Зеленский готов говорить с Путиным о мире, но есть условие для начала переговоров

Украина готова пойти на то, чтобы закончить войну. Но Киев должен быть в сильной позиции, сказал президент.

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Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Вы узнаете:

Что Зеленский считает предпосылкой для начала переговоров с РФ

Готов ли президент Украины говорить лично с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие для начала диалога со страной-агрессором Россией относительно мирных переговоров и завершения войны.

В интервью Bloomberg глава государства сказал, переговоры могут быть справедливыми и несправедливыми. Вопрос заключается в том, с кем в это время будет Украина.

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По его словам, справедливой возможностью для начала переговоров является возвращение ВС РФ на линию, где они находились до 24 февраля 2022 года.

"Если Украина будет не сама, то она будет делать все, чтобы переговоры были справедливым. А справедливые — это гарантии, что враг вернется, как минимум, к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог. Но может быть по-разному, в жизни так бывает", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что все зависит от того, как Украина и другие смотрят на справедливость — одинаково или по-разному.

"Вопрос в том, будет ли Украина как когда-то в Нормандском формате одна — и все остальные, или Украина будет с союзниками и на этот раз Украина не будет одна. Вот что такое справедливые переговоры", — подчеркнул Зеленский.

Президента попросили прокомментировать недавнее заявление главы США Дональда Трампа о том, что он готов пойти на сделку.

"Я ему [Трампу] говорил, что Украина как никто хочет закончить войну, так как мы не хотели ее начинать. Мы готовы пойти на то, чтобы закончить ее. Но мы должны быть в сильной позиции", - сказал Зеленский.

Президент также сказал, готов ли он говорить о мире лично с хозяином Кремля.

"Мы будем смотреть. Если Украина будет иметь шанс завершить эту войну справедливым миром для Украны, для украинцев, конечно [буду говорит с Путиным]. Я - президент Украины, я буду делать все, чтобы все приблизить, и мы будем, если будет справедливое соглашение", - сказал Зеленский.

"Если Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути. Я понимаю, что без России невозможно дипломатично закончить эту войну, просто невозможно", - добавил он.

Смотрите видео - Зеленский сделал важное заявление о переговорах с РФ:

Переговоры РФ и Украины и завершение войны - последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по поводу войны Украине.

"Президент (Украины Владимир - ред.) Зеленский хотел бы мира, но для танго нужны двое", - сказал президента США, имея ввиду Путина.

Также Трамп заявил, что Россия столкнется с "большими проблемами", если российский диктатор Владимир Путин откажется заключить соглашение о прекращении войны в Украине.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, потребует значительного сокращения численности украинской армии, однако украинская власть не согласится на такие условия.

Также президент заявил, что Украина стремится использовать дипломатические средства, чтобы завершить войну, однако важно, какой именно будет эта дипломатия.

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