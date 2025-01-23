Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров

Анна Ярославская
23 января 2025, 08:34
365
Украина готова пойти на то, чтобы закончить войну. Но Киев должен быть в сильной позиции, сказал президент.
Владимир Зеленский, владимир путин
Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Вы узнаете:

  • Что Зеленский считает предпосылкой для начала переговоров с РФ
  • Готов ли президент Украины говорить лично с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала диалога со страной-агрессором Россией относительно мирных переговоров и завершения войны.

В интервью Bloomberg глава государства сказал, переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос заключается в том, с кем в это время будет Украина.

видео дня

По его словам, справедливой возможностью для начала переговоров является возвращение ВС РФ на линию, где они находились до 24 февраля 2022 года.

"Если Украина будет не сама, то она будет делать все, чтобы переговоры были справедливым. А справедливые — это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость — одинаково или по-разному.

"Вопрос в том, будет ли Украина как когда-то в Нормандском формате одна — и все остальные, или Украина будет с союзниками и на этот раз Украина не будет одна. Вот что такое справедливые переговоры", — подчеркнул Зеленский.

Президента попросили прокомментировать недавнее заявление главы США Дональда Трампа о том, что он готов пойти на сделку.

"Я ему [Трампу] говорил, что Украина как никто хочет закончить войну, так как мы не хотели ее начинать. Мы готовы пойти на то, чтобы закончить ее. Но мы должны быть в сильной позиции", - сказал Зеленский.

Президент также сказал, готов ли он говорить о мире лично с хозяином Кремля.

"Мы будем смотреть. Если Украина будет иметь шанс завершить эту войну справедливым миром для Украны, для украинцев, конечно [буду говорит с Путиным]. Я - президент Украины, я буду делать все, чтобы все приблизить, и мы будем, если будет справедливое соглашение", - сказал Зеленский.

"Если Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатично закончить эту войну, просто невозможно", - добавил он.

Смотрите видео - Зеленский сделал важное заявление о переговорах с РФ:

Скриншот

Переговоры РФ и Украины и завершение войны - последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.

"Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский хотел бы мира, но для танго нужны двое", - сказал президента США, имея ввиду Путина.

Также Трамп заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, потребует значительного сокращения численности украинской армии, однако украинская власть не согласится на такие условия.

Также президент заявил, что Украина стремится использовать дипломатические средства, чтобы завершить войну, однако важно, какой именно будет эта дипломатия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины мирные переговоры с Россией
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших выросло

Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших выросло

09:32Украина
Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок

Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок

09:00Интервью
КНДР перебросит для России новые войска: аналитики раскрыли важные цели и сроки

КНДР перебросит для России новые войска: аналитики раскрыли важные цели и сроки

08:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

В семью придет беда: куда нельзя смотреть 23 января - приметы

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

Польза в кожуре: 6 фруктов и овощей, которые не стоит чистить - список

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

"На колени": в РФ набросились на Аллу Пугачеву - причина

Китайский гороскоп на сегодня 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

Китайский гороскоп на сегодня 23 января: Обезьянам - конфликты, Собакам - стресс

Последние новости

09:32

Атака РФ на Запорожье: город без света и тепла, число пострадавших выросло

09:29

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - счастливые времена, Рыбам - большая прибыль

09:28

Армия РФ наступает в Курской области: ВСУ нанесли мощную контратаку россиянам

09:00

После скандала: молодая жена путиниста Петросяна покинула РФ - детали

09:00

Заморозка войны в Украине будет болезненной, Трамп настроен сделать все быстро - Клочок

В 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – ЖдановВ 2025-м война не остановится, Украина способна обнулить договоренности Трампа и Путина – Жданов
08:55

КНДР перебросит для России новые войска: аналитики раскрыли важные цели и сроки

08:34

Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоровВидео

08:34

У Трампа отстранили сотрудников, ответственных за Украину: в СМИ раскрыли детали

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 января: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:10

Трамп пригрозил: как режим Мадуро сейчас ищет пути решениямнение

07:59

С чалмой на голове: Слава Каминская показала, как она сейчас выглядит

07:23

Армия РФ оккупировала село под Покровском — Deep State

06:38

РФ атаковала Запорожье ракетами: много раненых, в том числе 2-месячный младенецФотоВидео

06:10

О чем свидетельствуют первые заявления и указы Трампа в качестве президента?мнение

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти медведя

05:05

Какой сегодня праздник 23 января 2025 года: что запрещено делать в этот день

04:30

"Путин костьми ложится": прогноз "обмена территорий" между Украиной и РФ

04:00

Все трещит по швам, Путину нужна остановка боев - полковник

03:59

Где спрятался кот: только настоящий детектив найдет мурлыку за пару секунд

03:30

Штраф за езду в куртке: где водителей могут наказать за верхнюю одежду

Реклама
03:04

"Решать будет не Трамп": известно, кто станет "серым кардиналом" в Белом доме

02:33

"Будет требовать от нас вывести войска": Жданов назвал опасный сценарий Трампа

02:27

Война в Украине не закончится в 2025 году: полковник назвал нюансы

02:06

Зачем в СССР консервировали воду в жестяные банки: объяснение удивит многих

02:00

Сын путинистки Шукшиной пошел воевать против украинцев - детали

01:30

Грозит 24 года тюрьмы: мужа Рианны судят за стрельбу в человека

01:14

Готовит ли армия РФ наступление на юге Украины: Ким прокомментировал слухи

00:52

ВСУ почти в полном окружении: враг может оккупировать еще один населенный пункт - DeepState

00:49

Совсем не Рэйчел Грин: 58-летнего Швиммера поймали на свидании со студенткой

22 января, среда
23:53

Обещание выполнил: Трамп закрыл южную границу США для нелегальных мигрантов

23:43

Анна Седокова попала в полицию из-за смерти Яниса Тиммы: "Будет возбуждено дело"

23:27

Цены снова "поползли" вверх: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

23:01

Совсем скоро Украину атакует новая магнитная буря - названа дата

22:53

Елена Мозговая показала, как выглядела в "бурных 90-ых"Видео

22:44

"Это просто пиар-ход": Камалия впервые рассказала правду о разводе с мужем

22:36

Россияне атаковали Запорожье: в одном из районов вспыхнул пожар

22:20

"Что за дичь": беглеца Потапа "разнесли" поклонники - что случилось

22:12

Появились новые подробности оккупации Харьковщины: генерала вновь взяли под стражу

22:09

Ультиматум Трампа для Путина и заявления Зеленского: главные новости Украины (дайджест)

21:47

Что можно купить в машину недорого: аксессуары, которые облегчат вождение

Реклама
21:42

Трамп раскрыл детали прощального письма, которое оставил ему Байден

20:44

Абсолютные лидеры мира: что служит основой экономики Украины - неочевидный ответВидео

20:35

В Офисе президента сказали, когда Зеленский может встретиться с Трампом

20:22

Макс Барских ставит на паузу концертную деятельность - что случилось

20:02

Может ли Трамп завершить войну в Украине за 100 дней: политолог ответил

19:43

Жених Леси Никитюк поделился романтичным фото с ведущей

19:40

В некоторых областях объявили штормовое предупреждение: регионы будет засыпать снегом

19:10

Нас ожидает новый шторммнение

18:58

Найдите отличия в картинках с бейсболистом: только сверхразум увидит их за 14 сек

18:54

Разбогател на $1 млн во время войны: главному психиатру ВСУ избрали меру пресечения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять