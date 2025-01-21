Зеленский в Давосе: РФ имеет 1,5 млн солдат, Европе нужно объединиться

По словам президента Украины, РФ превращается в разновидность Северной Кореи - "страну, где человеческая жизнь ничего не значит".

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Зеленский в Давосе / коллаж: Главред, фото: скриншот с Офіс Президента України

Что сказал Зеленский:

Россия может выставить 1,5 миллиона военнослужащих

РФ превращается в разновидность Северной Кореи

Россия производит больше боеприпасов и военной техники, чем вся Европа

Полтора миллиона военнослужащих способна выставить РФ, тогда как в украинских Вооруженных силах служат более 800 тыс. человек, во Франции – 200 тыс., поэтому для защиты от РФ странам Европы необходимо объединиться. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) во вторник, сообщили в ОПУ.

"Россия может выставить 1,5 миллиона военнослужащих. В наших Вооруженных силах более 800 тыс. человек. На втором месте Франция - более 200 тыс. Затем Германия, Италия и Великобритания. У всех остальных меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя в одиночку. Нужно, чтобы все мы объединились и что-то значили", - сказал Зеленский. видео дня

Он напомнил европейским лидерам о том, что "бои с участием северокорейских солдат сейчас происходят в местах, географически более близких к Давосу, чем к Пхеньяну".

По словам президента Украины, РФ превращается в разновидность Северной Кореи - "страну, где человеческая жизнь ничего не значит, но у них есть ядерное оружие и жгучее желание сделать жизнь соседей несчастной".

Зеленский отметил, что, несмотря на то, что общий российский экономический потенциал намного меньше европейского, Россия производит в несколько раз больше боеприпасов и военной техники, чем вся Европа.

"Путин подписал новое стратегическое соглашение с Ираном. У него уже есть договор с Северной Кореей. Против кого они заключают такие сделки? Против вас, против всех нас. Против Европы, против Америки. Мы не должны забывать об этом. Это не случайно. Это их стратегические приоритеты, и наши приоритеты должны соответствовать этому вызову - и в политике, и в обороне, и в экономике. Противостоять таким угрозам можно только сообща", - подчеркнул Зеленский.

НАТО: инфографика / Инфографика: Главред

Вероятная война России и НАТО - что известно

Недавно, как сообщило финское издание Iltalehti Journal со ссылкой на источники в Альянсе, РФ отработала нападение на страны НАТО. В случае расширения агрессии, Путин, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года.

Также Главред узнал о подготовке Альянса к агрессии РФ. В НАТО опасаются гибридной военной агрессии со стороны России, поэтому готовятся к отражению атак.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко также описал сценарий войны РФ с НАТО. Он ответил на вопрос, могут ли страны Запада просто оттягивать момент начала противостояния с Кремлем за счет Украины, чтобы выиграть время на подготовку.

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