Украина масштабирует производство дронов и ракет: Зеленский раскрыл детали Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Украина работает над большими закупками оружия и расширением отечественного производства. Об этом в четверг, 17 января, глава государства сообщил в видеообращении.
Зеленский отметил, что на заседании рассматривали несколько вопросов, но в целом речь шла о независимости Украины в оружии.
"Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и над большими масштабами производства в Украине", - заявил президент.
Встреча с делегацией из Словакии
Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в борьбе с российской агрессией и рассказал о встрече с делегацией словацких парламентариев во главе с Михалом Шимечкой. По его словам, на встрече обсуждали сотрудничество между странами, в частности в энергетической сфере.
"Мы готовы к открытой и честной работе со Словакией - как со всеми партнерами - ради энергетической безопасности и более комфортных цен на энергоносители. Сейчас некоторые деятели распространяют много дезинформации, но после того, как сроки российского транзита просто закончились, реальность проста: только отношения с партнерами Европы и собственная работа на энергетическую независимость могут помочь Европе. Надо работать для наших народов, а не для Москвы. И я рад, что словацкая сторона, как мы услышали сегодня на переговорах, это поддерживает", - подчеркнул Зеленский.
Президент также сообщил, что встретился с руководством министерств иностранных дел стран Юго-Восточной Европы. С ними обсуждались вопросы взаимной поддержки, безопасности, экономики и отношений в рамках Евросоюза и НАТО.
"Они точно знают, что такое угроза дестабилизации со стороны России. И знают, что необходимо для совместной защиты", - отметил он.
Зеленский вручил воинам награды
Кроме этого, Зеленский отметил государственными наградами украинских военных, в частности десантников и воинов Сил специальных операций, которые захватили первых северокорейских солдат. Орден "Золотая Звезда" Героя Украины получила мать старшего солдата Дмитрия Масловского, который героически погиб в бою в Донецкой области.
"Парень, который героически погиб в бою с оккупантом в Донецкой области. Многие видели видео этого боя. Это была образцовая храбрость украинского воина. Вечная ему память и уважение. И всем нашим героям, всем нашим людям, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина жила", - подчеркнул президент.
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