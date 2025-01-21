"Затроллил" Фицо и предупредил Европу об угрозе: Зеленский выступил в Давосе

Сейчас, по словам Зеленского, в США никто не волнуется о том, останется ли Европа их союзником.

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Зеленский выступил в Давосе / Коллаж: Главред, фото: скрин, ОП

Главное из заявлений Зеленского:

Европа не может позволить себе слабость

Странам Европы следует укрепить оборонное сотрудничество

Необходимо не выбирать путь Словакии, а освободиться от российской энергозависимости

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, куда прибыл сегодня для участия в мероприятии. В своем обращении, которое транслировал Офис президента, Зеленский акцентировал внимание на будущем Европы.

Европа для США отходит на второй план

Президент отметил, что будущее зависит не только от идей, но и от людей, которые живут в постоянно меняющемся мире. Он вспомнил о новом президенте США Дональде Трампе и возможных изменениях, которые может принести его политика.

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Зеленский отметил, что Соединенные Штаты являются ключевым союзником Европы, однако выразил обеспокоенность, останется ли это неизменным. В то же время, по его словам, в США никто не волнуется о том, останется ли Европа их союзником.

"Вашингтон не верит, что Европа может принести им что-то, что является действительно значимым. Я помню прошлогодний саммит по безопасности в Сингапуре - Shangrila Dialog. Представители США открыто сказали: их главным приоритетом безопасности является Тихоокеанский регион. Вторым является Ближний Восток и регион Залива. И только на третьем месте Европа. И это было при предыдущей администрации", - сказал Зеленский.

Европа не является настолько вооруженной, как должно быть

Президент подчеркнул, что Европа не имеет права на второстепенность в мировых процессах. Зеленский также обратил внимание на проблему вооружения: Россия производит значительно больше боеприпасов, чем вся Европа вместе взятая.

"Россия может выставить около 1,3-1,5 млн солдат. Мы имеем около 800 000. Вторая после нас - Франция - более 200 000 войск. затем Германия, Италия и Соединенное Королевство. Все остальные имеют меньше", - сказал Зеленский, подчеркнув, что поэтому нужно всем объединиться.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Зеленский призвал европейцев к инвестициям в украинский оборонный сектор, в частности в производство систем ПВО, дронов и артиллерии, чтобы атаки России не достигали целей.

"Европа нуждается в собственной версии Железного купола. Мы не можем надеяться на волю нескольких столиц в том, что касается безопасности", - считает он.

Россия превращается в КНДР

Кроме этого, по словам Зеленского, скоро Россию от КНДР отличить будет сложно.

"Россия превращается в версию Северной Кореи - страны, где человеческая жизнь ничего не значит, но они имеют ядерное оружие и жгучее желание сделать жизнь своих соседей жалкими",- сказал Зеленский.

Зеленский уколол Словакию за любовь к РФ

Говоря о безопасности Европы, президент Владимир Зеленский подчеркнул важность обеспечения энергетической независимости каждой страны континента. По его словам, ни одно европейское государство не должно зависеть от одного поставщика энергоресурсов, особенно если речь идет о России.

В этом контексте Зеленский вспомнил заявление президента США Дональда Трампа, который планирует расширить экспорт энергоносителей.

"Нельзя продолжать покупать газ у Москвы и одновременно ожидать гарантий безопасности, помощи и поддержки от американцев. Это просто неправильно. Например, премьер-министр Словакии не ищет доступа к американскому газу, но не теряет надежды пользоваться зонтиком безопасности США", - отметил Зеленский.

Комментируя необходимость энергетической независимости Европы от России, Зеленский отметил важность активного развития технологий, в частности в сфере искусственного интеллекта.

"Уже алгоритмы TikTok сильнее, чем некоторые правительства", - сказал он.

К слову, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Там он планирует провести двусторонние переговоры с лидерами стран из разных частей мира.

Больше важных новостей:

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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