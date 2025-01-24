Путин хочет скорейшей встречи с Трампом для переговоров: к чему готовится РФ

Главное из материала:
- Российская Федерация выступает за скорейшие переговоры с США
- Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона
Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов встретиться с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Песков также отметил, что Москва якобы ждет "сигналов" от Вашингтона.
По его словам, Российская Федерация выступает за скорейшие переговоры с США по разоружению. Впрочем, отмечают в Кремле, "надо учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона".
"Россия и раньше говорила о заинтересованности в диалоге в сфере контроля за вооружениями. В переговорах по ядерному разоружению "мяч на стороне" США, хотя "время во многом упущено", - заявил Песков.
Переговоры Путина и Трампа - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Дональд Трамп может развалить РФ и закончить правление Путина. Трамп способен оказать эффективное давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы заставить его быстро завершить российско-украинскую войну, если откажется от слабого и непоследовательного экономического подхода.
Дональд Трамп жестко обратился к Путину из-за Украины. Новый президент США призвал Россию и Путина прекратить полномасштабную войну в Украине и пригрозил последствиями. Он отметил, что намерен сделать значительную услугу России, экономика которой находится на грани краха, и ее президенту Владимиру Путину.
Владимир Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров. Он сказал, что переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. По его словам, справедливой возможностью для начала переговоров является возвращение ВС РФ на линию, где они находились до 24 февраля 2022 года.
Аналитики издания сообщили, что ультиматум Трампа не впечатлил Путина и может сыграть на руку Кремлю. Представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не увидели ничего нового в угрозах президента США ввести новые санкции против России.
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