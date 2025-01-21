'Приведет к окончанию войны': Зеленский озвучил стратегию Украины

Слабые гарантии безопасности для Украины приведут к повторному нападению на Украину со стороны России, подчеркнул Владимир Зеленский

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Зеленский озвучил стратегию для окончания войны в Украине / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Дипломатия приведет к окончанию войны

Дипломатия с позиции силы может обеспечить Украине соответствующие гарантии безопасности

Украина стремится использовать дипломатические средства, чтобы завершить войну, однако важно, какой именно будет эта дипломатия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Стратегия - мы должны подойти к любой дипломатии, которая приведет, я в этом уверен, к окончанию войны. Вопрос, какой она будет", - отметил Зеленский. видео дня

Он отметил, что сильная дипломатия способна обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторное нападение со стороны российского президента Владимира Путина. Такие гарантии создадут условия для устойчивого, справедливого и длительного мира не только для Украины, но и для Европы и мира.

Зеленский отметил, что при условии слабых гарантий безопасности, неопределенности и только слов, Россия также ограничится словами, а затем снова начнет войну.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Трамп стремится достичь мира и завершить войну до конца года. В то же время Зеленский отметил важность того, чтобы окружение Трампа получало правдивую информацию о войне в Украине.

Зеленский также отметил, что Россия может мобилизовать 1,5 миллиона военных, тогда как численность украинских Вооруженных сил составляет более 800 тысяч человек, а во Франции - около 200 тысяч. В связи с этим президент подчеркнул необходимость единства европейских стран для противодействия угрозе со стороны РФ.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что за последний месяц российская армия продвинулась на 1,5 км в направлении Покровского, потеряв при этом от 10 до 15 тысяч солдат. В то же время он опроверг заявления о якобы развале украинского фронта, назвав их неправдивыми.

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Что известно о форуме в Давосе Всемирный экономический форум (World Economic Forum, WEF) - это ежегодная международная встреча, которая проходит в январе в швейцарском курортном городке Давос. Мероприятие собирает ведущих мировых лидеров в политике, бизнесе, науке, технологиях и общественных организациях для обсуждения глобальных вызовов и формирования стратегий для их решения.

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