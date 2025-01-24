Путин заявил, что Россия готова к переговорам о завершении войны - детали

Диктатор обвиняет Украину в том, что решение президента якобы сделало невозможным начало диалога.

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Путин хочет заставить Зеленского снять важный запрет / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Офис президента Украины

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РФ якобы готова к переговорам с Украиной

Путин назвал преграду со стороны Зеленского для начала диалога

Представитель ОП Украины ответил на заявление диктатора

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия готова к переговорам об окончании войны в Украине. Об этом пишут росСМИ.

При этом он подчеркнул, что начать диалог Россия не может из-за Украины, а именно из-за решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое в 2022 году ввел в действие президент Владимир Зеленский. Оно предусматривает невозможность вести переговоры с Путиным.

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"Серьезно вести переговоры между РФ и Украиной в условиях "запретительного декрета" Зеленского вряд ли возможно", - подчеркнул он.

Как выход из этой ситуации диктатор видит то, что западные союзники "заставят" Зеленского снять запрет на переговоры со страной-агрессором.

На это заявление Путина уже отреагировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, глава Кремля пытается продвигать идею переговоров на нереальных условиях.

"У него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире", - подчеркнул Ермак.

Переговоры о конце войны - последние новости

Напомним, в ВСУ заявили, что вопрос переговоров сейчас активно обсуждается, но никаких мест, определенных для переговорного процесса, нет, ни одна из сторон на дипломатическом уровне протокольно не зарегистрировала свои предложения. Нет и состава комиссий, очерченного видения в соответствии с предложениями наших союзников, поэтому это будет очень серьезный, затяжной процесс. Он может затянуться как на месяцы, так и годы.

Ранее Главред писал, что Киев предупредил команду избранного президента США Дональда Трампа, что любая попытка начать мирные переговоры с Россией слишком рано станет роковой для Украины.

Накануне сообщалось, что хозяин Кремля Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами по войне в Украине, однако выдвинул ультимативное требование - полную капитуляцию Украины.

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