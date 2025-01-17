Украина масштабирует производство дронов и ракет: Зеленский раскрыл детали Ставки

Одной из главных тем заседания было обеспечение независимости в оружии для Украины, рассказал президент Украины.

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Украина наращивает производство оружия / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки. Украина работает над большими закупками оружия и расширением отечественного производства. Об этом в четверг, 17 января, глава государства сообщил в видеообращении.

Зеленский отметил, что на заседании рассматривали несколько вопросов, но в целом речь шла о независимости Украины в оружии.

"Производство дронов, ракетная программа, технологические компоненты для армии, в частности роботизированные системы. Мы работаем над большими закупками и над большими масштабами производства в Украине", - заявил президент.

видео дня

Встреча с делегацией из Словакии

Зеленский поблагодарил партнеров за помощь в борьбе с российской агрессией и рассказал о встрече с делегацией словацких парламентариев во главе с Михалом Шимечкой. По его словам, на встрече обсуждали сотрудничество между странами, в частности в энергетической сфере.

"Мы готовы к открытой и честной работе со Словакией - как со всеми партнерами - ради энергетической безопасности и более комфортных цен на энергоносители. Сейчас некоторые деятели распространяют много дезинформации, но после того, как сроки российского транзита просто закончились, реальность проста: только отношения с партнерами Европы и собственная работа на энергетическую независимость могут помочь Европе. Надо работать для наших народов, а не для Москвы. И я рад, что словацкая сторона, как мы услышали сегодня на переговорах, это поддерживает", - подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что встретился с руководством министерств иностранных дел стран Юго-Восточной Европы. С ними обсуждались вопросы взаимной поддержки, безопасности, экономики и отношений в рамках Евросоюза и НАТО.

"Они точно знают, что такое угроза дестабилизации со стороны России. И знают, что необходимо для совместной защиты", - отметил он.

Зеленский вручил воинам награды

Кроме этого, Зеленский отметил государственными наградами украинских военных, в частности десантников и воинов Сил специальных операций, которые захватили первых северокорейских солдат. Орден "Золотая Звезда" Героя Украины получила мать старшего солдата Дмитрия Масловского, который героически погиб в бою в Донецкой области.

"Парень, который героически погиб в бою с оккупантом в Донецкой области. Многие видели видео этого боя. Это была образцовая храбрость украинского воина. Вечная ему память и уважение. И всем нашим героям, всем нашим людям, которые отдали свою жизнь, чтобы Украина жила", - подчеркнул президент.

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