справедливую ответственность. Он подчеркнул, что для Украины важно выстоять и завершить войну в соответствии с правильными принципами.

Как сообщал Главред, режим прекращения огня не всегда ведет к окончанию войны. По словам политического философа Александра Морозова, лишь в 20% случаев перемирие приводит к следующему раунду переговоров, которые могут завершить военные действия.

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Кто такой Марко Рубио Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа относительно войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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