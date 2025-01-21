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Зеленский прибыл в Швейцарию: какая цель визита

Марина Фурман
21 января 2025, 13:43обновлено 21 января, 14:44
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Перед выступлением Зеленского запланирована речь канцлера Германии Олафа Шольца.
Зеленский в Давосе
Президент с рабочим визитом прибыл в Давос / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Кратко:

  • В Давосе состоится Всемирный экономический форум
  • Зеленский планирует провести двусторонние переговоры с лидерами стран из разных частей мира

Во вторник, 21 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию на военном вертолете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфире Суспільного.

Ожидается, что сегодня глава страны выступит перед Всемирным экономическим форумом.

видео дня

Также запланированы его двусторонние переговоры с лидерами стран из разных частей мира - от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии, а также встречи с представителями крупного бизнеса и другие мероприятия.

Согласно программе форума, перед выступлением Зеленского запланирована речь канцлера Германии Олафа Шольца.

Как известно, вчера в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум (ВЭФ). Темой нынешнего форума стала "Сотрудничество ради интеллектуальной эпохи".

Заявления Владимира Зеленского - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на Владимира Зеленского писал, что украинские правоохранители хорошо поработали в борьбе с предателями и схемами, которые вредят государству. Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новые санкции против лиц, которые действуют во вред стране.

Позже президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении ряда лиц. Фигуранты санкций лишены государственных наград. Их активы на территории государства заблокированы на 10 лет. Медийную деятельность в Украине вести они не могут. В список попали политики и культурные деятели.

Кроме того, недавно глава страны Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Он раскрыл детали и отметил, что Украина масштабирует производство дронов и ракет. Страна работает над большими закупками оружия и расширением отечественного производства.

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Что известно о "Суспильном"?

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.

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