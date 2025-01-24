Путин заявил, что Россия готова к переговорам о завершении войны - детали

Главное:
- РФ якобы готова к переговорам с Украиной
- Путин назвал преграду со стороны Зеленского для начала диалога
- Представитель ОП Украины ответил на заявление диктатора
Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия готова к переговорам об окончании войны в Украине. Об этом пишут росСМИ.
При этом он подчеркнул, что начать диалог Россия не может из-за Украины, а именно из-за решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое в 2022 году ввел в действие президент Владимир Зеленский. Оно предусматривает невозможность вести переговоры с Путиным.
"Серьезно вести переговоры между РФ и Украиной в условиях "запретительного декрета" Зеленского вряд ли возможно", - подчеркнул он.
Как выход из этой ситуации диктатор видит то, что западные союзники "заставят" Зеленского снять запрет на переговоры со страной-агрессором.
На это заявление Путина уже отреагировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. По его словам, глава Кремля пытается продвигать идею переговоров на нереальных условиях.
"У него есть условие: он хочет договориться о судьбе Европы - без Европы. И стремится говорить об Украине - без Украины. Этого не будет. Путину давно нужно вернуться в реальность самому, или его вернут. Так это не работает в современном мире", - подчеркнул Ермак.
Переговоры о конце войны - последние новости
Напомним, в ВСУ заявили, что вопрос переговоров сейчас активно обсуждается, но никаких мест, определенных для переговорного процесса, нет, ни одна из сторон на дипломатическом уровне протокольно не зарегистрировала свои предложения. Нет и состава комиссий, очерченного видения в соответствии с предложениями наших союзников, поэтому это будет очень серьезный, затяжной процесс. Он может затянуться как на месяцы, так и годы.
Ранее Главред писал, что Киев предупредил команду избранного президента США Дональда Трампа, что любая попытка начать мирные переговоры с Россией слишком рано станет роковой для Украины.
Накануне сообщалось, что хозяин Кремля Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами по войне в Украине, однако выдвинул ультимативное требование - полную капитуляцию Украины.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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